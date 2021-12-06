В последние несколько дней стало известно, что встреча президентом России и США, Владимира Путина и Джо Байдена, состоится в режиме он-лайн 7 декабря. Обсуждать главы двух крупнейших государств мира будут наиболее горячие вопросы современности, в том числе - украино-российский кризис

Вот, собственно, и развитие истории: не прошло и полгода с личной встречи президентов Россия и США Владимира Путина и Джо Байдена 16 июня 2021 года, а главный принцип официального Киева — «ни слова об Украине без Украины» — опять подвергнется суровому, но вынужденному и справедливому игнорированию.

Как и на встрече полугодичной давности в Швейцарии, Украина станет предметом обсуждения двух президентов 7 декабря 2021 года на онлайн-встрече в режиме телемоста и по защищенной видеосвязи. Главы государств обсудят ряд тем в отношениях Вашингтона и Москвы, в том числе главные — стратегическую стабильность, кибербезопасность и региональные вопросы. Так же президенты поговорят о проблемах изменения климата, пандемии коронавируса, сотрудничества в сфере ограничения вооружения и в космосе. Владимир Скачко: кто он © https://vesti-ukr.com/

Но, как минимум, две из главных тем касаются непосредственно Украины: стратегическая безопасность невозможна, если начнется война, а начаться она может на территории украинского Донбасса, о чем на коллективном Западе говорят все, кому не лень, и даже рисуют подробные карты «вторжения России в Украину». И, как сообщили помощник президента России Юрий Ушаков и пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, Байден уже заявил, что готов говорить о России в связи с ситуацией на границе с Украиной.

Псаки так и сказала: «Лидеры обсудят целый ряд тем в отношениях США и России, в том числе стратегическую стабильность, киберсферу и региональные вопросы. Президент Байден подчеркнет обеспокоенность США военной активностью России на границе с Украиной и вновь подтвердит поддержку со стороны Соединенных Штатов суверенитета и территориальной целостности Украины».

Кроме того, по словам Ушакова, Путин и Байден, помимо Украины, обсудят, в частности, ситуацию в Афганистане, могут затронуть темы Ирана, Ливии и Сирии, а также поговорят о состоянии двусторонних отношений, которое в настоящее время является неудовлетворительным.

Такова предварительная диспозиция сторон. Но в этой встрече важны, как минимум, три главных геополитических обстоятельства, которые сегодня определяют общую повестку дня.

Во-первых, Путин и Байден скорее всего затронут вопросы реализации соглашений, которые были достигнуты ими в ходе их предыдущей встречи в Женеве. Потому что двухсторонние российско-американские отношения, по признанию обеих стран, находятся на нижайшем уровне за последние десятилетия. И, разумеется, нуждаются как минимум, в прояснении, если и не поисках путей выхода из тупика.

Недавно в Стокгольме, на полях встречи глав МИД стран ОБСЕ госсекретарь США Энтони Блинкен встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. И о предстоящем саммите Путин — Байден было сказано: «Я думаю, что когда они будут говорить, президент изложит наш серьезный настрой на большую предсказуемость и стабильность в отношениях. Ничем нельзя заменить прямой разговор и взаимодействие между официальными лицами, особенно между президентом Байденом и президентом Путиным».

МИД России в своем заявлении ответил взаимностью: «С российской стороны было акцентировано стремление к налаживанию серьезного, комплексного диалога в соответствии с договоренностями президентов, достигнутыми в ходе июньского саммита в Женеве». Ну, а сам Путин, как известно, высоко оценивая важность личных встреч и контактов, тем не менее упомянул о регрессах, которые замечены в отношениях Москвы и Вашингтона, и описал их словами «шаг вперед — два шага назад». Хотят ли русские войны? А если не русские, то кто и зачем © REUTERS, Alexander Ermochenko

А в Женеве, между прочим, Путин и Байден подписали Заявление по стратегической стабильности, в котором черным по белому признали невозможность победы в ядерной войне: «Мы подтверждаем приверженность принципу, согласно которому в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана». Этому стороны, скорее всего, опять поклянутся следовать.

Во-вторых, Путин однозначно заговорит о гарантиях российской безопасности, связанных с планами НАТО по дальнейшему расширению на Восток, в частности, в Украину и Грузию. Россия уже откровенно очертила «красные линии» своей безопасности: Украине в НАТО нечего делать, она должны быть внеблоковой и нейтральной, а Запад должен подписать документ о нерасширении Альянса на восток, чтобы не повторилась ситуация начала 90-ых годов прошлого века, когда НАТО уже раз обманула президента СССР Михаила Горбачева и поглотила не только практически все страны так называемого соцлагеря, но и три бывшие республики СССР — Латвию, Литву и Эстонию, выйдя таким образом на границу с Россией.

Путин, как известно, заявил, что если в Украине будут развернуты ударные комплексы с подлетным временем ракет до Москвы в несколько минут, то России найдется чем ответить. Причем, по словам российского президента, Россия готова сделать уже сейчас. А президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что если завтра война, то его страна, выполняя союзнические договоренности, готова вернуть российское ядерное оружие на свою территорию.

США, ясное дело, и слышать не хотят не то что о «красных линиях» России, но даже о праве на них. Первым зафеерил по этому поводу генсек НАТО Йенс Столтенберг, который традиционно заявил, что не России решать, кому быть членом НАТО, а кому нет. А потом и Байден заявил, что не признает установленные Россией «красные линии», особенно в контексте ситуации вокруг Украины, и потому хочет провести с главой российского государства Владимиром Путиным «долгий разговор». Уроки рисования: как западные СМИ планируют «российскую агрессию» © РИА Новости, Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

И если ничего не случится непредвиденного, то проведет. И сможет лично в ходе разговора с Путиным рассказать о настрое Вашингтона наладить стабильные отношения с Москвой. Или не сможет. Или, как всегда, соврет и включит заднюю сразу после встречи.

В-третьих, — и для Украины это самое страшное — о ней, как уже было сказано выше, будут говорить без ее участия. Киеву только, в лучшем случае, доложат о том, стала или не стала Украина предметом геополитического торга либо разменной монетой в замысловатой игре сильных мира сего. Это был главный принцип внешней политики Украины, который она сама успешно и ускоренно профукала по мере ослабления собственных позиций, потери суверенитета и беспрекословного прогибания под Запад, выраженного в стремлении хоть чучелом, хоть тушкой стать членом НАТО.

И сейчас с Украиной не то что не советуются ни в Москве, ни в Вашингтоне с Брюсселем, но даже не спрашивают ее мнения. Причем делают это уже не просто за ее спиной, а в ее присутствии.

Например, на упомянутом саммите глав МИД ОБСЕ в Стокгольме об Украине говорили Блинкен с Лавровым, а глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в это время ошивался по зданию, но его не только не допустили к переговорам, но даже об их итогах Лавров и Блинкен сообщили на своих пресс-конференциях. Это было так позорно, что украинскому МИДу даже пришлось запускать фейки о том, как Украина и США, что твои галантерейщик с кардиналом из «Трех мушкетеров», сильно Лаврова «ставили на место». Многие хотели бы на это посмотреть лично, но Блинкен и Кулеба что-то зажали зрелище своей «победы»…

Итог, повторяю, страшен: Украину ее западные партнеры (а на самом деле — хозяева и кураторы) не просто используют втемную, но неотвратимо готовят к роли пушечного мяса в возможном конфликте в Донбассе. Или в любом другом месте двухтысячекилометровой границы с Россией и Белоруссией.

При этом Россия в свою очередь отвергает всяческие слухи, сплетни и заявления об агрессивных действиях против Украины.

Но Киев ей не верит, потому что ему запрещают в это верить. Его толкают на войну. Во всяком случае требуют готовности к ней в любой момент, когда прикажут. Иначе угрожают поменять власть, а президент Украины Владимир Зеленский этого не хочет — уже привык к креслу.

Обращает на себя внимание и тот факт, что видео-саммит двух президентов пройдет накануне анонсированного на 9-10 декабря 2021 года «Саммита за демократию», на который США пригласили 100 стран, но только не Россию и не Китай. Не исключено, что 7 декабря Байден и Путин поговорят и об общем для планеты саммите, на котором будут обсуждены новый принципы планетарного общежития.

Путин давно предлагает созвать саммит «Ялта-2» с участием членов Совбеза ООН, другие намекают на саммит «Хельскинки-2» с более широким представительством. Но США созвали свой, по словам министра Лаврова междусобойчик. «Западники целенаправленно разрушают сформированную по итогам Великой Победы международно-правовую ООНоцентричную архитектуру, пытаются подменить ее выгодным только им неким порядком, основанным на правилах….Очевидно, что взят курс на создание новых разделительных линий в международных делах, на этот раз в контексте противостояния группы стран, возомнивших себя вершителями судеб человечества», — сказал он. Военное сотрудничество РФ и Китая нивелирует влияние санкций на Белоруссию - глава госкомвоенпрома © Santa Fe Relocation Services / flickr

А посол Китая в России Чжан Ханьхуэй 2 декабря сего года в «Комсомольской правде» написал: «Соединенные Штаты используют демократию в качестве оружия для навешивания ярлыков «авторитаризма» и «диктатуры» на другие страны. Оказывают давление и накладывают санкции на такие государства, как Китай и Россия, поскольку те осмелились сохранить независимость и не желают подчиняться кураторам с берегов Потомака. Все это искусственно создает раскол и противостояние в мировом сообществе. США выступают за так называемый «порядок, основанный на правилах» — и вместе с тем грубо нарушают международное право и принципы национального суверенитета, равенства и невмешательства во внутренние дела. Истинное лицо американской демократии — это стремление сохранить собственную гегемонию, подрывая международный порядок».

И ни убавить, ни прибавить. Несмотря на разговоры о том, что что Путин и Байден могут встретиться лично в начале 2022 года, США под «Саммит за демократию» готовят новый пакет санкций против своих «врагов». А более 50 российских дипломатов уже готовятся в конце января и конце июня следующего года покинуть США. По их требованию.

Вот и верь после этого в налаживание равноправного добрососедства, если США даже дипломатам отказываются визы выдавать.