Практически нет никаких сомнений в том, что 3 ноября 2021 года случится отставка 50-летнего первого вице-премьер-министра и министра экономики Украины Алексея Любченко. Но отнюдь не потому, что он сам «разоружился перед партией» и написал заявление об этом

Просто продолжается чистка «зе-команды». И Любченко, которого-то в Украине мало кто знает, — очередная жертва закулисной и подковерной политической борьбы в украинской власти за влияние и финансы.

Президент Украины Владимир Зеленский, по общему мнению, кадрово укрепляет свое ближайшее окружение и под себя, под свой Офис президента (ОПУ) и его главу Андрея Ермака подгребает экономический и силовой блок правительства Дениса Шмыгаля. И это грамотная и вполне оправданная политика для любого узурпатора власти. А Зеленский откровенно стремится к единоначалию в виде эрзац-диктатуры, как говорят в Украине, «президентской республики», и уже поэтому ему нужно распоряжаться деньгами страны в ручном режиме и иметь под рукой верную «преторианскую гвардию». Пусть даже, мягко говоря, специфическую, украинскую, готовую предать по первому зову кошелька, который окажется потуже и пощедрее. Владимир Скачко: кто он © https://vesti-ukr.com/

Причины отставки

Именно об этом говорит тот факт, что на место Любченко планируют замглавы ОПУ Юлию Свириденко. И как сообщил председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики нардеп от пропрезидентской партии «Слуга народа» («СН») Даниил Гетманцев, премьер-министр Денис Шмыгаль обвинил Любченко в провале реформы корпоратизации. То есть фактически в срыве этой формы прихватизации остатков госсобственности и передачи их в нужные руки под видом «привлечения инвестиций».

Как мог это сделать именно Любченко, не совсем понятно, так как в своей должности он находился с мая этого года, то есть менее полугода.

Гораздо более весомыми аргументами против вице-премьера могут быть обвинения в его адрес в произвольном распоряжении полученными налогами, о которых Любченко знал все, так как до своего назначения вице-премьером возглавлял Государственную налоговую службу и, как нередко говорят в Украине, мог взять в оборот любого и точно сказать, кто, как и за счет каких средств тот живет. Например, по мнению аналитика украинской компании «Центр биржевых технологий» (ЦБТ) Максима Орыщака, Любченко обвиняют в адресной «скрутке» налога на добавленную стоимость (НДС) — то есть в сознательном потаканию уклонению от уплаты НДС «нужными» фирмами. То есть принадлежащими тем или иным олигархическим группировкам, которые имеют свое лобби в правительстве.

Без такого лобби и учета влияния самых различных группировок руководство Украины практически не работает. А если и работает, то только тогда, когда идут кредиты извне, например, от МВФ.

Сейчас же кредитование Украины по программе Фонда «Stand-by» приостановлено и типа пересматривается. А по сообщению агентства «УНИАН», только с января по май 2021 года недобросовестные украинские предприниматели лишили бюджет поступлений НДС на сумму более 12 млрд. грн. При полном попустительстве налоговых органов, которыми в то время, напоминаю, рулил именно Любченко. Просто о сложном. Почему деградирует украинская экономика?

Алексей-неудачник

Более того, накануне возможной отставки с совместным обращением в пользу Любченко выступили Федерация работодателей Украины, Украинский союз промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленная палата Украины и Совет предпринимателей при правительстве.

Они в один голос призвали не убирать Любченко, так как он — не коррупционер, «умеет работать с бизнесом» и в период, когда он возглавлял Госналоговую службу, «показал значительно лучшие результаты, чем его предшественники».

«Любченко и его команде удалось, не увеличивая фискальное давление на легальный бизнес, работая в правовом поле, увеличить поступление налогов в бюджет. Имеем право говорить о реальном эффекте детенизации… «Теневиков» стало меньше, а «белого» бизнеса, платящего налоги, — больше», — уверены авторы обращения.

И приводят в пример такие цифры: поступления в государственный и местные бюджеты, а также по единому социальному взносу в 2020 году выросли на 13,5%; сальдо поступлений по налогу на добавленную стоимость увеличилось на 36,8%; индикативные показатели налоговых поступлений были перевыполнены на 49,2 млрд. грн. (+10,7%). «Нельзя во время больших вызовов, возникших перед нашей экономикой и промышленностью, в частности, энергетического кризиса, делать резкие и популистские движения, в том числе кадровые. Уверены, что в руководстве государства это понимают», — призывали представители бизнеса.

Но увы, Любченко слетел. Хотя он, судя по биографии, — человек опытный, доктор экономических наук, грамотный администратор-управленец и бизнесмен, прошедший все ступни карьерного роста. От мелкого эксперта-грантоеда программы «Макроэкономика» Центра рыночных реформ в Киеве и чиновника налоговых служб в Черкасской и Кировоградской областях до крупного бизнесмена в чине первого вице-президента ПАО «Украгрохимхолдинг» и советника, а потом и главы Госналоговой службы страны. Министр экономики Украины ушел в отставку © Facebook, Алексей Любченко

Многие в Украине даже прочили Любченко место премьер-министра вместо нынешнего Шмыгаля — креатуры олигарха Рината Ахметова, на которого точат зубы многие в Украине. Да, видать, пока не судьба — Ахметов по-прежнему в седле. Может быть, потому, что Шмыгаль еще нужен Зеленскому, чтобы стать козлом отпущения и мальчиком для битья одновременно, когда надо будет кому-то собрать на себя весь негатив от срыва отопительного сезона, энергетического кризиса и тарифного геноцида, провала борьбы с пандемией, общей нищеты, безработицы и роста цен.

Рикошетом отставка Шмыгаля может ударить и по Ахметову, который по-прежнему влияет на команду Зеленского. А так можно будет и ответственность с себя снять, и олигархическую удавку на шее ослабить.

Панас-самоубийца

И вы не поверите, то нынешний вице-премьер Алексей — не единственный Любченко в истории Украины, кто пострадал от ведения политики по-украински. То есть с подлостями, подставами, наветами, подковерной борьбой и конъюнктурными интригами, неприкрытым карьеризмом на чужой крови и т. д. и т. п.

В 1934-1937 годах председателем Совнаркома (СНК) УССР, то есть главой правительства уже был Любченко — только Панас (Афанасий). С нынешним Алексеем они не родственники, но роднит их происхождение — оба родом из крестьянских семей бывшей Киевской и Черкасской областей, которые входили когда-то состав единой царской Киевской губернии.

Панас-Афанасий — тоже жертва политических интриг, хотя свой путь наверх не только начинал с участия в революционных событиях и гражданской войне 1917-1920 годов, но и, как его нынешний однофамилец, с низов прошел путь администратора и управленца. Пусть и с неизменными идеями Ленина-Сталина на устах, но Панас Любченко занимался и партийно-советским государственным строительством, и конкретным хозяйством Украины — его восстановлением после гражданской войны и развитием на социалистических рельсах.

До начала массовой коллективизации в Украине Панаса даже называли «главным кооператором республики» — он даже стал председателем Всеукраинского союза сельхозкооперации и занимался производственно-потребительской кооперацией на селе, что стало потом предвестником массового загона украинских крестьян в колхозы и массового голода 1932-1933 годов. Но до начала 30-ых годов прошлого века именно кооперация помогла многим крестьянским хозяйствам встать на ноги.

С 1927 года Панас пошел на партийную работу, что, в конце концов, его и сгубило. Как верный ленинец, точнее — сталинец, он рьяно проводил коллективизацию, которая привела к голодомору, а потом успешно боролся с последствиями голода. За это получил орден Ленина и пост главы правительства Советской Украины. «Половина ВВП живет своей жизнью» - эксперт о теневой экономике Украины © РИА Новости, Нина Зотина / Перейти в фотобанк

В годы так называемого «Большого террора», вызванного завершением борьбы генсека Иосифа Сталина за всю полноту власти в СССР, Панасу Любченко припомнили его главную партийную червоточину — то, что к коммунистам-большевикам он пришел из украинских левых эсеров, которые сначала в 1918 году создали свою Украинскую партию социал-революционеров-коммунистов (УПСР-коммунистов), а затем, объединившись с левым крылом Украинской социал-демократической рабочей партии (независимых), стали называться Украинской Коммунистической партией (УКП). Или «боротьбистами» (от названия их главного печатного органа — газеты «Боротьба», борьба то есть).

Любченко вошел в состав руководящего ядра «боротьбистов» и в 1920 году перешел в ВКП (б), став коммунистом с партийным стажем с 1918 года. Это ему и припомнили в 1937 году, когда Сталин взялся за чистку и приручение террором руководства Украины. Панаса обвинили в том, что он создал, ясное дело, националистическую организацию и всячески вредил социализму.

Панас своей вины не признал. Более того, даже на очных ставках со Сталиным в Москве до конца отстаивал своих коллег и товарищей, попавших под аналогичный каток. Но его предали все, и 30 августа 1937 года вовремя разоблачительно-погромного пленума ЦК КПУ(б) Любченко в перерыве мероприятия пошел домой и там сначала застрелил жену, а потом покончил и с собой. После сталинисты либо довели до суицидов, либо просто вырезали практически всю его семью.

Печальный вывод



Кстати, когда доводили Панаса Любченко до самоубийства, руководимая им экономика Украины была на подъеме. И многие хотели пожать лавры вместо обвиненного в национализме и уволенного с поста. И это, пожалуй, самое главное отличие того Любченко от нынешнего. Панаса от Алексея, который вынужден был работать на руинах народного хозяйства и даже готовить его к распродаже и передерибану.

Но, с другой стороны, а что еще можно ждать от принципиально разной ситуации: Панаса призвали строить, а Алексея — следить за «расово правильным» развалом. И слава Богу, что хоть не убили и до самоубийства не довели. А то ведь, как показывают последние события в Украине, могут…