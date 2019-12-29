Политолог Руслан Бизяев рассказал изданию Украина.ру, как обмен удерживаемыми лицами повлияет на дальнейшие отношения между странами и переговорами в «нормандском формате». Интервью с экспертом опубликовано в воскресенье, 29 декабря

- Как, на ваш взгляд, повлияет обмен на дальнейшие отношения между государствами?

— Процесс состоялся, об этом сообщил и офис президента Украины. Мы можем утверждать, несмотря на все «но» и «если», что гуманитарная часть Минских соглашений разблокирована и поэтапно выполняется.

«124 на 76». Киев и Донбасс подвели итоги обмена пленными © РИА Новости, Сергей Аверин | Перейти в фотобанк

Я думаю, что это не последний обмен. Будут еще обмены, будет улучшаться гуманитарная составляющая. В следующем году уже встанет вопрос о выплатах пенсионерам на неподконтрольных Киеву территориях. В течение 2020 года этот вопрос будет решен с помощью, в том числе, наших европейских партнеров — Франции и Германии. Сумма около двух миллиардов евро вполне посильна для них.

- Как могут отразиться сегодняшние события на будущей встрече в «нормандском формате»?

— Это подготовка фона для следующей встречи. Позитивного фона естественно. Сейчас и Европа, и Украина, и Россия находятся в достаточно плотном режиме согласования деталей следующей встречи. Фактически подготовка к ней уже началась. Результаты обмена будут самым положительным образом восприняты в Европе, где видят, что стороны процесса, идущие на компромисс, двигаются вперед. Этого мы не видели все пять лет при экс-президенте Петре Порошенко.

Раньше были хаотичные движения, которые не приводили к — подчеркну — системному результату. Ранее после того, как совершалось разведение войск, тут же начинались перестрелки, появлялись «серые зоны» и так далее. Процесс постоянно возвращался назад. Теперь процесс двигается вперед. Да, медленно, и прямая больше напоминает кривую, но это лучше, чем ничего.

Относительно будущей встречи в «нормандском формате» — все будет зависеть от того, насколько стороны приблизятся к компромиссу в ключевой политической части Минска — амнистии, законе об особом статусе, границах.

«Нас лишили справедливости». Осужденный за терроризм режиссер Сенцов об обмене беркутовцев © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк - Возвращаясь к обмену: вот эта история с бывшими бойцами «Беркута», блокадой националистами места, где они содержались, может ли это все повлиять на процесс переговоров?

— Никак это не повлияет. На украинско-российские отношения не повлияет, повлияет на внутриукраинские политические процессы.

- Как эту историю будут использовать политики?

— Уже сегодня Порошенко выпустил обращение о том, что все это очередная зрада и ганьба (по-украински — измена и позор. — Ред.). Также подобным образом высказался Олег Сенцов. Все люди, которые поддерживали курс Украины после Майдана, высказались практически синхронно негативно. Согласитесь, это говорит о многом.