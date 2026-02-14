https://ukraina.ru/20260214/to-ponos-to-zolotukha-kak-deputaty-blokiruyut-poluchenie-vneshnego-finansirovaniya-1075630472.html

То понос, то золотуха: как депутаты блокируют получение внешнего финансирования

То понос, то золотуха: как депутаты блокируют получение внешнего финансирования

14.02.2026

12 февраля Верховная Рада Украины прекратила свою работу из-за 40 выявленных случаев диареи у народных депутатов. Причины депутатомора неизвестны и могут быть вызваны как отравлением в столовой Рады, так и ротавирусом.

Вероятно, возобновит работу парламент 24 февраля, а до того непринятыми остаётся "один большой налоговый закон" как результат объединения разрозненных законопроектов, от которого зависит получение Украиной внешнего финансирования.Делай как ЕвропаФундаментальная финансовая проблема киевской власти на этот год — совершенно нереалистичный бюджет, сверстанный из расчёта на конфискацию российских ЗВР, которыми должны были покрыть "дыру" в 60 млрд евро. Вместо этого со стороны ЕС в этом году ожидается поступление 15 млрд евро, что в 4 раза меньше необходимого, в силу провала плана конфискации ЗВР. Тем более, на этапе принятия нереалистичного бюджета, никто из депутатов и членов Кабмина не предполагал переход российских ударов по объектам тепло-, и электроэнергетики из количества в качество.При этом если в предыдущие годы Зеленский контролировал депутатов Рады, которые как минимум раз в год пересматривали бюджет Украины, то теперь контроль значительно ослаб. А вот нажим извне лишь усилился. Вместо выделения всей желаемой суммы средства Киеву будут выделяться траншами и при выполнении ряда условий. При этом требования МВФ и ЕС оказались увязанными воедино.От депутатов требуют принятия следующих изменений в законодательство. Во-первых, отменить льготы на беспошлинный ввоз международных посылок стоимостью до 150 евро. Во-вторых, обложить налогом доходы от цифровых платформ — это требование известно как налог на OLX. В-третьих, закрепить ставку военного сбора на уровне 5% навсегда, чтобы со следующего года после окончания военного положения его не отменили. В-третьих, требуется ужесточить налогообложение физических лиц-предпринимателей: плательщикам единого налога запретят участвовать в гостендерах, ИП заставят платить НДС ИП с доходом от 1 млн гривен (это в 5 раз меньше, чем будет в России, когда порог уплаты НДС для ИП понизят до 10 млн рублей), а также запретят подменять ИП трудовыми правоотношениями.Отдельно каждое из требований вполне адекватное.ЕС отменил беспошлинный ввоз посылок стоимостью до 150 евро 11 февраля, а в России планируют обложить такие посылки НДС с 2027 года. Делается это как для защиты внутреннего рынка от китайских товаров, так и для пополнения бюджета. Логично, что ЕС требует от Киева того же, что ввёл сам. Тем более, в условиях, когда Украина так стремится стать полноправным, а не частичным членом Евросоюза.Налог на цифровые платформы также является попыткой пополнить бюджет.Норма о военном сборе также вполне разумна если мыслить как клерк МВФ: Фонду важны гарантии погашения Украиной задолженности перед ним (её Киев гасит без каких-либо послаблений в виде реструктуризации), а сокращение ставки военного сбора с 5% до 1,5% гарантирует сокращение налоговых поступлений по данной статье более чем в три раза.Требования к ИП также можно объяснить: их пытаются отсечь от госзакупок (чтобы не мешали юрлицам, в том числе и извне страны), а также собрать с них дополнительные средства для пополнения бюджета. Кроме того, в период вплоть до 2024 года количество ИП на Украине увеличивалось пока не достигло отметки в 2 млн человек, что свидетельствует о попытке снизить налоговое бремя за счёт отказа от уплаты страховых взносов, то есть подмене трудовых отношений индивидуальным предпринимательством.Налоги и кривая ЛаффераНо депутаты упираются. 15 января они провалили голосование за включение в повестку законопроектов по программе Ukraine Facility (по ней она должна получить деньги от ЕС) и от МВФ. Это произошло в день визита в Киев директора-распорядителя МВФ Кристалины Георгиевой, которая запомнилась призывом к украинцам рычать по утрам как львы.Теперь же депутаты страдают от диареи, а потому проголосовать не могут. При этом часть нардепов, включая главу парламентского комитета Рады по налогам Даниила Гетманцева, предупреждают о риске финансового коллапса в случае несвоевременного принятия необходимых законопроектов. Их, если верить заместителю Гетманцева Ярославу Железняку, нужно принять до конца марта 2026 года.Причины упорства, скорее всего, являются политическими — депутаты торгуются и пробуют выбить для себя наилучшие условия от Зеленского, включая отмену для них пожизненного статуса PEP (politically exposed person — политически значимого лица), который не позволяет им пользоваться банковскими услугами. Статус РЕР на Украине ввели в 2019 году для борьбы с коррупцией и отмыванием денег, а с 2023 года лицо стало РЕР бессрочно, тогда как ранее статус снимался спустя три года после увольнения с должности.Но и экономические соображения есть.Смысл от налогообложения посылок стоимостью до 150 евро есть лишь тогда, когда таможня сможет администрировать этот массив грузов. А она, скорее всего, с этой задачей не справится, а если и справится, то администрирование обойдётся примерно в сумму дополнительных поступлений. Налог на OLX вызывает социальные издержки, а НДС для ИП с доходами от 23 тыс. долларов (миллион гривен) бьёт примерно по 170–250 тыс. человек.Последствия увеличения налогового бремени будут более чем предсказуемыми и уложатся в то, что экономисты называют кривой Лаффера, которая показывает наличие оптимального уровня налогообложения, при котором налоговые поступления достигают максимума, а дальнейшее повышение налогового бремени вызывает падение поступлений в силу уклонения от налогообложения или ликвидации налогоплательщиков.Пик налоговой нагрузки, которую могли выдержать украинские предприниматели, страна прошла в 2024 году: во второй половине года резко увеличилось количество закрытых ИП из-за анонса ужесточения налогообложения. А в 2025 году закрытие ИП превысило открытие.Поэтому предлагаемые налоги ещё в начале 2025 года были излишними, а теперь, на фоне отсутствия электроэнергии по 15–20 часов в сутки, и подавно.Голосовать придётсяТем не менее, безотносительно причин, по которым каждый отдельный депутат саботирует голосование (понос, обида на Зеленского, желание добиться отмены статуса РЕР или личные убеждения), голосовать за законопроекты всё равно придётся. Декоммунизация через деэлектрификацию ускорит схлопывание целых отраслей украинской экономики, что повысит зависимость от внешнего финансирования.От ЕС Украина может получить 15 млрд евро за год, а от МВФ — 2 млрд долларов. Суммы невесть какие, но на большее рассчитывать не приходится.А значит рано или поздно депутатом придётся выздороветь и нажать на кнопки так как единственная цель Зеленского — продолжать войну до последнего украинца. А в этой логике проблемы ИП волнуют лишь самих предпринимателей.О том, как на Украине реагируют на ужесточение мобилизации - в статье "Ограбить всех и заставить воевать еще полтора года. Что говорят на Украине об усилении мобилизации"

