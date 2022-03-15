Для проведения денацификации Украины её необходимо полностью взять под контроль, а Запад не пойдет на передачу киевскому режиму денег, которые являются собственностью Банка России, поскольку это будет полной катастрофой для Запада

Об этом эксперты рассказали в интервью изданию Украина.ру 15 марта.

Переговоры идут — снова

Во вторник, 15 марта, делегации Украины и России возобновили переговоры после технической паузы, взятой днем ранее. Об этом сообщил член украинской делегации, глава фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия.

Накануне в переговорах украинской и российской делегаций в режиме видеоконференцсвязи относительно прекращения конфликта была взята техническая пауза для дополнительной работы в рабочих подгруппах и уточнения отдельных определений.

Ранее в МИД РФ заявили, что возможная договоренность об урегулировании между Москвой и Киевом потребует утверждения резолюцией Совбеза ООН. Лавров рассказал о цели переговоров с Украиной © Пресс-служба МИД РФ / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанк

До этого глава комитета Госдумы по международным делам, член делегации РФ на переговорах в Белоруссии Леонид Слуцкий отмечал, что, сравнивая позиции российской и украинской сторон в начале переговоров и сегодня, можно говорить о существенном прогрессе, прогресс в диалоге может перерасти в единую позицию сторон и подписание документов.

По словам Слуцкого, подписание документов ляжет в основу снижения градуса напряжения в ходе спецоперации России и спасения жизни людей.

«Как можно договариваться с военными преступниками?»

В свою очередь политолог, президент фонда «Народная дипломатия» Алексей Кочетков вообще не верит в договорённости с властями Украины. Кочетков признаёт: можно делать вид, что какие-то договоренности возможны, но уж очень глубоки взаимные противоречия и взаимное непонимание.

«Более того, мы полностью не доверяем тем, кто пытается представлять Украину. О чем вообще можно договариваться с этими людьми, если восемь лет они глумились над Минскими соглашениями? Кто поверит, что новые договоренности будут иметь хоть какую-то силу?

Более того, власти Украины выступают с людоедскими лозунгами и держат в заложниках собственных граждан. Это же военные преступники. Как можно договариваться с военными преступниками?» — задаётся вопросом политолог. Алексей Кочетков: на Украине нужно строить мирную жизнь, опираясь на антифашистские силы © РИА Новости, Нина Зотина

Как будет проходить денацификация

Сейчас задача Киева состоит в том, чтобы максимально затянуть конфликт, отмечает политолог и историк Олег Неменский. Для этого важным фактором является способность ВСУ к сопротивлению и поднятию морального духа.

При этом эксперт не согласен, что сейчас фактически Россия ведёт переговоры не с Украиной, а с США.

«Переговоров по крупным политическим вопросам пока не ведется, потому что к ним пока не готова ни Украина, ни Россия. Вести переговоры с США через украинскую группу было бы наивно. Понятно, что какие-то переговоры с США сейчас идут, но для переговорных групп Украины и России это не тема, они другими решениями заняты», — заявил Неменский.

В то же время он подчёркивает, что проведение денацификации без взятия под прямой контроль украинских территорий просто невозможно: «Наверное, для программы денацификации необходимо будет устанавливать систему внешнего управления процессами на Украине из Москвы».

По мнению Неменского, самое главное, что России сейчас следовало бы сделать — заявить о своих целях и показать образ будущего Украины после победы российской спецоперации, заявить, какой она хочет видеть судьбу каждого региона Украины и дать конкретику по основным вопросам, которые волнуют местное население. Олег Неменский: Все пророссийские элементы в Украине опасаются того, что Россия уйдет и их уничтожат © РИА Новости, Нина Зотина

«Все пророссийские элементы сейчас опасаются того, что Россия уйдет и их уничтожат. Это вполне понятный страх. России давно следовало бы продемонстрировать свои намерения и свои планы.

Когда мы сетуем, что Россию на Украине не встречают с цветами, то мне непонятно, что конкретно должны поддерживать местные жители. Просто вступление российской армии? Это странно. Поддерживать надо новый политический проект, а для этого нужно иметь хотя бы общие черты плана, с которым Россия пришла.

Пока же цели России заявлены чисто негативно (денацификация и «декоммунизация»), а какой именно она хочет видеть Украину и отношения ее с Россией или различных ее частей с Россией, пока непонятно ни на Украине, ни в России. Сейчас это основная проблема спецоперации», — рассказал эксперт.

Каким может быть сценарий спецоперации

Пока рано говорить, когда закончится спецоперация, отмечает политолог Ростислав Ищенко. Он подчёркивает, что это нерегулируемый кризис.

«Мы не можем сейчас точно что-то прогнозировать. Скорее всего, в ближайшие дни закончится разгром левобережных группировок (ВСУ. — Ред.). Тогда у России будет достаточно сил для того, чтобы организовывать переправу через Днепр, блокировать Днепропетровск, Запорожье, начинать операцию по освобождению Киева и Одессы и продвигаться дальше на Западную Украину», — сказал Ищенко.

Потом, продолжил он, с ликвидацией окруженных группировок, доходить до западной границы. Тем более что конфигурация Украины такая, что расстояние от северной до южной границы уменьшается ближе к западу, соответственно, меньше растягиваются войска.

Ростислав Ищенко о том, кто в новой Украине будет работать на реставрацию бандеровщины © РИА Новости, Нина Зотина

«Американцы именно в этом заинтересованы, чтобы война расширялась дальше, чтобы Россия не прекращала воевать и давление на нее, на ее экономику — усиливалось. Они сделают все, чтобы окончания боевых действий не произошло.

Будем надеться на лучшее, потому что, в конце концов, полякам тоже стоит о Варшаве подумать», — заявил политолог.

Деньги России — для Украины?

Первый замглавы минэкономики Украины Денис Кудин 11 марта заявил, что Киев вместе с западными партнерами разрабатывает механизм конфискации арестованных 415 миллиардов долларов российского Центробанка.

Он напомнил, что западные правительства уже арестовали золотовалютные резервы Центробанка Российской Федерации на сумму 415 миллиардов долларов.

«По сути, этой суммы практически достаточно для того, чтобы покрыть прямые единоразовые потери Украины.

Мы рассчитываем, что в ближайшее время совместно с правительствами стран-партнеров мы найдем юридический механизм, с помощью которого эти деньги отойдут на дальнейшее восстановление украинской экономики», —сказал Кудин в эфире телеканала «Украина 24».

Владимир Соловьев: Вопрос не в том, хорошая Украина или плохая, а вопрос в том, как Россию уничтожить © РИА Новости, Илья Питалев Василий Колташов уверен, что Запад не пойдет на передачу киевскому режиму денег, которые являются собственностью Банка России, поскольку это будет полной катастрофой для Запада.

«Запад потеряет Украину. Отсюда такие истеричные и агрессивные санкции. Если бы в Евросоюзе были поумнее, они бы вообще не стали вводить серьезные санкции, ограничившись бы списками невъездных лиц. Но они пошли на обострение ситуации и потеряли лицо в глазах всего мира.

Заблокировав российские резервы, они показали всему миру, что евро не является альтернативой доллару, что Евросоюз несамостоятелен и что нужно искать новые пути решения, ни в коем случае не опираясь на западные бумаги, на имущество на Западе, и вообще никому там не доверять», — сказал Колташов.