Россия и Украина обменялись ударами БПЛА во время мюнхенских разговоров о безопасности - 14.02.2026
Россия и Украина обменялись ударами БПЛА во время мюнхенских разговоров о безопасности
Россия и Украина обменялись ударами БПЛА во время мюнхенских разговоров о безопасности - 14.02.2026 Украина.ру
Россия и Украина обменялись ударами БПЛА во время мюнхенских разговоров о безопасности
Беспилотники атаковали регионы России и Украины в субботу 14 февраля. Об этом сообщает телеграм-канал Украина.ру
2026-02-14T18:36
2026-02-14T18:36
🟥 Воздушная тревога объявлена в Севастополе, сообщил губернатор Михаил Развожаев. По предварительной информации, сбито 6 воздушных целей в районе Северной стороны и Балаклавы. Спасательная служба Севастополя сообщила, что никакие гражданские объекты в городе не пострадали;🟥 Мужчина погиб при атаке дронов ВСУ на автомобиль в селе Азаровка Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз;🟥 15 человек ранены при массированной атаке БПЛА в Центральном в Луганской Народной Республике, 4 из них в тяжелом состоянии, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник. Пострадали десятки жилых и социальных объектов, в том числе здания школы, поселкового совета и почтового отделения. МЧС оперативно ликвидировали возгорания. В республике развернут оперштаб для ликвидации последствий удара ВСУ, уточнил глава ЛНР;🟥 Опасность БПЛА объявлена вечером 14 февраля в Херсонской области, сообщил губернатор Владимир Сальдо;🟥 Взрывы прогремели в Синельниково Днепропетровской области, а также в Николаевской области, в Краматорске;🟥 Взрывы зафиксированы в Одесской области — украинские ТГ-каналы сообщили об ударах в Черноморске и в Овидиополе, а также в Сумской (в частности, в Конотопе) и в Харьковской областях;🟥 Продвижение российских войск зафиксировано в Харьковской области. ВС РФ расширили зону контроля в районе села Зелёное, а также продвинулись к Нескучному, сообщил Анатолий Радов.Тем временем в Мюнхене на конференции по безопасности обсуждали варианты мира и продолжения войны на Украине. Подробности в публикации "Победили в Холодной войне, победим и сейчас". Рубио в Мюнхене призвал Европу восстановить союз с СШАБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Посмотрел в глаза Патрону, заявления Зеленского. Итоги 14 февраляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Россия и Украина обменялись ударами БПЛА во время мюнхенских разговоров о безопасности

18:36 14.02.2026
 
Беспилотники атаковали регионы России и Украины в субботу 14 февраля. Об этом сообщает телеграм-канал Украина.ру
🟥 Воздушная тревога объявлена в Севастополе, сообщил губернатор Михаил Развожаев. По предварительной информации, сбито 6 воздушных целей в районе Северной стороны и Балаклавы. Спасательная служба Севастополя сообщила, что никакие гражданские объекты в городе не пострадали;
🟥 Мужчина погиб при атаке дронов ВСУ на автомобиль в селе Азаровка Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз;
🟥 15 человек ранены при массированной атаке БПЛА в Центральном в Луганской Народной Республике, 4 из них в тяжелом состоянии, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.
Пострадали десятки жилых и социальных объектов, в том числе здания школы, поселкового совета и почтового отделения. МЧС оперативно ликвидировали возгорания. В республике развернут оперштаб для ликвидации последствий удара ВСУ, уточнил глава ЛНР;
🟥 Опасность БПЛА объявлена вечером 14 февраля в Херсонской области, сообщил губернатор Владимир Сальдо;
🟥 Взрывы прогремели в Синельниково Днепропетровской области, а также в Николаевской области, в Краматорске;
🟥 Взрывы зафиксированы в Одесской области — украинские ТГ-каналы сообщили об ударах в Черноморске и в Овидиополе, а также в Сумской (в частности, в Конотопе) и в Харьковской областях;
🟥 Продвижение российских войск зафиксировано в Харьковской области. ВС РФ расширили зону контроля в районе села Зелёное, а также продвинулись к Нескучному, сообщил Анатолий Радов.
Тем временем в Мюнхене на конференции по безопасности обсуждали варианты мира и продолжения войны на Украине. Подробности в публикации "Победили в Холодной войне, победим и сейчас". Рубио в Мюнхене призвал Европу восстановить союз с США
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Посмотрел в глаза Патрону, заявления Зеленского. Итоги 14 февраля
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
