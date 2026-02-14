https://ukraina.ru/20260214/rossiya-i-ukraina-obmenyalis-udarami-bpla-vo-vremya-myunkhenskikh-razgovorov-o-bezopasnosti--1075635367.html

Россия и Украина обменялись ударами БПЛА во время мюнхенских разговоров о безопасности

Беспилотники атаковали регионы России и Украины в субботу 14 февраля. Об этом сообщает телеграм-канал Украина.ру

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/1d/1066097721_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_7d674997e8d5ca46e54b203377424e03.jpg

🟥 Воздушная тревога объявлена в Севастополе, сообщил губернатор Михаил Развожаев. По предварительной информации, сбито 6 воздушных целей в районе Северной стороны и Балаклавы. Спасательная служба Севастополя сообщила, что никакие гражданские объекты в городе не пострадали;🟥 Мужчина погиб при атаке дронов ВСУ на автомобиль в селе Азаровка Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз;🟥 15 человек ранены при массированной атаке БПЛА в Центральном в Луганской Народной Республике, 4 из них в тяжелом состоянии, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник. Пострадали десятки жилых и социальных объектов, в том числе здания школы, поселкового совета и почтового отделения. МЧС оперативно ликвидировали возгорания. В республике развернут оперштаб для ликвидации последствий удара ВСУ, уточнил глава ЛНР;🟥 Опасность БПЛА объявлена вечером 14 февраля в Херсонской области, сообщил губернатор Владимир Сальдо;🟥 Взрывы прогремели в Синельниково Днепропетровской области, а также в Николаевской области, в Краматорске;🟥 Взрывы зафиксированы в Одесской области — украинские ТГ-каналы сообщили об ударах в Черноморске и в Овидиополе, а также в Сумской (в частности, в Конотопе) и в Харьковской областях;🟥 Продвижение российских войск зафиксировано в Харьковской области. ВС РФ расширили зону контроля в районе села Зелёное, а также продвинулись к Нескучному, сообщил Анатолий Радов.Тем временем в Мюнхене на конференции по безопасности обсуждали варианты мира и продолжения войны на Украине. Подробности в публикации "Победили в Холодной войне, победим и сейчас". Рубио в Мюнхене призвал Европу восстановить союз с СШАБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Посмотрел в глаза Патрону, заявления Зеленского. Итоги 14 февраляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

Новости

