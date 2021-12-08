В среду, 7 декабря, российский «Новатэк» подписал меморандум о взаимопонимании с немецкой компанией RWE. В документе говорится о совместных планах по увеличению поставок сжиженного природного газа (СПГ) «Новатэка» в ЕС.
«Стороны намерены углубить сотрудничество в сфере поставок СПГ "Новатэка" в адрес RWE (включая углеродно-нейтральный СПГ) за счет расширения существующих спотовых поставок, а также возможных долгосрочных поставок СПГ с проекта "Арктик СПГ 2" и других проектов "Новатэка"», — говорится в сообщении российской компании.
Газ для Европы
Хотя Соединенные Штаты и некоторые представители стран Евросоюза обвиняют Россию в энергетическом кризисе, развернувшемся в ЕС, однако дальше громких слов дело не идет и санкции никто не вводит.
Отчасти это связано с тем, что в действительности за дефицит газа в Европе ответственны в большей степени поставщики СПГ, а не трубопроводного газа.
По данным европейского регулятора Gas Infrastructure Europe (GIE), с апреля по сентябрь ЕС недосчиталась 14,5 млрд кубометров СПГ по сравнению с прошлым годом.
При этом за период с марта по август «Газпром» снизил поставки на 12,7 млрд кубов. Причем если ограничения поставок российской компанией были вызваны плановым снижением добычи, то поставщики СПГ, в основном США, просто перенаправили свой газ в Азию, где цены были выше.
Бизнес-круги Германии отлично понимают, кто надежный поставщик, и обращение к «Новатэку» здесь говорит само за себя.
Почему «Новатэк»
Компания «Новатэк» — единственный производитель СПГ в мире, который может конкурировать по цене с трубопроводным газом «Газпрома» на европейском рынке.
Причина — крайне низкая себестоимость добычи на Ямале и короткое транспортное плечо. Все вместе это дает себестоимость газа «Новатэка» по формуле добыча плюс доставка в ЕС на уровне $56 за тысячу кубометров.
При этом «Новатэк» отгружал свой газ в 2021 году в среднем по $145 тыс. за тысячу кубов, извлекая тройную прибыль, но так и не приобщившись к сверхдоходам.
В то же время объемы продаж газа в Европу собственно «Новатэком» были небольшими — 2,5 млн тонн, или 3,45 млрд кубометров.
Это связано с тем, что компания работает в основном по долгосрочным контрактам. Ее покупателями в 2021 году были французская Total (4 млн т), китайская CNPC (3 млн т), «Газпром» (2,9 млн т), Gas Natural Fenosa (2,5 млн т), а также Shell и Gunvor, купившие 86% всего выработанного СПГ.
Потенциально «Новатэк» не сможет потеснить «Газпром» на европейском рынке, однако ему вполне по силам заместить американских производителей СПГ, если они опять сделают свой выбор в пользу более высоких цен на азиатском рынке.