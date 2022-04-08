Снижение ключевой ставки в РФ позволит обеспечить развитие бизнеса за счет кредитования, искусственный дефолт России возможен, но он почти ничего не изменит, а американцы сегодня тонут в море пропаганды

Об этом эксперты рассказали в интервью изданию Украина.ру 8 апреля.

Снижение ставки — помощь для бизнеса

В пятницу, 8 апреля, Центрбанк РФ снизил ключевую ставку до 17% годовых. С 28 февраля этот показатель находился на рекордном уровне в 20%.

Пресс-служба регулятора пояснила, что внешние условия для российской экономики остаются сложными и значительно ограничивают экономическую деятельность. Риски для финансовой стабильности сохраняются, но на сегодняшний день перестали нарастать.

Для населения это решение ЦБ РФ — не самое приятное, поясняет директор Института социально-экономических исследований Финансового института при Правительстве РФ Алексей Зубец, поскольку снижение процентной ставки повлечет за собой снижение ставки по депозитам в банках.

Поэтому, добавил Зубец, если кто-то хочет заработать на высоких депозитных ставках, то надо прямо сейчас идти в банк и вкладывать свои деньги, пока условия остаются прежними. Алексей Зубец: Запад понял, что санкциями Россию не сломить, поэтому он поставляет оружие Украине © Youtube / Алексей Зубец

При этом высокая ставка, по словам экономиста, означает фактический запрет на кредитование бизнеса, и ее снижение означает повышение доступности кредитов.

«Возьмем тот же самый сельскохозяйственный бизнес. У него сейчас два пути привлечения финансирования для развития производства. Мы понимаем, что 2022 год будет годом глобального продовольственного кризиса, значит, нужно много продовольствия.

Откуда бизнес возьмет деньги для развития производства, закупки техники, горючего, посадочных площадей и складов, если кредиты недоступны? Остается повышать цены в полтора или два раза, и сказать им по этому поводу нечего. А снижение ставки — шаг в правильном направлении, который позволяет обеспечить развитие бизнеса за счет кредитовании», — рассказал Зубец.

Также он прогнозирует, что курс доллара не удастся удержать на отметке 75-76 рублей: доллар будет расти, потому что цены на нефть пошли вниз.

«Скорее всего, мы увидим ослабление рубля во второй половине этого года», — дал прогноз экономист.

Дефолт России возможен, но это не страшно

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил об отсутствии оснований для реального дефолта в стране, но отметил, что теоретически такая ситуация может быть создана искусственно.

Дефолт — это когда ты набрал кредитов, и у тебя нет денег, чтобы их отдать, отметил эксперт Финансового университета при правительстве Российской Федерации и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. У России же есть деньги, чтобы их отдать, и текущие поступления валютные, то, что мы продаем углеводороды — к нам приходит валютная выручка. Но есть принципиальный момент: деньги России лежат в американских, европейских банках — часть золотовалютных резервов находилась в западных банках, и их в виде санкций заморозили.

«Поэтому мы говорим, что это искусственный дефолт. Каким образом? У нас есть деньги, просто вы сами их заморозили, поэтому вы намерено забрали наши деньги и не даете нам ими распоряжаться. Но мы-то считаем, что они у нас есть. Поэтому в этом плане вы сами и делаете этот рукотворный дефолт», — обрисовал ситуацию Юшков. Игорь Юшков: России дефолт не страшен © РИА Новости, Нина Зотина

При этом большой вопрос, продолжил он, нужно ли России в современных условиях бояться дефолта. Дефолт приводит к тому, что тебе больше кредит не выдадут, и на ту сумму, которую ты остался должен, то есть не вернул долг — арестуют имущество. Но России и так полностью перекрыли возможности кредитоваться на Западе, никакие компании российские это делать не могут.

«Мы просто привыкли, что это (дефолт. — Ред.) некое ужасное событие, но на самом деле в современных условиях оно ничего абсолютно не изменит», — заявил эксперт.

Американцы тонут в море пропаганды

О том, какое отношение к России и её действиям сложилось в США, рассказал член американской Партии социалистического единства и редактор газеты Struggle-La Lucha Грег Баттерфилд. В первую очередь он сообщил, что военная пропаганда против России в масс-медиа США идёт сплошным и подавляющим потоком на всех уровнях — от правительственных чиновников до общественных организаций, кроме наиболее радикальных.

При этом в соцсетях и на медиаплатформах введена усиленная цензура: «в этом плане ситуация похожа на ту, что сложилась в первые месяцы после атаки на Нью-Йорк 11 сентября 2001 года, когда любые альтернативные мнения были под запретом».

«За прошедшие недели произошли отвратительные атаки на русских и русскоговорящих, к людям на улице приставали, им угрожали за то, что они говорили по-русски. Русские магазины и рестораны получали угрозы минирования, на них нападали вандалы», — заявил Баттерфилд. Грег Баттерфилд: Стена лжи, выстроенная Западом, готова рухнуть под своим весом © prometej.info

Однако лишь немногие из граждан США занимаются подобными антисоциальными действиями, пояснил общественный деятель: большинство трудящихся просто тонет в море пропаганды, и у них нет иной информации и сведений о ситуации в целом, чтобы противостоять этому.

«К сожалению, многие антивоенные и левые движения поддались антироссийской пропаганде или прячут голову в песок», — констатировал Баттерфилд.