Россия запросила проведения в пятницу, 11 марта, заседания Совбеза ООН для того, чтобы обсудить военно-биологическую деятельность США на Украине. Наше издание неоднократно писало об этих лабораториях, так же о его секретах мы говорили с политиками и экспертами. Вот, что стало известно нам за последние три года

Об этом в своем Twitter написал первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Российские военные в ходе спецоперации обнаружили на Украине 30 биологических лабораторий. Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов заявил, что на этих объектах предположительно работали над производством биологического оружия для министерства обороны США.

Из сообщений Минобороны РФ следует, что США потратили более 200 миллионов долларов на работу биологических лабораторий на Украине. Летучие мыши, птицы и рептилии: Минобороны РФ раскрыло цели американских биолабораторий на Украине © РИА Новости, Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

«Вскоре весь мир узнает»

Сотрудники украинских биологических лабораторий передали России документы, которые подтверждают, что на Украине поблизости от территории РФ разрабатывали биологическое оружие. Об этом 6 марта сообщило РИА Новости со ссылкой на данные Минобороны РФ.

«В ходе проведения специальной военной операции вскрыты факты экстренной зачистки киевским режимом следов реализуемой на Украине военно-биологической программы, финансируемой Минобороны США», — рассказал официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Он отметил, что Пентагон после начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины понял, что вскоре весь мир узнает, что за эксперименты он проводил на украинской территории.

Для того чтобы факты нарушения Киевом и Вашингтоном Конвенции ООН о запрещении бактериологического (биологического) и токсинного оружия, украинский Минздрав потребовал экстренно ликвидировать запасы опасных патогенов.

«Нами получена от сотрудников украинских биолабораторий документация об экстренном уничтожении 24 февраля особо опасных патогенов - возбудителей чумы, сибирской язвы, туляремии, холеры и других смертельных болезней», — указал Конашенков. Игорь Никулин: Американцы готовили на Украине генетическую бомбу для всего человечества © nsn.fm

В свою очередь Россия уже направила запрос о проведении заседания Совбеза ООН для обсуждения военно-биологической деятельности США на Украине.

Боевые вирусы

Уже 10 марта в Минобороны РФ заявили, что целью финансируемых Пентагоном биологических исследований на Украине было создание механизма скрытого распространения смертоносных патогенов.

На 2022 год в американских биолабораториях на Украине были запланированы работы по патогенам птиц, летучих мышей и рептилий с дальнейшим переходом к изучению возможности переноса ими африканской чумы свиней и сибирской язвы.

«Особый интерес вызвала детальная информация о реализации США на Украине проекта по изучению переноса патогенов мигрирующими между Украиной и Россией, другими соседними странами дикими птицами», — говорится в сообщении Минобороны.

Также 10 марта начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов заявил, что в ходе работы финансируемых США биолабораторий на Украине Пентагон проявлял интерес к насекомым-переносчикам опасных инфекций.

По его словам, анализ попавших в распоряжение российских военных документов подтверждает факт передачи из биолаборатории в Харькове за рубеж более 140 контейнеров с эктопаразитами летучих мышей — блохами и клещами. Эксперт: биолаборатории США на Украине имели конкретную географическую цель © CCO, Pixabay

«Характерно, что аналогичные исследования проводились в сороковых годах прошлого столетия при создании компонентов биологического оружия японским отрядом 731, члены которого впоследствии скрылись в США от преследований за военные преступления», — указал Кириллов.

В свою очередь в Госдепартаменте США заявили, что Вашингтон не располагает химическими или биологическими лабораториями на Украине. Об этом рассказал пресс-секретарь американского внешнеполитического ведомства Нед Прайс 10 марта.

А заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что на Украине есть объекты биологических исследований. Она подчеркнула, что Украина и США работают над тем, чтобы не допустить попадания материалов оттуда в руки российских сил.

«Реальная угроза»

Результатом работы американских лабораторий на Украине может стать вспышка заболеваемости, похожая на естественную, но с гораздо более масштабными потерями. Об этом 9 марта заявил заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко.

«Военные биологические базы США — это реальная угроза… Если мы не закроем эти лаборатории, то это будет постоянно существующий военный потенциал США», — сказал Онищенко.

По его информации, подобных военных биологических лабораторий, финансируемых минобороны США, в мире насчитывается около 15, и каждая из них, что расположена на территории Украины должна быть взята под контроль России во избежание непоправимых последствий.

«Нужно все это купировать, послать туда специалистов, которые соблюдают все правила работы с особо опасными инфекциями. Разберутся спокойно, проведут все соответствующие мероприятия», — сказал Онищенко. Американские биолаборатории в Украине: тайное становится явным? © CC0, Pixabay

История вопроса

Издание Украина.ру регулярно писало о работе на территории Украины секретных биолабораторий США.

Впервые добро на функционирование этих биолабораторий на Украине дали при президенте Викторе Ющенко. В 2013 году при Викторе Януковиче их закрывали, но затем последовал Евромайдан.

Ранее экс-премьер-министр Украины Николай Азаров рассказывал, что деятельность этих объектов засекречена, а «украинских граждан и близко нет при проведении работ». По словам Азарова, соглашение было секретным, и его правительство узнало о работе лабораторий практически случайно, из информационного письма Минздрава.

Посольство США традиционно утверждало, что в лабораториях велись работы исключительно в мирных целях для «обеспечения защищенного хранения возбудителей болезней и угрожающих токсинов в государственных учреждениях».

Однако в мире есть много крайне опасных видов оружия, и существуют давно выработанные механизмы международного контроля над ними. В данном же случае полнейшая секретность деятельности американцев в биологических лабораториях на Украине лишь вызывает опасения по поводу возможного злоупотребления биологическими материалами.

Американский профессор Фрэнсис Бойл из Иллинойсского университета, автор законопроекта от 1989 года против биологического терроризма, в 2020 году писал, что всего в 400 американских лабораториях работают 13 000 ученых и заняты они в том числе и созданием боевых вирусов.

«По сути, у нас имеется индустрия биологического наступательного оружия, нарушающая Конвенцию о биологическом оружии и антитеррористический закон о биологическом оружии от 1989 года», — сообщал американский профессор, отмечая также, что противники США, такие как «Россия и Китай, пришли, несомненно, к такому же заключению на основании открытых источников». Американские биолаборатории на Украине: что скрывает власть? © REUTERS, Bing Guan

При этом американские биолаборатории располагаются не только на Украине и в Грузии, они есть в Казахстане и Афганистане. Для чего понадобилось выносить изучение опасных вирусов за пределы США? Ответ кажется очевидным: такие работы в Америке запрещены, а в третьих странах можно позволить себе проводить любые эксперименты.

Что происходило на Украине? Это тайна!

Рассекретить вопросы, связанные с деятельностью лабораторий, давно требовала от украинской власти политическая оппозиция.

Ещё 15 апреля 2020 года глава Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук заявил, что он и депутат Верховной Рады от ОПЗЖ Ренат Кузьмин направили депутатские обращения на имя президента Украины Владимира Зеленского, премьер-министра Дениса Шмыгаля, министра охраны здоровья Максима Степанова и главы СБУ Ивана Баканова «с требованием предоставить информацию, касающуюся работы в Украине 15 военных биолабораторий США, которые осуществляют незаконную деятельность, угрожающую жизни и здоровью украинских граждан, о чем открыто пишут европейские средства массовой информации».

По словам Медведчука, появление американских биолабораторий в Украине и финансирование проектов Научно-технического центра Украины (НТЦУ) «совпало с несколькими вспышками серьезных инфекционных заболеваний в стране».

«В частности, в 2009 году в Тернополе возник очаг вируса, который вызвал геморрагическую пневмонию. Ее жертвами стали 450 украинцев. В 2011 году в Украине произошла вспышка холеры — тогда госпитализировали 33 человека. А три года спустя холеру обнаружили уже у 800 человек. Еще годом позже только в Николаеве зафиксировали более 100 случаев холеры», —сообщалось на сайте ОПЗЖ.

Политик напомнил и о других фактах: в январе 2016 года в Харькове по меньшей мере 20 военнослужащих погибли от похожего на грипп вируса, ещё более двухсот человек были госпитализированы, а «два месяца спустя в Украине было зафиксировано 364 погибших».

«Причина — свиной грипп A (H1N1) pdm09, то есть тот же штамм, который привел к мировой пандемии в 2009 году, — отметил политик, добавив, что в 2017-м в Николаеве была вспышка гепатита А, летом того же года такая же вспышка зафиксирована в Запорожье и Одессе, а осенью — в Харькове. Болезнь молчания: почему власть скрывает правду о биолабораториях США? — видео ©

«Учитывая рост заболеваемости населения серьезными инфекционными болезнями, есть все основания полагать, что тайная и непрозрачная деятельность опасных иностранных биологических объектов на территории Украины имеет своей задачей скрытое тестирование действия вирусов и бактерий на гражданах Украины», — сообщал Медведчук.

Вопрос серьёзный. Однако внятного ответа на депутатские обращения от власти не последовало. Как отмечал в начале июня Ренат Кузьмин, в этих вопросах «власть окончательно завралась».

«…Подводим промежуточные итоги нашей работы по изучению информации о незаконном функционировании в Украине американских военных бактериологических лабораторий. Напомню, что на многочисленные обращения депутатов ОПЗЖ по этому поводу президент (Владимир Зеленский — Ред.), наконец-то, ответил. Он заявил, что вопросы национальной безопасности не входят в его компетенцию (!) и перенаправил наши запросы премьеру, который, действуя по той же логике, перенаправил их министру здравоохранения», — заявил депутат.

А дальше самое интересное. По словам Кузьмина, от Минздрава были получены два взаимоисключающих ответа.

«В одном из них министр утверждает, что в Украине, цитирую: «отсутствуют американские биологические лаборатории», а в другом, что «американские лаборатории не осуществляют хозяйственную деятельность в Украине». Интересно, правда? «Отсутствуют» и «не осуществляют хозяйственную деятельность», это, как говорят в Одессе, «две большие разницы», — отметил политик.

Копии ответов Кузьмин разместил на своей странице в Facebook. Он напомнил, что ещё 24 апреля 2020 года посольство США в ответ на депутатское обращение заявило о том, что Министерство обороны США в сотрудничестве с украинским правительством «работают над мирным изучением опасных вирусов» в Украине.

«Чувствуете разницу: «отсутствуют» и «совместно работают»? - с иронией отметил депутат.

И добавил, что депутаты от ОПЗЖ потребуют от власти ответов на конкретные вопросы. Например: «Кто и на каком основании принял решения о ликвидации в Украине санитарно-эпидемиологической службы и о переоборудовании помещений областных СЭС под некие таинственные «эпидемиолого-мониторинговые лаборатории»? Ищенко рассказал, как Украина может избавиться от биолабораторий США © РИА Новости, Нина Зотина

Или такой вопрос: «…что американские военные разведчики, те самые, которые «не осуществляют хозяйственную деятельность в Украине» и которые у нас «отсутствуют», установили на киевском Подоле по ул. Ярославской»?

И ряд других вопросов, сама формулировка которых заставляет предположить, что в ОПЗЖ знают о деятельности биолабораторий гораздо больше, чем могут пока сообщить общественности — пусть власти об этом сообщат.

Центр Лугара в Грузии

Депутаты ОПЗЖ также напомнили о разоблачениях бывшего министра госбезопасности Грузии Игоря Гиоргадзе, который в 2018 году заявил, что американский Центр Лугара, который действует в Тбилиси, испытывал на грузинских гражданах препарат «Совалди» американской фирмы «Гилеад Сайенсиз», в результате чего якобы погибли 73 добровольца.

Центр Лугара был открыт в 2011 году якобы для помощи в борьбе с региональными инфекционными заболеваниями. Однако назвать его гражданским объектом нельзя, поскольку лишь некоторые помещения были открыты для посещений, а проникнуть в закрытые могли только граждане США, имеющие третью степень биозащиты.

В посольстве США очень болезненно отреагировали на письмо украинских оппозиционных власти политиков. Вскоре после этого против ОПЗЖ последовали санкции с благословения американского посольства.