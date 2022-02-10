У США и Европы разные интересы в украинском кризисе, а из кризиса отношений Запада с Россией можно выйти путём запуска в эксплуатацию «Северного потока - 2», считает министр экономики и финансов Франции

Во Франции сочли «Северный поток — 2» выходом из кризиса с Россией

Одним из самых важных пунктов выхода из кризиса отношений Запада с Россией остается запуск в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2» (СП-2). Об этом 8 февраля заявил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр в эфире радиостанции France Inter. Олег Хавич: кто он © из личного архива Олега Хавича

«Не США столкнутся с последствиями конфликта на Украине, а европейцы, с точки зрения цен на электроэнергию. Открытие газопровода „Северный поток — 2" — один из ключевых пунктов переговоров и, несомненно, из ключевых пунктов выхода из кризиса с Россией», — сказал французский министр. Он подчеркнул, что вопрос запуска газопровода является стратегическим как для России, так и для Европы.

Фактически это был ответ на заявление президента США Джо Байдена, который днём ранее на пресс-конференции по итогам переговоров с немецким канцлером Олафом Шольцем заявил, что «если Россия вторгнется на Украину, газопровода „Северный поток — 2" больше не будет», но в случае перебоев с поставками российского газа в Европу Соединенные Штаты компенсируют значительную часть топлива. Шольц, со своей стороны, также пригрозил России жесткими и масштабными санкциями, но не стал конкретизировать, о каких именно ограничениях идет речь, и не произнёс слова «Северный поток — 2», несмотря на несколько провокационных вопросов немецких журналистов. Украина довела. Канцлер Германии Шольц оправдывается перед НАТО и летит к Байдену © REUTERS, Andreas Rinke

«Давайте не позволим американцам вести нас в позицию, отличную от позиции европейцев. У нас разные интересы в этом украинском кризисе», — призвал Ле Мэр. Визит президента Франции Эммануэля Макрона в Москву он назвал «более чем необходимым». Единственным возможным вариантом решения ситуации на Украине французский министр назвал деэскалацию.

В настоящее время в Германии идёт процесс сертификации оператора газопровода, результаты которого должны быть переданы на рассмотрение Европейской комиссии (ЕК). 4 февраля глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что запуск проекта будет зависеть от действий России. В тот же день эксперт по вопросам экономики и энергетики фракции «Альтернатива для Германии» в Бундестаге ФРГ, член парламентского комитета по защите климата и энергетики Штеффен Котре заявил, что отказ от СП-2 стал бы глупым нанесением ущерба собственной экономике.

При этом экс-глава МИД ФРГ, бывший вице-канцлер Зигмар Габриэль предположил в беседе с немецким изданием Wirtschafts Woche, что «Северный поток — 2» может быть заблокирован только в том случае, если США удастся «предложить что-то взамен» России. «Было бы довольно глупо снять этот проект с обсуждения сейчас. Потому что, если вы хотите вести переговоры, то вам нужно что-то предложить. Я уверен, что США думают так же», — выразил мнение Габриэль.

Бывший глава внешнеполитического ведомства ФРГ также напомнил, что Вашингтон и в прошлом выступал против германо-российских трубопроводов, вводя против них ограничительные меры. «Скептицизм США не был чем-то новым. Нынешний госсекретарь Энтони Блинкен даже написал книгу о „Сибирском трубопроводном кризисе" в 1987 году», — заключил немецкий политик.

Сам же Белый дом выступает против немедленных санкций в отношении СП-2, видя в самой угрозе их применения рычаг влияния на Россию в ситуации вокруг Украины. Об этом 8 февраля заявила пресс-секретарь американской администрации Джен Псаки. «Есть расхождения во мнениях… между нами и некоторыми в Конгрессе, кто считает, что введение сейчас санкций против „Северного потока — 2" будет эффективным. Мы не согласны. Мы считаем, что это рычаг влияния», — сказала она на брифинге в Вашингтоне. США выступают против санкций в отношении «Северного потока -2» - Псаки © voicesevas.ru / voicesevas.ru / Перейти в фотобанк

Россия резко отреагировала на выпады Запада в адрес СП-2

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков считает, что Евросоюз готов терпеть любые невзгоды, лишь бы навредить Москве, а тема газопровода «Северный поток — 2» превратилась в инструмент давления на РФ.

«Это отражение, к сожалению, сложившихся в Европе, НАТО и ЕС реалий, где не то что нет какой-то самостоятельности и независимости, а просто попытки оценить собственные интересы и правильно их взвесить в долгосрочном плане не предпринимаются. Повторяется одно и то же. Люди бравируют тем, что они готовы пережить любые невзгоды, лишь бы нагадить Москве. Вот суть политики Запада и, в частности, Евросоюза», — заявил Рябков 9 февраля.

«Это просто такая забава — политический цирк шапито, которым занимается Запад. Есть группа клоунов, есть группа иллюзионистов, которые из шапки вытаскивают зайца за белые уши, потом он превращается в ленту. Никто не знает — был ли заяц, была ли лента, но все довольны. Все едят мороженое и попкорн. Это было бы смешно, если бы не было так грустно», — отметил замглавы МИД РФ.

В тот же день постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов заявил: если предположить, что газопровод «Северный поток — 2» не будет введен в эксплуатацию, Россия найдет других покупателей на этот газ. «Запуск СП-2 нужен в первую очередь европейским потребителям, нежели даже самой России. Мы-то найдем, куда и как продать газ, если гипотетически представить, что "Северного потока — 2" не будет», — сказал он.

«Понятно, почему Украина заинтересована участвовать в этом процессе: она получает за транзит от двух до трёх миллиардов долларов. Как бы деньги из воздуха. Причём ничего для модернизации транзитной сети, построенной ещё в советскую эпоху, не делает. Там стоят насосы, произведённые в семидесятых годах прошлого века. Я уже не говорю о степени износа, в том числе собственно труб, — отметил Чижов. — С другой стороны, у ЕСовцев есть и свой интерес. Ведь если транзит через Украину прекратится, кто будет стране давать эти деньги? И что будет с Украиной без этих денег? В Еврокомиссии прекрасно понимают эту ситуацию».

РФ не раз заявляла, что проект «Северный поток — 2», против которого активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, опасающаяся потерять транзит, является коммерческим и выгоден Европе. Москва призывала перестать упоминать его в контексте какой-либо политизации, и заявляла, что намерена продолжать транзит газа через Украину. Глава МИД ФРГ заявила, что «Северный поток — 2» не соответствует требованиям ЕС © REUTERS, Omer Messinger

Если газ из России заблокируют, в Европе он закончится за шесть недель

Если страны Европы решат заблокировать поставки газа из России, то запасы газа в европейских подземных хранилищах газа (ПХГ) закончатся уже через шесть недель. Об этом говорится в отчете британской консалтинговой компании Wood Mackenzie.

«Если бы все потоки газа из России прекратились сегодня, существующие запасы газа в Европе закончились бы через шесть недель. Разрушение спроса будет массовым, и, если перебои затянутся, запасы газа не смогут быть восстановлены в течение лета», — указывают в Wood Mackenzie. В этом случае Европа столкнётся с просто катастрофической ситуацией, когда запасы газа в хранилищах следующей зимой будут близкими к нолю.

При этом Wood Mackenzie ожидает роста поставок газа из РФ на 20% в ближайшие месяцы по сравнению с январскими минимумами, поскольку Европа нуждается в дополнительных объемах топлива. А если российский газ продолжит поступать весной и летом, но экспорт по «Северному потоку — 2» так и не начнётся, то страны Европы начнут зиму 2022-2023 годов с рекордно низкими запасами.

Однако в британской компании сомневаются, что европейские политики одобрят блокировку импорта из России, — Евросоюз просто не сможет найти альтернативные объемы для замены поставок российского газа, которые, по расчетам Wood Mackenzie, удовлетворяют 28% годового спроса Европы. «Этот сценарий подчеркивает, насколько Европа стала зависимой от российского газа и ту роль, которую должна сыграть дипломатия для обеспечения бесперебойных поставок», — отмечает компания.

Если же транзит через Украину все-таки будет прерван, то для спасения от «энергетического хаоса» Европе придется надеяться на все возможные способы решения проблемы: перенаправление Россией объемов поставок по газопроводу Ямал-Европа через Белоруссию и Польшу, сокращение потребления газа, запуск законсервированных атомных и угольных электростанций, рост добычи газа в Норвегии и Нидерландах и переход покупателей из Азии на уголь вместо СПГ, который будет перенаправлен в ЕС.

«России также есть что терять — не в последнюю очередь свою репутацию надежного поставщика газа и „Северный поток — 2", который рискует превратиться в „белого слона" (инвестиция, при которой расходы заведомо превышают ожидаемую прибыль — прим). Если Европа решит отказаться от российского газа, это будет позитивным сигналом для производителей СПГ в США, Катаре и за его пределами», — заключает Wood Mackenzie в отчете.

Ранее в Брюсселе допустили, что Россия может в качестве ответной меры на блокировку «Северного потока — 2» сократить поставки газа в Европу, что грозит энергетическим кризисом. В январе 2022 года «Газпром» уже уменьшил экспорт газа в страны дальнего зарубежья на 41,3% (на 8 млрд куб. м) — до 11,4 млрд куб. м. В то же время потоки газа с СПГ-терминалов в газотранспортную систему Европы в том же месяце оказались рекордными — 11,45 млрд куб. м.

Кроме того, «Газпром» вновь увеличил объемы транзита газа по украинской территории, усилив загрузку газотранспортной системы Украины. Так, в заявке на 7 февраля значились 107,8 миллиона кубометров, при этом максимальные контрактные обязательства «Газпрома» равны примерно 109 миллионам кубометров газа в сутки.