Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен резко выделяется на фоне других западных политиков. Она называет события в Крыму и на Украине своими именами, объясняет важность сотрудничества с Россией и указывает на неадекватные запросы президента Украины Владимира Зеленского

К середине подходит очередной этап предвыборной кампании кандидатов в президенты Франции, вышедших во второй тур. Они стараются максимально эффективно использовать каждый день, чтобы склонить избирателей на свою сторону. Политики активно общаются с электоратом и журналистами, а 20 апреля проведут теледебаты, которых многие ждут с нетерпением.

Пять лет назад лидер партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен в словесной дуэли уступила Эммануэлю Макрону, впоследствии ставшему главой государства, но ветеран французской политики сделала выводы и повторять своих ошибок не намерена. Макрон против Ле Пен: как выборы президента Франции повлияют на Россию и Украину © AFP, JOEL SAGET, Eric Feferberg

Готовясь к ключевому событию предвыборной кампании, Ле Пен подробно рассказала, какой в случае её избрания будет внешняя политика Франции, базирующаяся на принципе «независимость, равноудалённость и постоянство», а также представила свою позицию по ситуации на Украине.

События на Украине нужно называть своими именами

Как и Макрон, лидер «Национального объединения» в эфире телеканала France 2 отказалась называть происходящее на Украине геноцидом, подчеркнув, что геноцид имеет юридически очень чёткое определение, и оно не соответствует сложившейся ситуации.

«Я не говорила бы о геноциде. Но точно речь идёт о военных преступлениях. Очевидно: это военные преступления — убиты мирные жители, без оружия», — заявила Ле Пен позже в интервью телеканалу BFM.

А кто совершает эти военные преступления, население районов, охваченных боевыми действиями, рассказывает в том числе иностранным журналистам, чтобы весь мир знал, что беззащитными людьми как живым щитом прикрываются украинские националисты и бойцы ВСУ.

В случае прихода к власти Ле Пен готова продолжать оказывать помощь Киеву в вопросах разведки и поставлять оборонительное вооружение, а вот насчёт наступательного вооружения — чего так просит у Запада президент Украины Владимир Зеленский — выразила сомнения, отметив, что к поставкам такого оружия надо подходить с осторожностью, поскольку грань между помощью стороне конфликта и участием в нём очень тонкая.

«Зеленский хочет всё большей поддержки. Иногда он просит больше того, что можно дать», — отметила Ле Пен. Почему Россия не пресекает накачку Украины оружием — Евсеев © Украина.ру

Впрочем, это верхушка айсберга разногласий кандидата в президенты Франции и официального Киева — их разногласия носят фундаментальный характер. В ходе избирательной кампании 2017 года Ле Пен признала результаты референдума о присоединении Крыма к РФ и сказала, что полуостров никогда не был украинским, а его принадлежность к Украине была лишь административным вопросом советских времён. За это украинские власти внесли французского политика в «чёрный список».

«Я отнюдь не сожалею об этом, поскольку решение о статусе Крыма было принято на референдуме. Я не собираюсь сейчас в Киев, но в случае моего избрания они, возможно, решат отменить запрет, — так Ле Пен прокомментировала ситуацию с запретом на въезд на Украину из-за позиции по Крыму 13 апреля. — Историю не переписать. В Крыму состоялся референдум, Крым был украинским 26 лет, раньше он был российским, и люди решили воссоединиться с Россией».

Депутаты республиканского парламента поблагодарили Ле Пен за её позицию и пожелали победы на президентских выборах.

«Марин Ле Пен показала всему западному миру, что такое истинная и искренняя приверженность демократическим ценностям, взвешенный и разумный подход в оценках международных событий. Мы благодарны ей за уважительное отношение к выбору крымчан и будем рады видеть на полуострове вне зависимости от исхода предстоящих президентских выборов», — сказал депутат Государственной Думы Михаил Шеремет.

Россия: не друг, но и не враг

Из-за такой позиции Ле Пен часто обвиняют в пророссийскости. На её пресс-конференцию 13 апреля в Париже девушка принесла плакат с обвинениями в защите интересов России.

«Это несправедливо. Я защищаю позицию только одной страны — Франции», — заявила кандидат в президенты.

А что касается выстраивания отношений с Россией, Ле Пен обращает внимание на то, что во многом разделяет мнение нынешнего французского лидера, напоминая, что Макрон после избрания лидер пригласил президента РФ Владимира Путина в Версаль, а в 2019 году они встречались в Брегансоне, к тому же Макрон выступал за Европу от Лиссабона до Владивостока.

«Это созвучно и моей позиции, поскольку я считаю, что необходимо сблизить Россию и Европу», — заметила Ле Пен.

14 апреля в эфире телеканала France 2 она выразила сомнение в возможности изоляции России — великой мировой державы — на международной арене. Более того, если в долгосрочной перспективе Москва сделает выбор в пользу сотрудничества с Китаем, то потеряет Запад, считает политик. Бунт на корабле. Зачем премьер-министрам Венгрии и Польши союз с Марин Ле Пен © AFP, Attila KISBENEDEK

«Как только российско-украинский конфликт завершится и будет подписан мирный договор, я буду выступать за стратегическое сближение между НАТО и Россией. Я думаю, что это будет также в интересах США, которые не хотели бы видеть возникновения тесного союза России и Китая», — поделилась планами Ле Пен.

При этом политик отмечает, что в случае избрания не планирует посещать Россию до окончания конфликта на Украине.

Ле Пен выступает за более избирательный подход к антироссийским санкциям: она не призывает к отмене всех ограничительных мер, но категорически против распространения их действия на энергетическую сферу, поскольку не хочет, чтобы французы сталкивались с негативными последствиями. По словам Ле Пен, те санкции, которые Евросоюз ввёл в 2014 году, не нанесли ущерба России, но причинили вред французским фермерам.

По мнению руководителя Центра французских исследований Института Европы РАН Юрия Рубинского, сейчас Ле Пен стремится дистанцироваться от событий на Украине и найти компромиссный вариант, который не выглядел бы антироссийским, но и не давал бы шанса обвинить её в симпатиях к Москве.

А по мнению заведующего сектором региональных проблем и конфликтов Отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Павла Тимофеева, Ле Пен пытается сыграть на ностальгии части соотечественников по советско-французским отношениям.

«Во внешнеполитической повестке Ле Пен называет себя наследницей Де Голля. Она сильно спекулирует на исторических связях России и Франции и приводит в пример отношения двух стран в период разрядки в 1960-х и 1970-х. Она понимает, что в правом электорате, особенно среди старшего поколения, есть люди, которые хорошо помнят советско-французские отношения и времена Жака Ширака, который активно развивал отношения с РФ», — объясняет эксперт.

Нужны ли Франции НАТО и ЕС

Одним из ключевых пунктов предвыборной программы Ле Пен в 2017 году был выход Франции из Евросоюза. В 2022-м она отказалась от идеи Frexit, на смену ей пришло желание реформировать ЕС изнутри — трансформировать его в альянс европейских наций, обладающих большим суверенитетом, — а также закрепить приоритет национальной Конституции над правовыми актами Евросоюза, как, например, в Германии.

«Европа под управлением Еврокомиссии имела свой шанс и упустила его. Она провалилась. Хуже того, её провал с Brexit запятнал европейскую идею. Мы вновь восстановим эти европейские идеалы, разорванные на куски авторитарными действиями Евросоюза. Наш проект призван вернуть Франции её место в мире, чтобы её уважали за доброжелательность», — заявила Ле Пен, выступая перед сторонниками в Авиньоне.

Она надеется, что Франция вновь станет державой мира и творцом диалога между нациями, а не будет чьим-то вассалом.

В случае избрания Ле Пен намерена сократить размер взносов Франции в ЕС с нынешних €8-9 млрд до €5 млрд, то есть почти вдвое. При этом первый зарубежный визит обещает осуществить в рамках председательства Франции в Совете ЕС и посвятить Европе.

«Если она будет жёстко критиковать ЕС, то может потерять голоса тех правых, которые 5 лет назад голосовали за республиканца Франсуа Фийона или сейчас за Валери Пекресс. Это те правые, которые считают, что Франции удобно в ЕС, но в то же время они выступают за то, чтобы Франция сохраняла свободу внутри блока; чтобы ЕС не превращался в федерацию, которая куда жёстче будет давить французские интересы», — считает Павел Тимофеев.

Голоса левого электората, который раньше поддерживал коммунистов и уделяет внимание прежде всего внутренним проблемам, Ле Пен рассчитывает завоевать, выдвигая на первый план социально-экономические вопросы, отмечает в свою очередь Юрий Рубинский.

Не устраивает кандидата в президенты и формат членства страны в Североатлантическом альянсе.

«Я хочу, чтобы Франция покинула объединённое военное командование НАТО. Я никогда не соглашусь с тем, чтобы наши войска подчинялись командованию НАТО или европейскому командованию. Франция должна вернуться к статусу в альянсе, который у неё был с 1966 по 2009 годы», — заявила она на пресс-конференции в Париже 13 апреля.

Как поясняет ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Фёдоров, о выходе Франции из НАТО речь не идёт.

«Это тот шаг, который в 1966 году предпринял де Голль, выйдя из объединённого военного командования НАТО. Идея та же у Марин Ле Пен: французские вооружённые силы должны подчиняться только Парижу, президенту и правительству Франции, а не каким-то наднациональным органам, будь то Брюссель, или Вашингтон, или НАТО. Тем не менее, она сказала, что не собирается отказываться от 5-й статьи НАТО, то есть объединённой защите в случае нападения на одну из этих стран», — добавил эксперт. Военный эксперт Леонков рассказал, что простые русские солдаты думают о войне с НАТО © РИА Новости, Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк

В то же время Ле Пен выступила за прекращение сотрудничества Франции и Германии в сфере производства оружия, а это в частности проекты по разработке истребителя пятого поколения Next Generation Fighter, который должен в 2040-х годах заменить истребители Typhoon и Rafale, состоящие на вооружении ВВС ФРГ и Франции соответственно, а также проект по созданию танка Main Ground Combat System.

«Причина очень проста — у нас разная политика в сфере оборонного экспорта», — объяснила она.

В других сферах Ле Пен намерена развивать сотрудничество с Берлином, в частности содействовать большему распространению немецкого языка во Франции и расширению студенческих обменов.

«Всё, что Ле Пен говорит о внешней политике, в частности, о НАТО, не так сильно влияет на электорат. За неё голосуют не потому, что французы хотят выйти из НАТО, а потому что видят в ней человека, который способен решить проблемы с внутренней безопасностью и защитить интересы Франции в Евросоюзе.

На прошлых выборах она вела себя как возмущённый трибун. Ей не нравилось, что Брюссель якобы зажимает Францию, а мигранты отнимают рабочие места. Сейчас она позиционирует себя иначе и ведёт себя более спокойно. Ле Пен хочет показать, что она больше не возмущённый трибун, а скорее — рачительная хозяйка, которая заботится о кошелке среднего француза», — говорит Тимофеев.

Сработает ли такая тактика, покажут результаты голосования 24 апреля, однако пока социологи отдают преимущество Макрону, и оно с каждым днём увеличивается. Согласно исследованию, проведённому службой BVA 6-7 апреля, проголосовать за главу государства выразили готовность 53% респондентов, а за Ле Пен — 47%, а опрос 13-14 апреля показал 54% и 46% соответственно.

Однако предсказывать сейчас исход выборов — дело неблагодарное, поскольку решающее значение будут иметь электорат кандидатов, не прошедших во второй тур, а также уровень явки.