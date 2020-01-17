Экс-депутат Верховной Рады Олег Царев в разговоре с изданием Украина.ру высказал предположение о вероятности отставки премьер-министра Украины после слива в прессу его разговоров о президенте Зеленском

- Олег, кто и для чего выложил компрометирующие премьера записи с совещания у Алексея Гончарука?

— То, что Гончарук является профаном в экономике, ни для кого не является секретом — ни внутри команды Зеленского, ни внутри других политкоманд. Интрига заключается в том, что сейчас все основные споры идут внутри команды Зеленского по поводу того, кто выложил эти файлы.

Очевидно, что кабинет премьера прослушивается. Всегда так было. Менялись президенты, менялись премьеры, а это было всегда. Уберечь кабинет премьера от прослушки было практически невозможно. Заходя к чиновникам первого уровня, задавая им вопросы, я очень часто сталкивался с тем, что они поднимали указательный палец вверх и делали многозначительное лицо, указывая на то, что, скорее всего то, что говорится в кабинете, пишется.

Поэтому сейчас в Украине нет шока из-за того, что произошла утечка.

Тут просто активно идут споры о том, кто вынес эту запись — или участвующие в разговоре, или спецслужбы, а если спецслужбы, то по заказу кого из олигархов произошла эта утечка. Общая точка зрения — это Коломойский.

У Коломойского с соросятами серьезный системный конфликт, и поэтому, не поймав его за руку, все равно указывают на него пальцем, что это произошло по его команде и по его желанию.

В команде Зеленского претензий больше не к Гончаруку за то, что он сказал в адрес Зеленского, основная претензия к Коломойскому: зачем надо было сливать эти разговоры. У меня большое сомнение в том, что Гончарука будут сейчас увольнять. Очевидно, что его будут увольнять, но вряд ли прямо сейчас.

К тому же в отставку отправить Гончарука можно, но главное понять, кого вместо него назначить. Авакова Зеленский назначать боится. К этому Зеленский морально не готов. Так что эта утечка закончится пока ничем.

Но Зеленский сделал ошибку, поназначав столько адептов "секты Сороса" во власть. Можно ведь, посмотрев на опыт Порошенко, который назначив одну Супрун, долгое время не мог ее уволить. А здесь столько людей и такая большая команда. Отделаться от профанов и непрофессионалов во власти будет очень сложно.

- А чем все-таки конкретно не устраивают Коломойского люди Сороса в правительстве?

— Самая большая проблема Зеленского это конфликт внутри его команды. У него сейчас в нее входят три основные группы: команда 95 квартала, команда Коломойского и команда Сороса. Последняя не слушается никого — ни Зеленского, ни Коломойского. Они проводят только свою точку зрения и ориентируются только на Сороса. Они практически полностью вышли из-под контроля. И, конечно же, это большая проблема Зеленского.

Выстраивать вертикаль власти, когда твои подчиненные, бьются насмерть друг с другом. И не просто саботируют команды, понятно, что Верховная Рада должна работать вместе с правительством и администрацией президента. А когда все пытаются поставить друг другу подножки на каждом шагу, то это чрезвычайно сложно.

-Зачем фракция «Слуга народа» проголосовала за фактическую ликвидацию русских школ, ведь электорат Зеленского находится не на Западе, а на Юго-Востоке?

— Мы на Украине сталкиваемся с тем, что русскоязычные являются инертным сообществом. По сравнению с украиноязычными они не отстаивают свои права. Если украиноязычные — это агрессивное меньшинство, то с учетом пассивности русскоязычных — это уже активное большинство. Поэтому власти, начиная с первого президента, заканчивая Януковичем и Порошенко, шли на поводу у украиноязычных.

Несмотря на то, что за Зеленского голосовал электорат, который хочет мира, он провел во власть и в Раду команду, которая в своем большинстве занимает позицию Порошенко. И Зеленский вынужден с этим считаться.