С момента прихода к власти большевики неизменно декларировали необходимость «освобождения женщины». СССР стал одним из первых государств на мировой карте, где женщины стали играть достаточно активную роль в политике, и Украинская советская республика не стала исключением. Вспоминаем пять самых влиятельных женщин в истории УССР

«Первая первая леди» Нина Кухарчук-Хрущева

Уроженка Василева (ныне приграничное село на территории Польши) Нина Кухарчук, несомненно, была одной из самых влиятельных женщин Советского Союза, хотя высоких постов не занимала и была в республике скорее «серым кардиналом».

В 20 лет Кухарчук уже была членом ЦК компартии Западной Украины, действовавшей на территории Галиции и впоследствии Польши. В это время ее будущий супруг Никита Хрущев еще был мелким партийным активистом на шахте. «Прекрасный народ с изломанной душой». Как епископ Евлогий боролся за Холмскую Русь и дал образование жене Хрущева © radiovera.ru

Кухарчук была одной из первых выпускниц Коммунистического университета им. Свердлова. Лекции там читали сами руководители большевиков, а выпускники рассматривались как будущая управленческая элита. Достаточно сказать, что в то же время в университете обучался, например, Алексей Щербаков — самое доверенное лицо Сталина и руководитель Совинформбюро и Главполитуправления армии в годы ВОВ. Или Николай Вознесенский — одна из самых влиятельных фигур 40-х.

Очевидно, что в паре Хрущев — Кухарчук именно она была ведущей. В то время как ее супруг до конца жизни писал с огромным количеством ошибок, она еще до революции окончила гимназию, затем два элитных советских учебных заведения и в совершенстве знала несколько иностранных языков, не говоря уже про марксистские премудрости, которым она обучала мужа.

Кухарчук стала первой настоящей первой леди СССР. Она неизменно сопровождала мужа во всех зарубежных визитах, причем играла там едва ли не главную роль. Потому как могла напрямую общаться с иностранными лидерами, не прибегая к услугам переводчика.

На фоне всех супруг руководителей УССР и даже всего СССР Кухарчук — несомненная № 1 по влиятельности. Западные советологи были едины во мнении, что она оказывала значительное влияние на генерального секретаря.

«Главная украинская коммунистка» Серафима Гопнер

Первая в истории женщина во главе К омпартии. Уроженка Херсона Серафима Гопнер в сентябре 1918 года заменила на посту секретаря ЦК КПУ первого в истории главу партии Георгия Пятакова.

До революции Гопнер была известна активной деятельностью в южных городах империи — Одессе и Николаеве. А в Екатеринославе ей даже довелось быть руководителем местной партийной организации. День в истории. 1 апреля: умерла первая русская феминистка © Public domain

Впрочем, на момент ее руководства партия действовала в условиях подполья, на Украине пока еще в силе оставался режим гетмана Скоропадского. В отличие от всех соратников по установлению советской власти на Украине (Пятакова, Квиринга, Косиора) Гопнер благополучно пережила репрессии и даже была осыпана высокими наградами.

В годы гражданской войны она успела поруководить украинскими коммунистами и поуправлять политическими курсами при 12-й армии РККА.

Во второй половине 20-х, после недолгой заминки с работой в Женотделе, она вернулась в УССР и была включена в состав ЦК. Кроме того, Гопнер была не последним человеком в Коминтерне и даже входила в число кандидатов в члены Исполкома Коминтерна.

В середине 30-х, поняв, куда дует ветер, отошла от политики, сосредоточившись на истории революции. Вплоть до пенсии работала в Институте марксизма-ленинизма, благодаря чему и не подверглась никаким репрессиям.

«Премьер-министр Украины» Евгения Бош

Первая в истории глава советского украинского правительства. Уроженка Очакова, старая большевичка.

В дореволюционное время Бош руководила достаточно мощной Киевской партийной организацией, пока революционная нужда не заставила ее эмигрировать. В Европе сошлась с Пятаковым, который стал ее любовником и протеже. Там же они пытались сблизиться с Лениным, но разругались из-за денег и некоторых тактических разногласий.

Впрочем, после революции все примирились, а Бош отправилась устанавливать советскую власть на Украине. День в истории. 11 сентября: по приказу Сталина расстрелян «украинский президент» © РИА Новости, РИА Новости / Перейти в фотобанк

Именно она была организатором Всеукраинского съезда Советов, который по примеру Петрограда должен был провозгласить советскую власть на Украине в 1917 году. Однако все пошло не по плану, сторонники Центральной Рады оказались на съезде в большинстве и изгнали большевиков. Те вынуждены были перебраться в более лояльный Харьков, где было провозглашено создание Украинской народной республики советов.

Сама Бош была назначена руководителем Народного секретариата УНРС, т.е. правительства республики.

На тот момент территория УНРС простиралась на Харьков и Донбасс, но к концу зимы протянулась до Киева. Впрочем, после прихода немцев большевики вынуждены были эвакуироваться, а Бош переругалась со всеми своими коллегами, которые в конце концов обвинили ее в диктаторстве и вынудили сложить полномочия.

В дальнейшем Бош руководила Пензенской губернией, возглавляла политотдел при Реввоенсовете Каспийско-Кавказского фронта и занимала должность особо уполномоченного СНК УССР в прифронтовой зоне.

Еще при жизни Ленина Бош пыталась участвовать в политической борьбе. В частности, примкнула к левой оппозиции Троцкого. Однако туберкулез, от которого она страдала долгие годы, не позволил ей всерьез вклиниться в борьбу.

В 1925 году она покончила с собой.

«Фурия партии большевиков» Розалия Землячка

Конечно, обойти вниманием главную фурию революции просто нельзя. Тем более что в союзной иерархии она взобралась очень высоко.

Правда, нет однозначного ответа на вопрос, где же именно родилась Розалия — в Могилеве или Киеве. Но то, что она выросла в Киеве и проходила свои «революционные университеты» в Одессе и Екатеринославе, — факт. День в истории. 1 апреля: родилась главная фурия партии большевиков © РИА Новости, Дмитрий Дебабов / Перейти в фотобанк

Землячка прославилась своей склочностью, бескомпромиссностью и жестокостью. Из-за этого ее побаивались даже соратники. В официальной советской биографии Землячки, написанной Оваловым, дана исчерпывающая характеристика этой суровой революционерки:

«Любить её в том сентиментальном смысле, как это обычно понимается, будто и не за что».

Землячка была настоящим воплощением старого большевика, она состояла в РСДРП едва ли не с первого дня существования партии. Но, что удивительно, по-настоящему вознеслась она не после гражданской войны, где сыграла яркую роль в кровавой зачистке Крыма, а только во второй половине 30-х. На протяжении полутора лет она возглавляла Комиссию государственного контроля, а с 1939 по 1943 год была заместителем Председателя Совнаркома. Т.е., по нынешним меркам, вице-премьером.

С 1943 и вплоть до смерти в 1947 году Землячка была настоящим кошмаром партии, занимая должность заместителя председателя Комитета партийного контроля (орган, каравший коммунистов за нарушения партийной дисциплины).

«Президент Украины» Валентина Шевченко

Единственная женщина — президент Украины. Пусть эта должность и называлась по-другому.

Как и нынешний глава государства, Валентина Соляник-Шевченко родилась в Кривом Роге. После войны транзитом через пионерию возглавила комсомольский комитет школы. Там ее заметили и выдвинули в руководители городского комсомола. На закате хрущевской эпохи Шевченко возглавила ЦК ЛКСМУ, то есть весь украинский комсомол.

Девушку приметил Щербицкий и, став полноправным хозяином УССР, начал продвигать ее. День в истории. 18 февраля: в селе под Полтавой родился будущий «президент» СССР © РИА Новости, Владимир Акимов / Перейти в фотобанк

В 1975 году Шевченко стала заместителем Председателя Президиума Верховного совета УССР. А с 1985 года возглавляла его.

СССР фактически был парламентской республикой, высшим органом которой считался Президиум Верховного совета, а высшей государственной должностью — его Председатель. Соответственно, именно он, а не генеральный секретарь КПСС и не Председатель Совмина, считался руководителем страны. Во время зарубежных визитов почести государственного лидера оказывались именно Председателю Президиума (поэтому Брежнев в конце концов забрал эту должность себе).

Фактически Председатель Президиума Верховного совета равнялся президенту в парламентской республике.

По должности Шевченко входила в Политбюро КПУ (где была самым молодым членом), ЦК КПСС и была заместителем Председателя Президиума ВС СССР — сначала Громыко, а затем Горбачева.

Шевченко запомнилась тем, что не особо поддерживала начавшееся в Перестройку национальное украинское движение. В частности, поругалась с поэтом и депутатом Братунем, пришедшим на заседание Верховного совета с жовто-блакитным значком. Впрочем, она же не стала препятствовать созданию Народного Руха, сыгравшего важную роль в распространении идей национализма и независимости от СССР.

Сразу же после смерти Щербицкого ее отправили на пенсию. Уже в постсоветское время она занималась общественной деятельностью, руководила несколькими благотворительными организациями.

При Кучме и Ющенко Валентина Шевченко неоднократно награждалась государственными орденами. В последние годы она избегала публичности, не встречалась с журналистами и не давала интервью. Шеченко умерла в Киеве в феврале 2020 года.