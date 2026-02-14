https://ukraina.ru/20260214/kto-prodvigaet-skufa-skolko-knig-pokupayut-v-rossii-zachem-zapadu-ukrainskoe-kino-sobytiya-kultury-1075617112.html

Кто продвигает "Скуфа", сколько книг покупают в России, зачем Западу украинское кино? События культуры

Кто продвигает "Скуфа", сколько книг покупают в России, зачем Западу украинское кино? События культуры - 14.02.2026 Украина.ру

Кто продвигает "Скуфа", сколько книг покупают в России, зачем Западу украинское кино? События культуры

На этой неделе поговорим о том, почему в российский прокат выходят откровенно тупые фильмы с антироссийским душком, какие книги лучше всего дарить на праздники (23 февраля и 8 марта сами себя не отметят), ну и посочувствуем адекватным украинцам: их хотят оставить вообще без русскоязычной литературы

2026-02-14T07:31

2026-02-14T07:31

2026-02-14T07:31

культура

эксклюзив

украина

россия

запад

госкино

министерство культуры

книги

литература

русский язык

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/03/1057863480_0:101:1600:1001_1920x0_80_0_0_610cbe4bb9efcba12d420d6f45b0979a.jpg

Русофоб и сторонник ВСУ сыграл главную роль в семейной российской комедииНовый скандал в российском кинематографе: на экраны выйдет семейная комедия "Скуф". Это внешне безобидная картина о попытке отца восстановить отношения с дочерью уже спровоцировала волну общественного негодования. Ведь продюсеры кинофильма на главную роль пригласили актёра-русофоба Зубарева, который не так давно снимал "смешные" видео с поеданием русских младенцев и желал успехов ВСУ.Ничего не дрогнуло и у чиновников Минкульта, выдавшим прокатное удостоверение "Скуфу", хотя общественные организации забили тревогу ещё до выхода тизера фильма. Но теперь им пришлось писать в СК РФ, чтобы проверить все этапы производства картины."Считаем, что действия продюсеров фильма, пригласивших А. Зубарева для съемок и заплативших ему гонорар, причиняют существенный вред охраняемым законом интересам общества и государства. Ни один нормальный продюсер не будет утверждать на главную роль человека, который желал удачи в бою нашим врагам. Просим привлечь продюсеров фильма "Скуф" Алексея Степанова и Гайка Асатряна к уголовной ответственности по ст. 201 УК РФ", – сказано в заявлении движения ДСС.Ну, насчёт Асатряна всё известно: он продюсировал сериал "Манюня", который рассказывает о жизни армянской семьи. Степанов знаком зрителю режиссурой фильмов "Ночь перед Рождеством", "Осьминог", "Всё равно ты будешь моей"."Скуфа" снимали в Казахстане, а это означает, что продюсеры фильма прекрасно были осведомлены о русофобском и криминальном прошлом главной "звезды". Действительно, бывший уроженец Донецка Зубарев в 2008 году отвечал перед украинским судом: против него тогда возбудили дело за повторную кражу саженцев c территории автосервиса. Cейчас любитель чужих зеленых насаждений переехал в Китай, но и там умудрился вляпаться в историю – его судили за покупку поддельных документов и виз.К слову, Зубарев часто вспоминал о своей наркозависимости, его брат умер у него на руках от передозировки. Ну просто "образец" российского отца, которого он сыграл в фильме: вор, наркоман, и патриот ВСУ. Почему-то авторы фильма решили, что никто не вспомнит видеоролики, где Зубарев-скуф рассказывает про пирожки и бургеры с "российскими младенцами", публично поддерживает украинскую армию, критикует российских бойцов, которые служат в СВО. Но интернет помнит всё, и кадры с главным героем апрельской премьеры широко разошлись в Сети.Кстати, ранее в Госдуме предлагали заблокировать аккаунты Зубарева в России, но дело до конца не довели. И теперь даже "Российская газета" в заметке о фильме называет его "известным блогером и педагогом-хореографом". Обращает на себя внимание и тот факт, что партнершей блогера Зубарева в фильме "Скуф" выступила певица Валя Карнавал – не менее скандальная особа, которую обвиняли в неумении попадать в ноты и в "блатном" поступлении в престижный Финансовый университет. Да и на съемках "Скуфа" она отличилась, потребовав убрать со съемочной площадки казахов.Вот и выходит, что главные герои семейной комедии – русофобы, расисты и бездари. Может ли такой самодеятельный "капустник" вообще демонстрироваться дальше сельского клуба – большой вопрос.Читающая нация: россияне потратили на книги 111 миллиардов рублейЧем смотреть такое кино – лучше уж читать книги. Тенденция уже намечается – книжный рынок России в 2025 году продемонстрировал небольшой, но рост.Гендиректор издательства "Эксмо" Евгений Капьев заявил, что книжный рынок по итогам прошлого года показал самый большой рост за всю историю в денежном выражении: продано 231 миллионов экземпляров на сумму 111 миллиардов рублей. Однако, радоваться тут надо осторожно, особенно читателю, ведь в первую очередь этот рост был обеспечен за счёт увеличения цен на книги. Но всё равно – если суммировать бумажные книги электронные и аудиокниги, то россияне стали действительно больше читать.Основным драйвером книжного рынка по-прежнему остается цифровой формат – в этом сегменте рынок книг вырос на 25%. По данным гендиректора группы компаний "Литрес" Сергея Анурьева, помогла в том числе подписная модель, когда за одну сумму читатель получает доступ ко множеству произведений.На втором месте маркетплейсы: именно там продается половина бумажных книг – 54%. Доля классических книжных магазинов – чуть более 16%, но потребность в них есть. Как отметил гендиректор розничной сети "Читай-город – Буквоед" Александр Брычкин, книжные магазины остаются важнейшей частью рынка, новых авторов без них продвинуть невозможно. При этом руководство сети делает ставку и на дизайнерское обновление книжных магазинов: их предлагают оформлять в стиле элегантных бутиков или интеллектуальных читален, подчеркивая тем самым высокий статус таких книгомаркетов.Эксперты книжного рынка подчеркивают, что сегодня есть серьёзный запрос на дорогую, красиво изданную литературу. А это означает, что книга снова становится лучшим подарком.Накануне Международного дня книгодарения (14 февраля) психологи советуют, как сделать такой подарок наиболее запоминающимся. Главное правило в выборе книги – это то, что вы хотите выразить адресату подарка: ободрение, заботу или мотивацию. Но при этом нельзя передаривать врученные вам книги, а ещё не следует дарить книги о религии, здоровье и воспитании детей.Девочка и старушки: второклассница выиграла Всероссийский литературный конкурс чтецов русской литературыНу, и ещё немного о книгах.Семилетняя жительница Нижнего Новгорода Полина Волкова стала победительницей VIII Всероссийского литературного конкурса чтецов русской литературы XIX-XX вв. "Поэтика". Девочка представила стихотворение Эммы Мошковской "Хитрые старушки"."Это юмористическое стихотворение о бабушках, которые до старости лет остаются детьми и прячут игрушки под подушкой. Есть даже мультик, снятый по этому произведению. Оно легкое, смешное, поэтому, думаю, и покорило жюри", – рассказала мама Полины Анастасия Волкова, отметив, что девочка много и с удовольствием читает с пяти лет.Это первый конкурс семилетней чтицы, но она прошла отборочный заочный тур, на который было подано около 800 заявок, а затем очный тур – финал, где в её возрастной группе было 54 участника от 6 до 9 лет. Сама победительница учится во втором классе на семейном обучении. Уроки ведет мама – репетитор по русскому языку и дошкольной подготовке. Она стала художественным руководителем Полины при подготовке к конкурсу, а результат – совместная почётная награда.Ukrainian Films и культурная дипломатия: Украина навязывает свои киноагитки всему мируА вот на Украине с книгами – беда. Разумеется, речь идёт только о книгах на русском языке, на мове же украинцам предлагают шедевры типа "Срав пес, пердiли гуси" или "Мiй прапор запiсяв котик".В концлагере Зеленского планируют внести изменения в закон об издательском деле, который сделает невозможным печать и распространение в Украине книг и другой печатной продукции на русском языке. Об этом заявила министр культуры Татьяна Бережная. Соответствующие изменения в закон уже готовит Гостелерадио. Кроме того, будет также запрещено распространение печатных материалов, "пропагандирующих антиукраинские идеи". В общем, теперь на свалку отправят не только книги Пушкина и Булгакова, но и всю русскую и русскоязычную литературу.Логика в этом есть – ведь "чёрные списки" запрещённых книг уже составляют километры бумаги. Конечно же, проще скопом отменить всё, что написано на русском языке – там ведь любая буква (особенно буквы ё, ы, э, ъ – их нет в украинском языке – Ред.) может носить "антиукраинский подтекст" и намекать на критику Бандеры, Мазепы или Петлюры.Самое смешное тут в том, что на Украине продолжает существовать статья 10 Конституции, которая гарантирует "свободное развитие, использование и защиту русского языка". Конечно, на неё, как и на всю Конституцию в целом, всем давно уже и совершенно пофиг. Но могли бы чисто для порядка и отменить, чтобы не позориться.Сообразив, что литература не её конек, Ненька решила сделать ставку на кино. Вернее, на продвижение своего кинопродукта в мире – ведь на Украине становится проблемным смотреть фильмы при отсутствии электричества и в закрытых холодных кинотеатрах. Поэтому Госкино решило создать специальную структуру – агентство Ukrainian Films.Как сообщил глава Госкино Андрей Осипов, новая организация будет выделена из существующих подразделений Государственного агентства по вопросам кино и получит самостоятельный офис, управленческую модель и отдельный бюджет. По замыслу инициаторов, Ukrainian Films станет специализированным оператором международного продвижения украинского кино, аналогично таким европейским институтам, как Unifrance во Франции или German Films в Германии. Основная функция – организация фестивалей в Европе и системное продвижение национальных фильмов на зарубежных рынках.Украинская сторона уже договорилась о стажировке сотрудников в German Films и на французских профильных площадках – чтобы освоить навыки культурного экспорта.Для чего это нужно? В условиях войны Киев пытается расширить спектр гуманитарных инструментов и наладить кинопропаганду как можно в большем числе стран. Видимо, после поражений на "Оскаре" и Каннском кинофестивале в этом году, где украинские агитки были задвинуты на задворки и не привлекли внимания зрителей и жюри, нищая Украина не пожалела бюджетов для исправления ситуации и создания отдельного канала формирования национального нарратива на международной арене. Что ж, если страну возглавляет актёр, то стоит ли удивляться тому, он требует от всего мира аплодисментов украинской кинопродукции…Читайте также: "Валентинка" от Безоса - Трампу, принц Гарри и ВСУшники, черные юмористы вышли из моды. События культуры

украина

россия

запад

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Елена Кирюшкина

Елена Кирюшкина

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Елена Кирюшкина

эксклюзив, украина, россия, запад, госкино, министерство культуры, книги, литература, русский язык, кино, кинематограф