Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что государство планирует увеличить долю информационных технологий в ВВП с 4% до 10%. На этом фоне Зеленский даже пообещал пенсионерам бесплатные смартфоны. Однако некоторых обещания президента насторожили

О планах по цифровизации украинского общества Зеленский сообщил во вторник, 8 февраля, на «Дия.Саммит». «Дия», от украинского «дія» — действие: украинский электронный сервис государственных услуг, что-то вроде аналога российского сервиса «Госуслуги».

«Мы разрабатываем модель электронной таможни, мы хотим сделать Украину ИТ-хабом… Мы запускаем «Дия.City». «Дия.City» — это цифровая столица электронного государства», — заявил украинский президент. Отключат ли Facebook и Instagram в Европе. Брюссель и Вашингтон перед лицом конфликта © РИА Новости, Максим Блинов / Перейти в фотобанк

По его словам, такие нововведения позволят увеличить долю информационных технлогий в ВВП с 4% до 10%, а доходы отрасли — до $16,5 млрд. Но этим Зеленский не ограничился.

«Два года назад мы запустили курсы цифровой грамотности для пожилых людей, а весной запускаем новую большую государственную программу — все желающие вакцинированные украинцы старше 60 лет получают бесплатный качественный современный смартфон и льготный тариф», — заявил президент.

По его словам, смартфоны смогут получить 8,5 млн граждан. Однако эти на первый взгляд положительные новости насторожили украинцев.

Машину не обманешь?

Цифровизация — один из основных трендов в нынешнюю, ковидную эпоху. О том, что развитие информационных технологий будет важнейшей задачей государства говорят и говорили не только на Украине. Так, ещё в июне на Петербургском международном экономическом форуме на панельной сессии «Архитектура постковидного мира: технологии, экономика, общество» председатель правления Сбербанка Герман Греф заявил: ближайшее десятилетие пройдёт в мире под знаком жёсткой конкуренции в сфере ΙΤ.

«В ближайшие 10 лет нас ожидает конкуренция между странами за овладение полным технологическим стеком, которым сейчас обладает лишь одна страна — Китай. И у России есть шанс сохранить свою технологическую независимость в цифровом мире, потому что мы — одна из трех стран, у которой есть свои поисковики, социальные сети и картографические бизнесы. Практически полный набор технологий, который есть у России, позволяет нам развивать свои экосистемы и успешно конкурировать с глобальными экосистемами», — отметил Греф. Главный IT-проект украинской оборонки провалился — Bihus © ukroboronprom.com.ua / ukroboronprom.com.ua / Перейти в фотобанк

Необходимость развития информационных технологий понимают и на Украине, где не раз заявляли, что будут пытаться привлекать в страну квалифицированные кадры и усиливать цифровизацию украинского общества. Не забывали и о кибербезопаности.

В начале февраля президент Зеленский своим указом ввёл в силу решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 30 декабря 2021 года «О плане реализации Стратегии кибербезопасности Украины». План предусматривает ежегодное утверждение соответствующего комплекса мер с индикаторами их выполнения. Кроме того, каждые полгода информация о состоянии исполнения должна быть предоставлена Национальному координационному центру кибербезопасности. Среди приоритетов и главных целей стратегии не только то, что касается разведки и контрразведки, но и обеспечение безопасности цифровых услуг.

А спустя несколько дней на мероприятии «Дия.Саммит» Зеленский анонсировал увеличение количества безопасности таких услуг. Среди прочего речь шла и об электронной таможне.

Таможня — один из самых коррумпированных государственных органов. И его цифровизация призвана в том числе и уменьшить эту коррупцию. Машину — в отличие от человека — не обманешь и не заболтаешь. И уж тем более не подкупишь. Машину можно взломать, ввести неточные данные. Но отследить это гораздо проще, чем вылавливать отдельных коррупционеров.

Что же касается «Дия.City», то эта цифровая платформа прекрасно подойдёт не только для улучшения жизни украинских горожан. По сути центральная власть получает ещё один рычаг давления на местную власть: забирает часть «денежных» функций (оформление справок, выписок из БТИ и т.п.) на себя, а также получает обратный канал связи с недовольными городской властью горожанами.

Политическое измерение имеет и идея обеспечить пенсионеров смартфонами. Бьют рекорды. Почему на Украине динамично развивается IT-бизнес © РИА Новости, Михаил Фомичев / Перейти в фотобанк

Деньги — в дело

Каждому пенсионеру выдать по смартфону — весьма затратная идея.

«В Украине 11 миллионов пенсионеров. Если предположить, что один смартфон стоит 100$, бюджет мероприятия — миллиард сто миллионов долларов. Возможно, я где-то ошибаюсь, но дорого в любом случае», — отметил народный депутат от «Слуги народа» Максим Бужанский.

Но эта игра стоит свеч. И речь не только об откатах, которые наверняка получат те, кто будет поставлять смартфоны для пенсионеров. Речь о власти. Украина — накануне внеочередных выборов.

«Рейтинги власти падают. У Зеленского одна надежда — на электронное голосование, но кто ж ему даст на него перейти. В политических украинских элитах существует консенсус о том, что сегодняшняя политическая ситуация нестабильна, и в ближайшее время кризис власти приведёт к переменам. Кличко, Порошенко, Аваков, Ахметов и Тимошенко поставили задачу своим командам готовиться к внеочередным парламентским и президентским выборам. Готовят избирательные штабы и актив», — сообщил во вторник, 8 февраля, бывший народный депутат Украины, спикер парламента Новороссии Олег Царёв.

И вот тут-то бесплатный смартфон для пенсионера — это и подкуп, и стимуляция к участию в электронном голосовании. Голосовании, которое будет проходить через сервис, контролируемый властью. Именно это и есть настоящая цель обеспечения пенсионеров смартфонами.

«Все обсуждают эту ебабулю (так прозвали «цифровизацию пенсионеров» в соцсетях — Ред.) Зеленского так, как будто кто-то всерьёз планирует раздавать пенсионерам телефоны. Делается всё это совершенно не для того. Просто вот когда на следующих выборах у вас будут 3-5 миллионов типа как проголосовавших «как надо» и за кого надо через «Дию», на фоне 25-процентной явки, то тогда вы поймёте, что это не ебабуля какая-то, а серьёзное дело», — отметил главный редактор одесского издания «Таймер» Юрий Ткачёв.

Таким образом, Зеленский и его окружение не только заработают на благой цели — обеспечении пенсионеров доступом к цифровым услугам, но и подстрахуются на внеочередных выборах, в вероятность которых на Украине верят всё больше.