Военная спецоперация России на Украине говорит о тектонические сдвигах в международных отношениях. Де-факто это переустройство миропорядка, но на Западе этого пока не поняли. Об этом в интервью для Украина.ру заявила журналист и телерадиоведущая Анна Шафран

Эксперт подчеркнула, что дипломатии в ее привычном понимании пришел конец. Но это, по ее словам, только одна сторона вопроса.

«Мы, как здоровые и адекватные люди, понимаем, что любые военные действия и любые кризисы в любом случае заканчиваются всегда переговорами, и поэтому, как ни крути, в любом случае разговаривать нам придется. Другое дело — это те события, которые мы сегодня наблюдаем, и этот выпад со стороны американского сенатора в сторону нашего президента обнажает со всей полнотой всю суть того, что мы наблюдаем в последние годы со стороны наших западных оппонентов в отношении России», — добавила Шафран. Анна Шафран: наши западные оппоненты пока не поняли, что это — переустройство миропорядка в наших интересах © vk.com, Анна Шафран

Шафран призвала «помнить о цинизме наших европейских, американских оппонентов, того самого большого Запада, который рядился в белые одежды все последние годы». По ее словам, мир уже многие годы наблюдает гонения на русских, откровенную русофобию, которая стала абсолютным трендом в западном инфополе.

«Издевательство, которое накануне произошло с нашими параолимпийцами — это звено в цепи дискриминаций, которым русские подвергаются по всему миру. Исключение русских студентов из вузов вам ничего не напоминает? То же самое было в преддверии Второй мировой войны с евреями», — заявила она.

Журналист также призвала помнить нападения на русских туристов, вандализм по отношению к русским дипломатическим ведомствам и представительствам. Она обратила внимание, что несмотря на происходящую русофобию, Запад все это время, все эти годы культивировал в себе толерантность по отношению ко всем, кому можно — людям другой расы, национальности, ЛГБТ-сообществу, что никак не увязывается с дискриминацией русских.

При этом, она выразила уверенность, что «Холокост по отношению к русским не удастся, не пройдет». По ее словам, в России обязательно вспомнят тех, кто сейчас, пользуясь вседозволенностью, издеваются над русскими людьми. «НАТО не мог не пнуть лежащую на лопатках Россию». Кто хочет строить новый мировой порядок © AP, Andriy Dubchak,file

«Если вспомнить историю с нашими параолимпийцами — издеваются над русскими людьми с ограниченными возможностями. Это вдвойне обнажает истинную подоплеку — с одной стороны политкорректная Европа, такой политкорректный Запад и такие они толерантные, но чего стоит вся эта их толерантность, когда по отношению к параолимпийцам они накануне поступили просто чудовищно, дико, абсолютно нецивилизованно. В общем, вспомним, что они нас постоянно пытались обвинять в нецивилизованности, но сами абсолютно варварски действуют сегодня», — подчеркнула Шафран.

Касаясь темы давления на Россию с помощью санкций, эксперт отметила, что Запад таким образом переоценил свои силы и сильно недооценили Россию.

«Они спровоцировали русского медведя на адекватный ответ. Мы очень долго пытались спокойно реагировать, и мы были не эмоциональные, позиции были наши — спокойны и непоколебимы. Это то, как умеет держать ситуацию наш президент Владимир Путин, и что совершенно атрофировано у наших западных коллег», — добавила она.

Шафран считает, что в эти дни Китай обкатывает и свои собственные возможности по противостоянию в случае такого рода ситуации, которая может произойти в будущем. Сейчас, на ее взгляд, тектонические сдвиги произошли, и мир перешел в другое агрегатное состояние.

«Будут создаваться новые панрегионы, будут развиваться национально ориентированные тренды, будут развиваться реальные производства. В этом смысле, спасибо большое нашим западным непартнерам, потому что, когда мы говорили о цифровой трансформации в нашей стране и обозначали возникающие риски и угрозы, связанные с национальной безопасностью, то — что это за риски и угрозы? Если мы осуществляем трансформацию такого порядка, то она, безусловно, должна осуществляться на национальных платформах, с помощью национальных сервисов, на национальном оборудовании», — заключила журналист.