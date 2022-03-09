Кроме накачивания Украины оружием и антироссийских санкций, которые Лондон штампует со скоростью бешеного принтера, к вечеру 8 марта дошло до фактической угрозы сбивать российские гражданские самолёты

23 сентября 2020 года, рапортуя о высадке британских десантников на полигоне под Николаевом в рамках учений «Объединённые усилия — 2020», Минобороны Великобритании сопроводило фото своего спецназовца подписью «Мы высадились на заднем дворе России». Причём создавалось впечатление, что адресатом этого поста в Twitter была не Москва (и уж тем более не Киев), а Вашингтон: мол, смотрите, бывшие ваши марионетки теперь наши. Правда, в России тоже обратили внимание на эту демонстрацию, журналист «Независимой газеты» Диана Михайлова тогда написала: «В Николаевской области нога паратрупера Её Величества впервые (если не считать Крымскую войну) ступила на землю, которая имеет все шансы стать "новой Индией" для Британии в XXI веке». Олег Хавич: кто он © из личного архива Олега Хавича

А ведь после государственного переворота в феврале 2014 года, а также президентских и парламентских «выборов» в том же году, киевские власти во главе с Петром Порошенко сделали все ставки на Соединённые Штаты Америки. Не зря тогдашний вице-президент США Джо Байден в декабре 2015 года то ли в шутку, то ли всерьёз заявил, что общается с президентом Украины чаще, чем со своей женой. Хотя с приходом в Белый дом Дональда Трампа отношения Вашингтона и Киева несколько охладели, но, в принципе, ничего не изменилось: Украина воспринималась американской администрацией как «торпеда» против России, да ещё и недорогая.

Однако всё перевернуло вверх дном избрание на пост президента Украины Владимира Зеленского. Когда Трамп попытался получить от бывшего комика компромат на своего конкурента на президентских выборах — Джо Байдена (его сын Хантер Байден был задействован в коррупционных схемах на Украине в годы правления Порошенко), для президента США это чуть не закончилось импичментом. Официальный Вашингтон к Киеву охладел и даже полноценного посла туда не назначал.

Перед киевскими властями возник шариковский вопрос: «Где же я буду харчеваться?», и тут свои услуги предложило Соединённое Королевство. Понятно, что упомянутая высадка британских десантников была скорее красивой картинкой, а вот визит Владимира Зеленского в Лондон 7-8 октября 2020 года уже формально ознаменовал переход Украины под патронат Великобритании.

Во-первых, президент Украины и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подписали двустороннее соглашение о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве — это было первое подобное соглашение, подписанное Великобританией после Brexit.

Во-вторых, министр обороны Украины Андрей Таран и его британский коллега Бен Уоллес подписали меморандум об усилении сотрудничества в военной и технической сферах. Документ предусматривал выделение Украине кредита в размере 1,25 миллиарда фунтов и переоборудование Военно-морских сил ВСУ новыми ракетными катерами британской постройки. При этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил ВВС, что Киев не будет возражать, если на украинской территории появится военная база Великобритании (хотя это и прямо запрещено Конституцией Украины). «На Украину - ни ногой»: Минобороны Британии пригрозило своим военным © РИА Новости, Антон Денисов / Перейти в фотобанк

Но что самое интересное — в ходе визита Зеленского в Лондон состоялась его встреча с главой британской разведывательной службы МИ-6 Ричардом Муром. Встречу не анонсировали, и вообще её явно пытались сохранить в тайне, но о состоявшихся переговорах сообщили украинские СМИ, ориентированные на Вашингтон. После этого президент Украины контакт с главой МИ-6 признал, обиженно заявив: «Секретов никаких нет. К сожалению, не всю информацию я могу сейчас озвучить. Это государственные дела… Многие когда-то серьезные издания в Украине превратились в жёлтую прессу. Я прочитал, что пишут о содержании этой встречи, — некорректно названо ее содержание».

Конечно, он имел в виду киевские проамериканские издания, которые утверждали, что на встрече Мур назвал ряд соратников Зеленского «агентами Кремля». В свою очередь, российские издания тогда шутили о вербовке самого президента Украины. От МИ-6 до ЦРУ. Зачем Зеленский встречался с главами иностранных разведок © president.gov.ua

Но, похоже, в тех шутках оказалась высокая доля правды. Украина просто на глазах превращалась из американской колонии в британскую. 8 декабря 2021 года Владимир Зеленский сообщил, что общий объём британской «поддержки» (этим словом на Украине обычно называют кредиты) увеличился до 3,5 миллиардов фунтов. 17 декабря состоялся разговор Зеленского и Джонсона, а 21 января 2022-го глава британской дипломатии Лиз Трасс анонсировала развитие «новых трехсторонних связей с Польшей и Украиной».

К тому времени из Лондона в Киев чуть ли не каждый день прибывали самолёты с десятками тысяч тонн британских вооружений, причём сообщалось, что украинские власти подписали с Лондоном соглашение на поставку неназванной номенклатуры вооружений на 2 миллиарда долларов — часть в кредит, а часть и безвозмездно.

Альянс Киева, Варшавы и Лондона, который получил в сети название «УПА» (от названий Украина, Польша и Англия), был формализован 18 февраля. Оценивая его создание, эксперты Института РУССТРАТ отметили, что единственным выгодоприобретателем в альянсе станет Великобритания. Они подчеркнули, что Лондон реализует в Европе концепцию «Глобальной Британии», формируя сети военно-политического влияния от Прибалтики — через Польшу и Украину — до Турции. При этом, по мнению экспертов РУССТРАТ, местом наибольшего приложения усилий Лондона была выбрана именно Украина, которую ускоренно накачивали оружием и науськивали на Россию.

При этом 23 февраля, то есть ещё до начала российской специальной военной операции, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на встрече с членами парламента анонсировал новые поставки оружия в Украину, а также новые санкции в отношении России. В тот же день глава британской дипломатии Лиз Трасс подтвердила готовность Соединённого Королевства предоставить Украине кредит на 500 миллионов долларов и оказать прямую экономическую помощь. В сообщении МИД Великобритании было отмечено, что это позволит поддержать Украину и смягчить «последствия российской агрессии».

Во вторник, 8 марта, глава Минобороны Соединенного Королевства Бен Уоллес заявил, что Великобритания продолжит наращивать поставки на Украину летальных вооружений. «Мы наращиваем объемы передаваемой Украине летальной и нелетальной военной помощи. Подробности я оглашу завтра в парламенте, — сказал Уоллес. — Мы также помогаем с организацией поставок всех видов помощи по линии НАТО и поступающей от других стран на двусторонней основе». Глава МИД Британии объяснила, почему спешит в США за новыми антироссийскими санкциями

Отвечая на вопрос о возможности введения бесполётной зоны над Украиной, чего требует Киев, Уоллес отметил, что, «по-видимому, украинцы хотят, чтобы кто-то убрал из этого уравнения российские самолеты, оставив им самим возможность летать». «Мне это кажется совершенно законной просьбой, но, думаю, мы можем добиться этого другим способом, предоставляя украинцам средства ПВО. Думаю, поэтому уже более 1 тысячи ракет Stinger были направлены Германией, Нидерландами, США и некоторыми странами Прибалтики», — добавил он.

Бен Уоллес также сказал, что Великобритания поддержит Польшу, если та решит передать Украине истребители МиГ-29 (в польской армии 28 этих боевых машин советского образца. — Ред.), но ответственность за такое решение возложил на Варшаву. «Польша — одна из немногих стран, которые могли бы выполнить подобную просьбу Украины. Я поддержу Польшу, какой бы выбор они ни сделали. Мы будем защищать Польшу, помогать ей всем чем можем, но если они сделают этот выбор, то это будет выбор, основанный на необходимости оказания двусторонней помощи Украине в том, что нужно Украине» — сказал глава британского Минобороны.

Кроме накачивания Украины оружием и антироссийских санкций, которые Лондон штампует со скоростью бешеного принтера, к вечеру 8 марта дошло до фактической угрозы сбивать российские гражданские самолёты, которые окажутся в воздушном пространстве Великобритании. «Я сделал уголовным преступлением вхождение любого российского самолета в пространство Великобритании, теперь правительство Её Величества может задерживать эти самолеты», — написал в Twitter глава британского Минтранса Грант Шэппс.

То есть обычно хладнокровные британские джентльмены не скрывают своей ярости от того, что им больше не удастся высаживаться «на заднем дворе России», как они вполне справедливо называли Украину. А когда джентльмен не может победить по правилам, он, как известно, меняет правила. То есть в данном случае — пытается нанести Украине как можно больше вреда руками её же властей, да ещё и за взятые в кредит у Лондона деньги.