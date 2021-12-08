Российская компания «Новатэк» заключила договор на поставки газа в Германию. Вообще, Берлин шокирован поведением Вашингтона в энергетический кризис и хотя публично об этом не заявляет, собирается диверсифицировать поставки СПГ, привлекая к этому Москву. Как россияне работают на рынке считавшемся американским, рассказывает Украина.ру

В среду, 7 декабря, российский «Новатэк» подписал меморандум о взаимопонимании с немецкой компанией RWE. В документе говорится о совместных планах по увеличению поставок сжиженного природного газа (СПГ) «Новатэка» в ЕС.

«Стороны намерены углубить сотрудничество в сфере поставок СПГ "Новатэка" в адрес RWE (включая углеродно-нейтральный СПГ) за счет расширения существующих спотовых поставок, а также возможных долгосрочных поставок СПГ с проекта "Арктик СПГ 2" и других проектов "Новатэка"», — говорится в сообщении российской компании.

Газ для Европы

Хотя Соединенные Штаты и некоторые представители стран Евросоюза обвиняют Россию в энергетическом кризисе, развернувшемся в ЕС, однако дальше громких слов дело не идет и санкции никто не вводит.

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По данным европейского регулятора Gas Infrastructure Europe (GIE), с апреля по сентябрь ЕС недосчиталась 14,5 млрд кубометров СПГ по сравнению с прошлым годом.

При этом за период с марта по август «Газпром» снизил поставки на 12,7 млрд кубов. Причем если ограничения поставок российской компанией были вызваны плановым снижением добычи, то поставщики СПГ, в основном США, просто перенаправили свой газ в Азию, где цены были выше.

Бизнес-круги Германии отлично понимают, кто надежный поставщик, и обращение к «Новатэку» здесь говорит само за себя.

Почему «Новатэк»

Компания «Новатэк» — единственный производитель СПГ в мире, который может конкурировать по цене с трубопроводным газом «Газпрома» на европейском рынке.

Причина — крайне низкая себестоимость добычи на Ямале и короткое транспортное плечо. Все вместе это дает себестоимость газа «Новатэка» по формуле добыча плюс доставка в ЕС на уровне $56 за тысячу кубометров.

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В то же время объемы продаж газа в Европу собственно «Новатэком» были небольшими — 2,5 млн тонн, или 3,45 млрд кубометров.

Это связано с тем, что компания работает в основном по долгосрочным контрактам. Ее покупателями в 2021 году были французская Total (4 млн т), китайская CNPC (3 млн т), «Газпром» (2,9 млн т), Gas Natural Fenosa (2,5 млн т), а также Shell и Gunvor, купившие 86% всего выработанного СПГ.

Потенциально «Новатэк» не сможет потеснить «Газпром» на европейском рынке, однако ему вполне по силам заместить американских производителей СПГ, если они опять сделают свой выбор в пользу более высоких цен на азиатском рынке.