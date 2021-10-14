Сразу пять областей на Украине оказались на границе с красной зоной эпидемической опасности. Уровень заболеваемости COVID-19 в Днепропетровской, подконтрольной Украине Донецкой, Житомирской, Запорожской и Харьковской областях заставляет Минздрав нервничать

О текущей ситуации с пандемией 14 октября сообщил замминистра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

«Мы должны констатировать, что эпидемическая ситуация прогнозировано ухудшается. Мы уже имеем решение о переводе Херсонской области — это первая область, которая решениями комиссии ТЭБ (техногенно-экологической безопасности) и ЧС (чрезвычайных ситуаций) была переведена в красный уровень, и этот уровень эпидемической опасности будет введён с 15 октября. Мы видим, что в этой области ситуация сейчас наихудшая», — заявил Кузин.

Вслед за Херсонской областью в красной зоне могут оказаться и пять других областей: Днепропетровская, подконтрольная Украине Донецкая, Житомирская, Запорожская и Харьковская. «Аспект к Черной Луне»: украинский астролог ответила на вопрос об окончании пандемии COVID-19 © pixabay

«Пока что удаётся ситуацию удержать или за счёт развёртывания дополнительных коек, или ресурсов системы здравоохранения, или за счёт включения новых механизмов по тестированию. Но ситуация постепенно ухудшается», — указал Кузин.

По его словам, пиковых нагрузок на систему украинского здравоохранения Минздрав ожидает во второй половине ноября. При этом Кузин вынужден был комментировать и высокие показатели смертности на Украине — страна за сутки заняла второе место по смертности от коронавируса в Европе: на Украине умер 471 человек.

Замминистра здравоохранения связал их с распространением на Украине штамма Δ (Дельта) — более опасного и агрессивного.

Но его словам не успокоили журналистов. Так, издание «Украинская правда» утверждает: анализ обнародованных Минздравом данных свидетельствует — по состоянию на 14 октября подконтрольная Украине Донецкая, а также Житомирская, Запорожская, Одесская и Сумская области уже отвечают критериям красной зоны.

Но что же это за зона?

Почему «краснеют» области

В красную зону регион может попасть, если в течение трёх дней подряд у него будет более двух следующих признаков:

— загруженность коек, обеспеченных подачей медицинского кислорода в учреждениях здравоохранения, предназначенных для госпитализации больных COVID-19, превышает 65%;

— количество тестирований методом полимеразной цепной реакции и экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 в течение последних семи дней на 100 тыс. населения — менее, чем 300;

— количество госпитализированных пациентов с подтверждённым и подозреваемым COVID-19 в течение последних семи дней на 100 тыс. населения больше 60;

— коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 методом полимеразной цепной реакции и экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 более 20%; Украинские школьники уйдут на каникулы раньше из-за COVID-19 © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

— уровень роста общего количества госпитализированных пациентов с подтверждённым и подозреваемым COVID-19 в течение последних семи дней в сравнении с предыдущим аналогичным периодом — более 50%.

Пока в Минздраве не пояснили, отчего медлят с тем, чтобы перенести регионы в красные зоны. А тем временем регионы сами решают, как им быть с нынешней волной пандемии, которая обещает быть ещё более суровой, чем прошлая.

Две столицы

В четверг, 14 октября, мэр Киева Виталий Кличко сообщил: за минувшие сутки в украинской столице выявили 936 подтверждённых случаев COVID-19, 14 человек умерли.

«Больше всего случаев заболевания обнаружили в районах: Дарницком (227), Днепровском (166) и Деснянском (118)», — написал Кличко в Facebook.

Среди заболевших, по словам мэра Киева, 33 девочки в возрасте от 3 месяцев до 17 лет и 65 мальчиков возрастом от 9 месяцев до 17 лет.

Несмотря на такие показатели, Киев не спешит отправлять школьников на каникулы.

«Столичные школьники уйдут на осенние каникулы по графику — с 25 октября. Хочу успокоить родителей, сейчас причин для досрочного начала осенних каникул нет. А в школах Киева COVID-19 болеют чуть более 800 учеников, а этом меньше 0,3% от общего количества школьников в городе. Кроме того, во всех учреждениях образования вакцинировано уже более 86% сотрудников, что является одним из основных условий продолжения очной работы. Учитывая темпы вакцинации, уже к концу октября мы вакцинируем практически 100% работников сферы образования», — заявил 13 октября замглавы Киевской городской государственной администрации Валентин Мондриевский.

Он также сообщил, что по состоянию на тот день почти во всех учреждениях образования включили отопление. Все школы получат тепло к выходным.

«Таким образом, мы создали все условия для безопасного продолжения образовательного процесса. Такой шаг — это в первую очередь забота об организации качественного образовательного процесса для школьников и поддержка тех семей, где у родителей нет возможности оставаться с детьми дома из-за необходимости ходить на работу», — подчеркнул Мондриевский.

А вот в «культурной столице» Украины — Львове — решили по-другому.

«Сложные времена требуют оперативных и непростых решений», — заявил мэр города Андрей Садовый 13 октября, рассказывая о принятых городской комиссией по ЧС решениях.

С 18 октября Львов будет жить по новым карантинным правилам. Так, школьники уйдут на каникулы до 1 ноября. Кроме того, с 18 октября запрещено проводить массовые мероприятия кроме тех, организаторы и участники которых имеют сертификат вакцинации или негативный ПЦР-тест, сделанный за 72 часа до мероприятия.

Театры, музеи, кинотеатры, галереи, филармония и органный зал во Львове будут тоже работать только для вакцинированных или обладателей негативного ПЦР-теста. При этом количество посетителей в этих учреждениях не должно превышать 50% от общего.

Музыкальные школы, народные дома, кружки и секции тоже отправили на каникулы. Библиотеки будут работать только на выдачу книг.

Что касается торговли, то промышленные, продовольственные рынки и магазины, торговые центры, парикмахерские и салоны красоты могут работать только в том случае, если их персонал вакцинирован или с негативным ПЦР-тестом. При этом должен соблюдаться масочный режим, а заполняемость не должна превышать 50% торговых площадей.

Львов славен своими кафе. Что касается их и иных заведений общепита, то они должны будут работать только до 23:00. При этом сотрудники заведений должны быть на 100% вакцинированы, заполнение площадей — не более 50%, а за одним столиком не должно находиться больше четырёх человек. О посиделках большими компаниями придётся забыть. Если за две недели ситуация с COVID-19 не изменится к лучшему, посещать кафе и рестораны разрешат только вакцинированным или лицам с негативным ПЦР-тестом.

А вот спортом уже с 18 октября в спортзалах смогут заниматься лишь вакцинированные и обладатели негативных ПЦР-тестов. При этом заполненность залов не должна превышать 50%.

Что касается отелей и хостелов, то ограничений по заполняемости нет. Есть лишь требование к персоналу — прививка или негативный ПЦР-тест.

В общем, пока одни регионы пытаются удержать экономику от пике и разгрузить в том числе и работающих родителей, другие «дуют на воду», вводя серьёзные ограничения. Одной из причин этого может быть разное состояние медицины в регионах, а также доступ к вакцинам.