Перед принятием решительных мер нужно разобраться в причинах блокировки каналов RT, призывают политические эксперты: вполне возможно, что эта провокация инспирирована силами вне Германии. В целом же России нужны собственные популярные видеохостинги, только так можно дать достойный ответ YouTube

Во вторник, 28 сентября, видеохостинг YouTube удалил без возможности восстановления два немецких канала Russia Today — RT DE и Der Fehlende Part. Один из них — RT DE — входил в четверку самых популярных каналов Германии

Согласно счетчику платформы, за июнь канал набрал 21,3 млн просмотров, что сделало его четвертым по популярности у зрителей, владеющих немецким языком.

В YouTube свои действия пояснили тем, что каналы нарушили условия видеохостинга.

«RT DE получило предостережение за загрузку контента, который нарушает наши правила касательно ложной информации на медицинскую тему в свете распространения COVID-19», — указывалось в сообщении YouTube. Цензура по «правилам». Как США через YouTube помогают немцам строить новый орднунг © РИА Новости, Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

В итоге права на публикацию видео приостановили, а затем владельцы канала якобы попытались обойти ограничения и использовать другой канал. В итоге YouTube удалил оба канала.

Однако руководство RT DE утверждает: YouTube как минимум лукавит. А в России уже потребовали санкций в отношении видеохостинга.

Реакция России и Германии

Главный редактор МИА «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян назвала действия видеохостинга полноценным объявлением медийной войны со стороны Германии.

МИД России назвал удаление каналов актом беспрецедентной информационной агрессии. В министерстве сообщили, что обратились в «компетентные ведомства» для принятия мер против YouTube и немецких СМИ на территории России после блокировки RT в Германии.

А Роскомнадзор потребовал от Google максимально быстро снять ограничения с двух немецких каналов RT и пригрозил YouTube блокировкой.

«Администрация YouTube регулярно прибегает к цензуре размещенного в аккаунтах российских СМИ контента под формальными предлогами. Ранее видеохостинг неоднократно накладывал ограничения на официальные аккаунты и материалы российского издания Russia Today…

В случае неисполнения владельцем ресурса предупреждения Роскомнадзора, законодательством предусмотрены меры полного или частичного ограничения доступа», — говорится в письме Роскомнадзора. Третья роковая ошибка Германии © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на просьбу прокомментировать произошедшее сказал, что блокировка препятствует работе СМИ, сопряжена с цензурой и грубо нарушает российские законы, поэтому не следует исключать возможность принятия мер по принуждению платформы к их соблюдению.

«И здесь должна быть, безусловно, нулевая терпимость к подобному», — сказал Песков.

Уже днем в среду, 29 сентября, официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт заявил на брифинге, что решение о блокировке RT Deutsch принято исключительно YouTube.

«Мы принимаем это к сведению. Есть, очевидно, возможности для затронутых каналов противодействовать», — отметил Зайберт.

Он подчеркнул, что власти страны не связаны с этим решением, а подобные заявления не соответствуют действительности.

«Провокация от сил вне Германии»

Что в сложившейся ситуации стоит предпринять России? Нужно ли России принимать аналогичные жесткие меры в отношении германских СМИ вроде Deutche Welle и в связи с этим опасаться за судьбу «Северного потока — 2» и двусторонних российско-германских отношений?

На эти вопросы изданию Украина.ру ответили российские политические эксперты.

Что касается «Северного потока — 2», то можно не беспокоиться: газопровод нужен немцам, говорит публицист и политик Анатолий Вассерман.

«Сейчас, конечно, идет информационная война, но это тоже достаточно "больно". Я надеюсь, что, получив все, что им причитается за блокировку наших СМИ, немцы резко вспомнят, чем различаются их взаимоотношения с русскими и с американцами», — сказал Вассерман. Блицопрос: Анатолий Вассерман о блокировке YouTube двух немецких каналов RT © РИА Новости, Александр Натрускин

Обозреватель радиостанции «Говорит Москва» Александр Асафов напомнил, что в течение нескольких лет мы наблюдаем удивительный баланс, когда и Меркель, и даже министру иностранных дел Хайко Маасу удается поддерживать баланс, выражая долю необходимой критики в сторону России по всем «справедливым, демократическим, свободным» и прочим вопросам, включая «отравление» Скрипалей, но продолжая сотрудничать с Россией.

«Мне кажется, это необходимая для них условность, поскольку в противном случае они будут подвергнуты различным санкциям.

[…] Это не означает, что наше сотрудничество под угрозой, не означает того, что немцы выходят из проекта «Северный поток — 2». Это политическая реальность современного мира. Пока есть вопросы по будущему канцлеру, блокировка RT сейчас является попыткой обострения, попыткой вызвать жесткую реакцию для того, чтобы запустить дальнейшую эскалацию и привести к противостоянию.

Я не думаю, что на это целесообразно отвечать. Я считаю, что надо создать новый канал. В любом случае, эта провокация наверняка инспирирована силами вне Германии, и поддаваться ей нельзя. Эта ситуация не должна привести к российско-германскому обострению прямо сейчас, но попытка ситуацию расшатать очевидна», — сообщил Асафов.

России нужны свои видеохостинги — только так можно дать достойный ответ

Политического обозревателя Армена Гаспаряна настораживает, что нынешняя блокировка укладывается в общую картину гонений и препон, чинимых российским СМИ: это далеко не первый случай, когда страдают российские СМИ и, вероятно, и не последний. «Красиво обставленное уничтожение»: Армен Гаспарян о блокировке RT в Германии © РИА Новости, Владимир Трефилов

«Я считаю эту блокировку, это уничтожение СМИ довольно странным. К примеру, YouTube-каналы, которые занимаются разжиганием розни, и плодят один фейк за другим — к ним никаких претензий нет. Мне хотелось бы понять логику их пресловутого алгоритма.

YouTube параллельно сделал заявление о том, что они будут блокировать каналы, которые, с их точки зрения, высказывают сомнения в результатах выборов в США и в Германии, но этой претензии они никогда не выдвигали RT. В случае с RT артикулировали историю с коронавирусом», — рассказал Гаспарян.

Если YouTube не пойдет на попятную, то дело может дойти до его ограничения на территории России, заявил обозреватель РИА «Новости» Петр Акопов. Он считает, что сначала нужно попытаться договориться именно с YouTube, чтобы можно было восстановить канал RT.

«В Германии живет несколько миллионов русскоязычных. Они, конечно, не останутся без российского вещания, но немецкоязычный RT был полезен тем, что его смотрели дети и внуки постсоветских эмигрантов, а также простые немцы, не связанные с нашей диаспорой. Поэтому я бы боролся за наше вещание на немецком. Прицел должен быть на борьбу с YouTube, а не с немецкими СМИ», — подчеркнул Акопов.

В то же время блокировка YouTube ничего не даст России — «она больше ударит по нам, чем по компании», добавил эксперт.

«Когда у нас будут свои, сопоставимые хотя бы с китайскими видеохостинги, только тогда мы сможем дать достойный ответ», — подытожил политолог.