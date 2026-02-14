Где Россия возьмёт деньги на затяжную войну? Дугин об опасности принципа "currency board" - 14.02.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260214/gde-rossiya-vozmt-dengi-na-zatyazhnuyu-voynu-dugin-ob-opasnosti-printsipa-currency-board-1075628258.html
Где Россия возьмёт деньги на затяжную войну? Дугин об опасности принципа "currency board"
Где Россия возьмёт деньги на затяжную войну? Дугин об опасности принципа "currency board" - 14.02.2026 Украина.ру
Где Россия возьмёт деньги на затяжную войну? Дугин об опасности принципа "currency board"
Российский философ и политолог Александр Дугин в эфире Украина.ру рассказал об опасности войны, недовоёванной Россией, а также о том, что делать с "6-й... Украина.ру, 14.02.2026
2026-02-14T13:10
2026-02-14T13:10
видео
россия
украина
александр дугин
украина.ру
патриотизм
информационная война
война
энергетика
иноагент
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/0e/1075628008_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_08d1eeb793f96926445d7173f86e570f.png.webp
Российский философ и политолог Александр Дугин в эфире Украина.ру рассказал об опасности войны, недовоёванной Россией, а также о том, что делать с "6-й колонной" и какие перспективы открыты для новой патриотической элиты:00:12 – Приближают ли к миру удары России по украинской энергетике?12:07 – Где взять средства на долгую войну?21:00 – О термине недовоёванная война;37:54 – О политических чистках в обществе и необходимости статуса иноагента;52:02 – Новый патриотический слой населения. ТГ-канал Александра Дугина: t.me/AgdchanУкраина.ру в МАХ: max.ru/ukr_2025_ruНаш сайт: ukraina.ru
россия
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/0e/1075628008_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_0fa6a2a5a8e2193bba08f214a05e6605.png.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
видео, россия, украина, александр дугин, украина.ру, патриотизм, информационная война, война, энергетика, иноагент, видео
Видео, Россия, Украина, Александр Дугин, Украина.ру, патриотизм, информационная война, война, энергетика, иноагент

Где Россия возьмёт деньги на затяжную войну? Дугин об опасности принципа "currency board"

13:10 14.02.2026
 
Читать в
ДзенTelegram
Российский философ и политолог Александр Дугин в эфире Украина.ру рассказал об опасности войны, недовоёванной Россией, а также о том, что делать с "6-й колонной" и какие перспективы открыты для новой патриотической элиты:

00:12 – Приближают ли к миру удары России по украинской энергетике?
12:07 – Где взять средства на долгую войну?
21:00 – О термине недовоёванная война;
37:54 – О политических чистках в обществе и необходимости статуса иноагента;
52:02 – Новый патриотический слой населения.

ТГ-канал Александра Дугина: t.me/Agdchan

Украина.ру в МАХ: max.ru/ukr_2025_ru

Наш сайт: ukraina.ru
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ВидеоРоссияУкраинаАлександр ДугинУкраина.рупатриотизминформационная войнавойнаэнергетикаиноагент
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
19:19Убить миллионы: в неизбежной гибели нынешней Украины есть рациональное зерно
18:36Россия и Украина обменялись ударами БПЛА во время мюнхенских разговоров о безопасности
18:15Посмотрел в глаза Патрону, заявления Зеленского. Итоги 14 февраля
18:06"Победили в Холодной войне, победим и сейчас". Рубио в Мюнхене призвал Европу восстановить союз с США
17:57"Я очень честный": Зеленский рассказал, что должен сделать Трамп для выборов на Украине
17:26США ратуют за окончание войны, поставляя для ВСУ оружие на $15 млрд
17:07Ответ Орбана на хамство Зеленского не заставил себя ждать
16:58Обстановка на Славянском направлении: ВС РФ наступают
16:51Генсек НАТО рассказал, как поговорил с украинской собакой
16:46Новый прорыв ВС РФ в зоне СВО
16:29Зеленский недоволен позицией США и ошибочной политикой ЕС
16:13США не выйдут из переговоров по Украине, Зеленский хамит лидерам Европы. Главное к этому часу
15:25В Киевской области дали отпор людоловам
14:41То понос, то золотуха: как депутаты блокируют получение внешнего финансирования
13:59Ограбить всех и заставить воевать еще полтора года. Что говорят на Украине об усилении мобилизации
13:48Рубио и Зеленский в Мюнхене рассказали о переговорах по Украине. Новости к этому часу
13:40В огороде бузина, а в Киеве дядька. Зачем Зеленскому политическая биполярка
13:29Армия России наступает на Северном направлении
13:10Где Россия возьмёт деньги на затяжную войну? Дугин об опасности принципа "currency board"
13:00Выступление Рубио в Мюнхене, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 14 февраля
Лента новостейМолния