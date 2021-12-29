Зачастую люди встречают Новый год с надеждами на лучшее. Однако на Украине не многие смотрят в 2022 год с оптимизмом

Слухи о вторжении: украинцы ударились в панику и пакуют вещи © РИА Новости, Илья Питалев / Перейти в фотобанк

По данным декабрьского опроса «Рейтинга», от наступающего года улучшения собственного положения ожидает лишь треть опрошенных украинцев.

При этом большинство экономистов, политологов и простых граждан встречают 2022-й с тревожными ожиданиями. Граждане опасаются, что их город может стать ареной военных действий, вроде тех, которые уже восьмой год идут в Донбассе. Опасаются очередного витка цен и тарифов, в особенности на газ и отопление.

Поскольку с 2014 года страна стремительно теряет независимость, действия ее руководства определяются далеко за пределами страны. Многое будет зависеть от желания определенных кругов на Западе насолить Москве или вернуть силой Крым и территории Донбасса, что может привести к полной потере государственности и тысячам жертв.

Быть тому или нет, решают за океаном.

Аналогичным образом украинцы не решают вопросов цены на газ, электричество и отопление. Массово закрываются предприятия, для которых цена на газ стала неподъемной. Приостановили деятельность химические предприятия, пекарни, молочные и кондитерские комбинаты. А начиная с весны 2022 года население тоже столкнется с высочайшими коммерческими ценами на газ.

Экономист Олег Пендзин прогнозирует как минимум двукратное подорожание газа для населения в следующем году, что, естественно, приведет к подорожанию всех товаров и усилит кризис неплатежей.

«Скорее всего, европейский газ будет дорожать в первом полугодии 2022 года. Исходя из этого, цена на газ для населения в Украине 7,96 грн за кубометр в следующем году вырастет более чем в 2 раза. Поэтому я плохо представляю, как эта «арифметики» будет сходиться у украинского правительства, у которого НАК «Нафтогаз» может еще и попросить дотации из бюджета в размере нескольких миллиардов гривен, которых в бюджете нет», — прогнозирует экономист.

Другой украинский экономист, Олег Устенко, предполагает: в 2022 году стоимость газа в Европе может превысить 2500 долларов за тысячу кубов. Это значит, что Киеву придется развернуть массовую субсидионную программу. Однако компенсировать всю разницу бюджет будет не в состоянии — в нем не заложены подобные расходы.

В ожидании войны. Почти половина граждан Украины живут фейками пропаганды © РИА Новости, Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Что касается инфляции и роста цен на продукты, здесь Украина полностью зависит от мировых рынков. Если цены на продукты и энергоносители на них продолжат расти, то и Украину это не обойдет стороной.

По прогнозам нидерландского Rabobank, продовольствие будет дорожать по всему миру в 2022 году. Аналитики банка объясняют это высокой стоимостью доллара и энергоресурсов, ростом транспортных расходов и неблагоприятными погодными условиями. По их мнению, такая ситуация вполне может привести к серьезным социальным потрясениям.

«Это довольно пугающе. В таких событиях, как Французская революция и Арабская весна, виноваты высокие цены на продукты питания», — считает аналитик банка Карлос Мера.

Поскольку COVID-19 пока не отступает, в следующем году украинские медики ожидают две волны распространения коронавируса — весной и осенью. По прогнозам экспертов, в период весенней волны 2022 года может заболеть дополнительно 1,3 млн украинцев, а умереть — около 40 тысяч.

Медики заявляют, что со временем коронавирус адаптируется к своим носителям. Какой бы штамм не доминировал в данный момент, его адаптация к организму человека приведет к большему количеству случаев заболевания, но менее тяжелому течению болезни и снижению уровня летальности.

В прошлом году украинцы ждали Нового года с большей надеждой – опрос © Стрингер

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко ожидает, что ВВП Украины в 2022 году может вырасти максимум на 3%, хотя будут обещать рост на 4%.

«Драйверов роста нет, поэтому рост в 3% — это предел возможностей», — уверен эксперт.

А экономист Даниил Монин сильнее снижает прогнозируемый уровень. По его мнению, следует ожидать роста ВВП лишь на 1,5-2%.

Еще пессимистичнее прогнозы экономиста Владислава Банкова. Он полагает, что рост ВВП будет незначительным, безработица вырастет, а значительная часть украинцев впервые поедут на заработки заграницу и в основном это будут бывшие мелкие предприниматели, которым придется закрыть свой бизнес на Украине.

Тревожные опасения украинских экономистов и аналитиков стоит учитывать, однако это не повод впадать в уныние. В 2022-й год Украина действительно входит с нацеленными на нее софитами международных СМИ, которые ожидают начала глубокого международного кризиса именно с этой страны.

Тем не менее, история не раз демонстрировала, что в кризисные моменты у жителей Украины хватало ума и инстинкта самосохранения не допустить развития негативных сценариев. Остаётся надеяться, что тревожные прогнозы экспертов не оправдаются, а простые граждане Украины смогут улучшить благосостояние и повысить уровень своей жизни.