Россия предлагает заключить соглашение о международном регулировании управления интернетом. Тем временем различные страны мира продолжают наступление на свободу в интернете

О соглашении, которое предлагает заключить Россия, сообщил в интервью РИА Новости замглавы МИД Олег Сыромолотов.

«Что касается проблематики регулирования интернета, то Россия выступает за интернационализацию управления сетью интернет и равноправное участие государств в этом процессе, сохранение суверенного права государств регулировать национальный сегмент интернета и заключение соглашения о межгосударственном регулировании управления сетью интернет», — рассказал он. Штрафы на миллиарды. За что Google и Facebook будут платить в России © CC0, Pixabay

По словам Сыромолотова, соглашение будет эффективным только в случае, если его примут все государства. Также замглавы МИД РФ сообщил, что эту проблематику обсуждают в рамках Международного союза электросвязи, в мероприятиях которого Россия, по словам Сыромолотова, принимает «самое активное участие, включая в работе всех без исключения исследовательских комиссий и рабочих групп МСЭ».

Ранее, во время большой пресс-конференции 23 декабря президент России Владимир Путин призвал соблюдать «золотую середину» в регулировании интернета.

«Интернет — это часть нашей жизни, он становится все большей и большей частью нашей жизни. Все, что происходит в интернете, должно подчиняться общим правилам человеческого бытия и моральным и юридическим правилам», — заявил Путин.

По его словам, «здесь нужно только одно — соблюсти золотую середину, как во многих других вещах».

«Не подавлять свободу выражения и распространения информации в том же интернете, но в то же время защищать общество от возможных негативных проявлений», — отметил Путин.

Он отметил, что надеется, что такая «золотая середина будет найдена». «Facebook поощряет ложь». В чем Цукерберг оказался виноват перед партией и США © AP, Nick Wass

Эта проблема остро стоит не только перед Россией. И в других государствах мира пытаются отыскать «золотую середину» между свободой и ответственностью в интернете. Но пока дело доходит лишь до новых ограничений.

Добро пожаловать в европейский оффлайн

Ещё два года тому назад, в декабре 2020 года, Еврокомиссия представила проект масштабной реформы регулирования рынка цифровых услуг. В рамках реформы власти Евросоюза намеревались серьёзно ужесточить наказания по двум главным направлениям — монополизму в цифровой индустрии и нелегальному контенту и товарах на интернет платформах.

Среди предусмотренных наказаний были большие штрафы и принудительное разделение операций. В рамках реформы были разработаны два законопроекта: «О цифровых услугах» и «О цифровых рынках».

Первый касается борьбы с нелегальными товарами в интернете, а также с информацией, разжигающей ненависть, нарушающей права человека, призывающей к преступлениям и т.п. Этот документ предусматривает штрафы до 6% годового оборота.

«Закон о цифровых рынках» касается компаний, которые Еврокомиссия определила как «привратников» (gatekeepers) цифрового рынка, а именно — обладающих значительным экономическим весом, ведущим деятельность в нескольких странах ЕС, а также обладающих значительным рыночным влиянием в качестве посредников услуг. Этот документ предусматривает штрафы до 10% от годового оборота или «периодические» штрафы на сумму до 5% от среднего ежедневного оборота компании-нарушителя.

Второй закон будет особо неприятен для цифровых гигантов, ведь он обязывает компании предоставлять право своим бизнес-клиентов для продвижения своих товаров и слуг за пределами платформ компаний, запрещает мешать своим потребителям налаживать связи с бизнесом, работающим за пределами крупнейших платформ, мешать пользователям удалять любые предустановленные приложения и программы, и, главное, запрещает делать преференции товаром и услугам, которые предоставляет сама платформа. США установили цифровую диктатуру. Сможет ли Россия ответить? © РИА Новости, Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

В 2021 году страны-члены ЕС изучали эти законопроекты. А вот в 2022 году законы планируют принять. И это будет чревато для цифровых гигантов сменой правил игры на европейском рынке. Впрочем, не только Европа пытается привести цифровых гигантов к порядку.

Восток — дело быстрое

Почти за полгода до того, как Европе представили два законопроекта, ограничивающие вольницу цифровых гигантов — в июле 2020 года — в Турции Великое национальное собрание в рамках законопроекта об усилении контроля за иностранными соцсетями приняло решение обязать Facebook, Twitter, Instagram и подобные компании открыть свои представительства в Турции.

Кроме того, закон предусматривал, что сообщения, которые власти Турции сочтут оскорбительными и клеветническими, должны будут удалены без решения суда в течении 48 часов. При неисполнении требований по удалению контента и назначению представителей соцсетей будут назначаться крупные штрафы, также предусмотрены значительные сокращения трафика. Законопроект требует, чтобы компании хранили все данные своих турецких клиентов на территории Турции.

В октябре этот закон вступил в силу.

Компании поначалу противились. В итоге, в ноябре 2020 года власти Турции оштрафовали Facebook, Instagram, Twitter, Periscope, Youtube и TikTok на $1,18 млн каждую за то, что компании так и не назначили представителей в стране.

Тогда Анкара повысила ставки: турецким компаниям запретили покупать рекламу у «цифровых гигантов» за несоблюдение последними законом и игнорирование штрафов. Кроме того, в Турции анонсировали снижение трафика нарушителей на 50% после трёх месяцев запрета рекламы и на 90%, если компании не пошли на попятный в течение 30 дней после уменьшения пропускной способности на 50%.

В итоге, в январе замглавы министерства транспорта и инфраструктуры Турции Фатих Сайян сообщил: Facebook и Instagram открыли свои представительства в Турции. Альтернатива Facebook. Что стоит за сбоем социальных сетей по всему миру © РИА Новости, Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанк

«За день до введения запрета на рекламу хочу сообщить нашим гражданам хорошие новости. Facebook и Instagram сообщили, что откроют представительства в нашей стране в соответствии с законом 7253 (о регулировании соцсетей), который вступил в силу с 1 октября 2020 года», — заявил Сайян.

Спустя месяц, в феврале 2021 года, в другом государстве — в Индии — были опубликованы законодательные изменения, касающиеся регулирования контента в соцсетях, а также обязывающие «цифровых гигантов» реагировать на официальные запросы властей. Соцсетям предписывалось создать механизмы для рассмотрения жалоб и назначить ответственных за взаимодействие с правоохранительными органами.

Изменения в законодательство вступили в силу в мае. «Цифровые гиганты» пытались бороться. Так, Facebook, WhatsApp, Google и ряд других платформ добились встреч с представителями индийских властей и организовали работу над отчётами о жалобах пользователей. «Цифровые гиганты» попытались обвинить правительство Индии в том, что оно нарушает права пользователей на неприкосновенность частной жизни. А вот руководство Индии утверждало: компании посягают на цифровой суверенитет страны.

Среди «цифровых гигантов» была компания, которая изначально заняла непримиримую позицию и отказалась от любых переговоров — Twitter. Она до последнего воздерживалась от каких-либо действий. Но, посчитывав возможные потери от закрытия для компании индийского рынка, Τwitter в июле назначил ответственных за координацию с индийскими регуляторами и рассмотрение жалоб пользователей и заявил о том, что готовится открыть свое официальное представительство на территории страны.

«Те, кто живет и работает в Индии, должны подчиняться законам страны», — заявил министр электроники и информационных технологий Индии Ашвини Вайшнау.

В целом можно констатировать: разные страны мира пытаются отстоять свой цифровой суверенитет, заставив крупнейшие ΙΤ-корпорации (в силу разных причин, это как правило американские компании) соблюдать законы не только США, но и тех стран, в которых они действуют.