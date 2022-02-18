17 февраля было опубликовано совместное заявление глав МИД Великобритании, Польши и Украины о стратегическом сотрудничестве. Кроме того, Лондон объявил об увеличении поддержки Киева до 100 миллионов фунтов

Состязание, кто больше Россию ненавидит. Как Борис Джонсон съездил в Польшу © REUTERS, lawomir Kaminski/Agencja Wyborcza.pl Лиз Трасс продолжает оставаться ключевой персоной в процессе создания нового блока между Лондоном, Варшавой и Киевом. И не только потому, что мир узнал о готовящемся тройственном союзе во время её выступления в Австралии 21 января текущего года. «Мы укрепляем наше двустороннее партнерство после переговоров на высоком уровне в Лондоне в декабре — и мы развиваем новые трехсторонние связи с Польшей и Украиной», — сказала тогда Трасс.

Официальное объявление о создании нового альянса (в украинских СМИ она был издевательски назван УПА по аналогии с запрещенной в России экстремистской организации и по первым буквам стран — Украины, Польши и Англии) было запланировано на 2 февраля в ходе визита в Киев министров иностранных дел Великобритании и Польши. Но поскольку Лиз Трасс накануне заболела коронавирусом, то её польский коллега Збигнев Рау на Украину также не приехал, а подписание соответствующего документа перенесли. Однако 17 февраля заставило вспомнить фразу главного героя фильма «Семнадцать мгновений весны» о «болване в старом польском преферансе»: хотя в Киев прибыла только глава МИД Великобритании, а глава польской дипломатии остался в Варшаве, совместное заявление трёх министров в этот раз было опубликовано. Таким образом, Лондон чётко продемонстрировал, кто в новом тройственном союзе главный — и главу МИД Украины Дмитрия Кулебу это явно устроило.

Стоит отметить, что содержание документа полностью соответствует заголовку: это пока не более чем заявление, в котором сказано, что три страны «договорились разработать трехсторонний меморандум о сотрудничестве» — то есть даже не обязывающий договор. «Это продемонстрирует нашу приверженность дальнейшему укреплению стратегического сотрудничества и взаимодействию между нашими тремя государствами по наиболее приоритетным вопросам поддержки Украины» — сказано в заявлении.

Антироссийская провокация: Погребинский объяснил роль Украины в польско-британском альянсе © скриншот видео Первый канал

Однако с конкретизацией такой поддержки в заявлении негусто, этому посвящён лишь один абзац: «Мы будем вместе работать над продвижением нашего сотрудничества, которое включает, но не ограничивается координацией поддержки Международной Крымской платформы, усилением сотрудничества в вопросах кибер- и энергетической безопасности, а также укреплением стратегических коммуникаций для противодействия дезинформации».

Однако Дмитрий Кулеба на совместной пресс-конференции с Лиз Трасс всё равно сиял как новая копейка. «Сегодня мы имеем честь и удовольствие сообщить о создании Украиной, Великобританией и Польшей нового трехстороннего формата сотрудничества — заявил он. — Трёхсторонний альянс будет усиливать экономическое, торговое и энергетическое сотрудничество Украины, Польши и Великобритании. Он также будет содействовать защите Украины от российской агрессии. Такой формат станет действенным залогом мира, безопасности и развития в Европе».

Его британская коллега была более конкретной. «Мы предоставили оборонное оружие, мы предоставили тренировки 22 тысячам членов украинской армии, и когда премьер-министр посетил Киев ранее в этом месяце, он объявил, что мы предоставляем 88 миллионов в поддержку демократии Украины и ее независимости. Сегодня я могу объявить следующий компонент нашей помощи, увеличивая наше финансирование этих проектов до 100 миллионов фунтов», — сказала Лиз Трасс. Она также отметила, что рада быть в Киеве, чтобы запустить новое трёхстороннее партнерство с Украиной и Польшей.

«Можно надорваться». Бизяев о стратегических планах Польши © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк Матеуш Моравецкий на пресс-конференции в Брюсселе 17 февраля, ни президент этой страны Анджей Дуда в статье для немецкой газеты Die Welt, опубликованной 18 февраля, о новом альянсе даже не упомянули.

При этом в обнародованном перед началом вояжа Лиз Трасс заявлении МИД Великобритании подчёркивается, что её поездка является частью более широких усилий Лондона по деэскалации конфликта вокруг Украины. Форин офис напомнил, что Трасс в последние дни обсудила этот вопрос с главами дипломатий Германии, США, Франции, Канады, Украины и Дании, премьер-министр Борис Джонсон провёл переговоры с президентом США Джо Байденом, председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Лейен и премьер-министр Японии Фумио Кисидой, а министр обороны Бен Уоллес в среду принял участие во встрече министров обороны стран НАТО в Брюсселе.

Таким образом, альянс Лондона, Варшавы и Киева пока является лишь одной из попыток Великобритании усилить свою геополитическую субъектность среди западных стран. Однако о реальном влиянии Лондона свидетельствует тот факт, что Збигнев Рау отказался 17 февраля ехать в Киев, потому что в этот день у него был запланирован телефонный разговор с госсекретарём США Энтони Блинкеном.