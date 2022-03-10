Эксперт подчеркнула, что дипломатии в ее привычном понимании пришел конец. Но это, по ее словам, только одна сторона вопроса.

«Мы, как здоровые и адекватные люди, понимаем, что любые военные действия и любые кризисы в любом случае заканчиваются всегда переговорами, и поэтому, как ни крути, в любом случае разговаривать нам придется. Другое дело — это те события, которые мы сегодня наблюдаем, и этот выпад со стороны американского сенатора в сторону нашего президента обнажает со всей полнотой всю суть того, что мы наблюдаем в последние годы со стороны наших западных оппонентов в отношении России», — добавила Шафран

Анна Шафран: наши западные оппоненты пока не поняли, что это — переустройство миропорядка в наших интересах
Анна Шафран: наши западные оппоненты пока не поняли, что это — переустройство миропорядка в наших интересах
© vk.com, Анна Шафран

Шафран призвала «помнить о цинизме наших европейских, американских оппонентов, того самого большого Запада, который рядился в белые одежды все последние годы». По ее словам, мир уже многие годы наблюдает гонения на русских, откровенную русофобию, которая стала абсолютным трендом в западном инфополе.

«Издевательство, которое накануне произошло с нашими параолимпийцами — это звено в цепи дискриминаций, которым русские подвергаются по всему миру. Исключение русских студентов из вузов вам ничего не напоминает? То же самое было в преддверии Второй мировой войны с евреями», — заявила она.

Журналист также призвала помнить нападения на русских туристов, вандализм по отношению к русским дипломатическим ведомствам и представительствам. Она обратила внимание, что несмотря на происходящую русофобию, Запад все это время, все эти годы культивировал в себе толерантность по отношению ко всем, кому можно — людям другой расы, национальности, ЛГБТ-сообществу, что никак не увязывается с дискриминацией русских.

При этом, она выразила уверенность, что «Холокост по отношению к русским не удастся, не пройдет». По ее словам, в России обязательно вспомнят тех, кто сейчас, пользуясь вседозволенностью, издеваются над русскими людьми. 

«НАТО не мог не пнуть лежащую на лопатках Россию». Кто хочет строить новый мировой порядок
«НАТО не мог не пнуть лежащую на лопатках Россию». Кто хочет строить новый мировой порядок
© AP, Andriy Dubchak,file

«Если вспомнить историю с нашими параолимпийцами — издеваются над русскими людьми с ограниченными возможностями. Это вдвойне обнажает истинную подоплеку — с одной стороны политкорректная Европа, такой политкорректный Запад и такие они толерантные, но чего стоит вся эта их толерантность, когда по отношению к параолимпийцам они накануне поступили просто чудовищно, дико, абсолютно нецивилизованно. В общем, вспомним, что они нас постоянно пытались обвинять в нецивилизованности, но сами абсолютно варварски действуют сегодня», — подчеркнула Шафран.

Касаясь темы давления на Россию с помощью санкций, эксперт отметила, что Запад таким образом переоценил свои силы и сильно недооценили Россию.

«Они спровоцировали русского медведя на адекватный ответ. Мы очень долго пытались спокойно реагировать, и мы были не эмоциональные, позиции были наши — спокойны и непоколебимы. Это то, как умеет держать ситуацию наш президент Владимир Путин, и что совершенно атрофировано у наших западных коллег», — добавила она.

Шафран считает, что в эти дни Китай обкатывает и свои собственные возможности по противостоянию в случае такого рода ситуации, которая может произойти в будущем. Сейчас, на ее взгляд, тектонические сдвиги произошли, и мир перешел в другое агрегатное состояние.

«Будут создаваться новые панрегионы, будут развиваться национально ориентированные тренды, будут развиваться реальные производства. В этом смысле, спасибо большое нашим западным непартнерам, потому что, когда мы говорили о цифровой трансформации в нашей стране и обозначали возникающие риски и угрозы, связанные с национальной безопасностью, то — что это за риски и угрозы? Если мы осуществляем трансформацию такого порядка, то она, безусловно, должна осуществляться на национальных платформах, с помощью национальных сервисов, на национальном оборудовании», — заключила журналист.

 