https://ukraina.ru/20260214/gde-rossiya-vozmt-dengi-na-zatyazhnuyu-voynu-dugin-ob-opasnosti-printsipa-currency-board-1075628258.html
Где Россия возьмёт деньги на затяжную войну? Дугин об опасности принципа "currency board"
Российский философ и политолог Александр Дугин в эфире Украина.ру рассказал об опасности войны, недовоёванной Россией, а также о том, что делать с "6-й... Украина.ру, 14.02.2026
2026-02-14T13:10
Российский философ и политолог Александр Дугин в эфире Украина.ру рассказал об опасности войны, недовоёванной Россией, а также о том, что делать с "6-й колонной" и какие перспективы открыты для новой патриотической элиты:00:12 – Приближают ли к миру удары России по украинской энергетике?12:07 – Где взять средства на долгую войну?21:00 – О термине недовоёванная война;37:54 – О политических чистках в обществе и необходимости статуса иноагента;52:02 – Новый патриотический слой населения. ТГ-канал Александра Дугина: t.me/AgdchanУкраина.ру в МАХ: max.ru/ukr_2025_ruНаш сайт: ukraina.ru
