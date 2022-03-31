С началом спецоперации России, стартовавшей 24 февраля 2022 года, на Украине чётко оформился круг политиков и чиновников, взявших на себя принятие основных решений в стране

При этом очевидно, что внешнее управление, под которым Украина плотно находилась с 2014 года, никуда не исчезло — просто коллективный Запад в это время не управлял процессами на украинском направлении в ручном режиме, поэтому местные политики получили возможность проявить себя.

Этих людей с полным правом можно назвать командой Зеленского. Сам президент Владимир Зеленский, к слову, удивил многих, когда остался в Киеве и стал фактически олицетворением сопротивления Украины. В то же время в его окружении чётко распределены обязанности и публичная активность. Зеленский и тактика Киева © president.gov.ua

В команде Зеленского можно выделить три условные группы: амбициозные карьеристы, которые ждали своего шанса — и наконец дождались; соратники и друзья Зеленского по КВН и «Кварталу-95»; антироссийские «ястребы» под ярко выраженным западным влиянием.

Первая группа: амбиции и долгожданный шанс

Самая многочисленная группа, в которую вошли люди, сумевшие вытащить свой билет во власть. Всех их объединяет умение приносить пользу Зеленскому в какой-то конкретной области, а также то, что их привёл или посоветовал кто-то из близкого круга президента.

В этой группе:

Давид Арахамия. Лидер фракции «Слуга народа» в Верховной Раде, глава украинской делегации на переговорах с РФ.

Арахамия называл себя «украинским грузинобандеровцем». Айтишник, организатор волонтерских проектов под патронатом западных фондов. К украинцам периодически обращается с призывами «сражаться до последней капли крови и умереть, если придется», хотя сам действует преимущественно в интересах стран Запада.

В Верховной Раде Арахамия — член комитета национальной безопасности, обороны и разведки. Возглавляет парламентскую группу по связям с США.

Михаил Подоляк. Советник главы Офиса президента, журналист. Один из серых кардиналов в Офисе президента.

Издание «Фокус» отдало Подоляку третье место в списке наиболее влиятельных украинцев. В 2020 году называл партию «Слуга народа» «сборищем мелких и наглых циников», а своего будущего руководителя Андрея Ермака — «темным демоном». Но вскоре, поняв, что участие в команде Зе может стать его шансом на фоне полного непрофессионализма остальных членов этой группы, присоединился к команде «наглых циников». Свои мотивы сотрудничества он определял как желание строить «компактное, но жесткое государство». Кто в Украине принимает решения. Создатель фейков и мастер манипуляций Михаил Подоляк © коллаж Украина.Ру

Алексей Резников. Министр обороны Украины, бывший адвокат.

4 марта 2020 года Верховная Рада проголосовала за назначение Алексея Резникова вице-премьером — министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. Министром обороны он стал в конце ноября 2021 года. В отношении Донбасса он не раз позволял себе призывы к зачисткам. Например, в ноябре 2020 года в эфире «5 канала» Алексей Резников сравнил Донбасс с «онкологической опухолью», которую следует вырезать. Его оппоненты характеризуют его как «карьерного русофоба», то есть человека, делающего свою карьеру на показной ненависти к России, поскольку демонстрация именно таких чувств сегодня востребована у кураторов Украины на Западе.

Денис Шмыгаль. Премьер-министр Украины.

Львовянин, которого считают ставленником богатейшего олигарха Рината Ахметова. При назначении на пост премьер-министра в 2020 году Шмыгаля считали фигурой временной, рассматривая в качестве технократа, который должен вывести экономику из кризиса. Шмыгаль в прошлом состоялся как успешный экономист и специалист по управленческой деятельности. В качестве премьера, по мнению многих украинских аналитиков, Шмыгаль — «человек без лица», слепо выполняющий все то, чего, вопреки интересам государства, от него требует президент Зеленский.

Ирина Венедиктова. Генеральный прокурор Украины.

В 2018 году вошла в состав команды экспертов и советников тогдашнего кандидата в президенты Владимира Зеленского. По словам Венедиктовой, в команду Зеленского ее привел нынешний спикер парламента Руслан Стефанчук. Венедиктова стала одним из первых публичных лиц избирательной кампании Зеленского. Именно она в феврале 2019-го представляла его команду на «смотринах» в Брюсселе.

Зеленский, выдвигая ее кандидатуру на пост генпрокурора, особый упор делал на том факте, что она женщина, что должно было понравиться западным либеральным лидерам. Выбор Венедиктовой на эту должность ее коллеги-юристы объясняли верностью и лояльностью команде Зеленского. По мнению профессиональных юристов, Венедиктова малограмотна и всегда пытается подогнать закон под ситуацию, а не следовать духу и букве закона, как того требуют от нее обязанности генпрокурора. Впрочем, в этом она недалеко ушла от одного их своих предшественников — Юрия Луценко, который вообще не имел юридического образования.

Валерий Залужный. Генерал, командующий ВСУ.

Осенью прошлого года заявил, что хочет прокатиться по Красной площади и Арбату на танке под музыку и с украинским флагом. Валерий Залужный дослужился до звания генерала, а затем командующего ВСУ по двум причинам. Во-первых, он не слишком амбициозный и на роль Пиночета явно не претендует. Во-вторых, весь период службы Залужный ориентировался на тактику и стратегию НАТО, а затем продолжил реформы, которые должны помочь руководству Альянса эффективнее управлять украинской армией в его борьбе с РФ. Кто в Украине принимает решения. Меченосец британской короны и командующий ВСУ Валерий Залужный © коллаж Украина.Ру

По мнению экспертов, Залужный далеко не самый блестящий генерал украинской армии, впрочем его никак нельзя назвать «паркетным», свою должность он заслужил сражениями в Донбассе, где был одним из главных стратегов гражданской войны.

Ирина Верещук. Вице-премьер-министр Украины.

В 2010 году была избрана мэром своего родного города Рава-Русская. Незадолго до того как Верещук стала кандидатом от «Слуги народа», она критически отзывалась о Зеленском и его партии. Затем же, по словам Верещук, на собеседование в партию «Слуга народа» ее пригласил экс-спикер, а тогда главный политтехнолог партии Дмитрий Разумков. В 2019 году в интервью Верещук заявила, что Украине не надо вступать в НАТО, потому что «нас там не ждут». Позднее Верещук объяснила, что ее слова вырвали из контекста, а она очень даже «за» шаги, которые приближают Украину к Североатлантическому альянсу.

Как и большинство членов команды Зеленского, легко меняет принципы и взгляды на происходящее, если это выгодно карьерному росту.

Вторая группа: друзья и соратники по юмору

Здесь собрались люди, с которыми Зеленский познакомился еще во время игры в КВН и работы в «Квартале-95».

Андрей Ермак. Глава Офиса президента, «правая рука» Зеленского.

С начала 1990-х Ермак работал юристом, специализируясь в сфере шоу-бизнеса и интеллектуальной собственности. Занимался в том числе договорами с американскими студиями Disney и Universal. Знакомство Андрея Ермака с «Кварталом-95» состоялось в 2011 году на телеканале «Интер». В избирательный штаб Зеленского он пришел в конце 2018 года.

Украинские СМИ отмечали, что Ермак старается никогда не оставлять Зеленского наедине, даже в случае болезни пребывает рядом с ним в больнице. Благодаря этому у него сложился имидж влиятельного человека — буквально наперсника президента. Особенностью главного советника президента является полное отсутствие государственного и политического опыта.

Руслан Стефанчук. Спикер Верховной Рады.

С Зеленским Стефанчук познакомился еще в студенческие годы благодаря КВН. В 1990-х Стефанчук играл за команду КВН Хмельницкого «Три толстяка».

В 2019 году, как он сам заявлял, Стефанчук был идеологом избирательной кампании кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, курировал работу экспертных групп. Затем стал советником Зеленского. В начале 2019 года Стефанчук сразу же попал в верхушку списка «Слуг народа» под вторым номером. Депутатом от «Слуги народа» был избран также его старший брат Николай Стефанчук. Кто в Украине принимает решения. Глава семейного клана и спикер парламента Руслан Стефанчук © коллаж Украина.Ру

При этом Стефанчук в силу биографических особенностей (был помощником у ряда влиятельных политиков) является на фоне остальных неофитов команды Зеленского наиболее влиятельным среди них политиков. В то же время эксперты отмечают, что он никогда не имел своей самостоятельной политической роли до прихода в команду действующего президента.

Сергей Шефир. Первый помощник президента Украины, старый друг и наперсник Зеленского.

Директор и основатель студии «Квартал-95». Шефир предпочитает находиться в тени, почти не дает интервью, из-за чего его влияние на президента преуменьшают. Шефир со студенческих времен подвизался в КВН, где и познакомился с будущим президентом Украины. Перед избирательной кампанией на пост президента, Зеленский свою долю в «Квартале» переписал на Сергея Шефира, что говорит об особом к нему доверии со стороны Зеленского. «Слуги народа» рассказывали украинским СМИ, что в основной круг обязанностей Шефира входит общение с олигархами, то есть выколачивание средств на содержание фракции и аппарата президентского Офиса. По мнению авторов Украины.ру именно неудачные переговоры с одним из олигархов и стали причиной покушения на Шефира осенью прошлого года, которое так и не было раскрыто.

Иван Баканов. Глава СБУ, друг Зеленского.

Как и Владимир Зеленский, Баканов родом из Кривого Рога, с будущим президентом дружил с детства, вместе с ним учился в школе, а затем работал над проектами студии «Квартал-95». С 25 января 2013 года Баканов являлся руководителем ООО «Квартал-95». В ходе избирательной кампании руководил штабом кандидата Зеленского. Стал главой СБУ в августе 2019 года. Это назначение человека, никогда не работавшего ни в государственных структурах, ни в политике, ни тем более в спецслужбах, является самым ярким примером назначения Зеленским на одну из самых ответственных в стране должностей человека без опыта, но лично преданного главе государства. Одной из показательных особенностей Баканова, как главы СБУ, является продолжение и даже усугубление линии Порошенко на борьбу с «пророссийскими» журналистами, политиками и экспертами и полное отсутствие внимания к проамериканским агентам влияния в Украине.

Денис Монастырский. Министр внутренних дел Украины, сменил на посту «вечного» Арсена Авакова.

Монастырский — уроженец Хмельницкого, окончил юридический факультет Хмельницкого университета, затем учился в Институте государства и права при НАН Украины. Во время учёбы в университете выступал в команде КВН «Три толстяка», в которой играл также нынешний председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук. На одном курсе с Монастырским учился и Сергей Ныжный, близкий друг и юрист Владимира Зеленского.

Во время президентской кампании Владимира Зеленского Монастырский вошел, вернее, был делегирован советником главы МВД Антоном Геращенко в состав «Зе-команды» в качестве специалиста в сфере реформирования правоохранительных органов. Кто в Украине принимает решения. Креатура Антона Геращенко и волонтер из США глава МВД Денис Монастырский © коллаж Украина.Ру

По сути, не имея своего политического лица, бывший квнщик продолжает, хотя и куда менее успешно, все то, что до него заложил в основы МВД Аваков. Именно отсутствие собственных идей и собственного лица позволило ему стать министром в кабмине режима Зеленского.

Третья группы: антироссийские «ястребы» с западным акцентом

Здесь всего три человека, но они играют очень важную роль в команде Зеленского.

Дмитрий Кулеба. Министр иностранных дел Украины.

На всех международных площадках проводит политику демонизации России. МИД Украины при Кулебе проявляет чудеса бестактности и нарушения дипломатического этикета, пытаясь «укусить» РФ. Кулеба активно способствовал попыткам Украины вступить в НАТО. В одном из интервью заявил, что «всё, что усложняет жизнь России, хорошо для Украины».

Алексей Данилов. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Бывший луганский политик, Данилов (с его слов) познакомился с кандидатом в президенты Владимиром Зеленским на презентации IT-разработок, которыми тогда занимался. Данилов оказался одним из главных «ястребов» в окружении Зеленского, выступающих за ужесточение политики в отношении России и республик Донбасса. Именно он, будучи русским человеком по происхождению и выходцем одного из самых русскоязычных регионов Украины, выступал за «латинизацию» украинского языка, отказ от русского языка и признание вторым государственным английского языка. Подобного абсурда на должности одного из главных вершителей судеб Украины не позволял себе даже одиозный русофоб и предшественник Данилова на должности секретаря Совбеза Александр Турчинов.

Цель своей политической деятельности Данилов видит в развале Российской Федерации, на ее месте должны возникнуть, по его версии, «независимая Ичкерия», «независимый Татарстан» и т.д. Кто в Украине принимает решения. Ветеринар и главный ястреб Украины, секретарь СНБО Алексей Данилов © коллаж Украина.Ру

Денис Малюська. Министр юстиции Украины.

Уроженец Хмельницкой области. Окончил Киевский национальный университет, получил диплом правоведа. Затем обучался в Великобритании: в 2016 году он получил диплом магистра права в Лондонском университете.

В 2019 году на досрочных выборах парламента Украины Малюська попал в Раду, куда баллотировался под номером 21 в списке партии «Слуга народа». Должность министра юстиции он получил благодаря близости к тогдашнему премьеру Алексею Гончаруку, чего даже не скрывал.

Работу в Минюсте он начал с создания VIP-камер в следственных изоляторах. Чтобы получить лучшие условия пребывания, арестант должен платить немалые деньги. Является также инициатором распродажи тюрем. В целом его политику, а вернее политику западных кредиторов Украины, чьим ставленником он является, можно охарактеризовать в двух словах: «Всё продать».

В 2021 году Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) открыло уголовное производство в отношении министра юстиции страны Дениса Малюськи. По данным НАБУ, его подозревают в том, что он противоправно стал владельцем имущества «Новой топливной компании» (НТК) и других 19 хозяйствующих субъектов. Никаких административных и уголовных дел в отношении этого министра в настоящее время генпрокуратурой не ведется, во всяком случае общественности об этом ничего не известно.

Резюме

При всем том, что команда Зеленского довольно сплоченно выступает в период воинской операции, которую проводит в Украине Россия, стоит обратить внимание на ее особенности:

1. Члены этой группы сплочены не общей идеологией, а карьерными соображениями (за исключением ближайших друзей президента Баканова, Шефира и Стефанчука, которых объединяет личная преданность Зеленскому). При этом эта «сплоченность» основана не на общих целях, а на стремлении извлечь наибольшую выгоду из сложившейся ситуации, когда они стали вершителями судеб в одном из самых крупных государств Европы.

2. Команда Зеленского состоит либо из совершенно непрофессиональных в государственном и политическом плане людей, либо из людей, чей профессионализм сомнителен и возможен только на фоне остальных неофитов. В результате эта команда не смогла просчитать все варианты развития событий и своими действиями и заявлениями привела к тому, что Украина пришла к войне с Россией, которая началась по вине команды Зе намного раньше 24 февраля 2022 года (начала военной операции России). В свою очередь, эта война, начатая по вине команды Зе, привела страну к разрушениям и потерям, намного превосходящим все то, что натворили в Украине их предшественники, так же «успешно» разрушившие промышленность, науку и техническое состояние Украины.

3. Главным побудительным нервом этой команды является не служение Родине и даже не верность президенту, а русофобия, то ли врожденная, то ли приобретенная по карьерным соображениям. В этой части необходимо отметить, что эта русофобия возникла не 24 февраля 2022 года, а много раньше и, за небольшим исключением, являлась главным пропуском в создании карьеры в Украине. Именно это — русофобия как карьерная составляющая — является главным показателем проамериканской и антиукраинской деятельности команды Зеленского. А по сути это и является главным преступлением режима. Антироссийский национализм — лишь форма этой антироссийской направленности окружения Зеленского.

4. У команды Зеленского, как и у самого президента, был шанс сделать Украину великой, имея беспрецедентную для Украины поддержку населения. Они не смогли этого сделать из-за отсутствия государственного и политического опыта, из-за карьерных побуждений (а карьеру в русофобском государстве можно было сделать на негативе, а не позитиве) и ошибочном представлении, что является перспективным для страны и народа, — они считали, что это следование американским планам построения анти-России, и в результате привели страну к катастрофе.