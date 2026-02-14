https://ukraina.ru/20260214/1030553253.html

Окончательное решение еврейского вопроса от Теодора Герцля. 130 лет книге "Еврейское государство"

14 февраля 1896 года в Вене вышла книга публициста Теодора Герцля "Еврейское государство. Опыт современного решения еврейского вопроса". В ней впервые собраны идеи, которые вскоре назовут сионизмом. Но если разобраться, то и теоретически, и практически еврейские массы уже во многом были готовы к тому, чтобы написанное в книге Герцля стало явью

Предки Теодора Герцля (1860-1904) не могли не быть благодарными империи Габсбургов.Эдикт Иосифа II 1782 года декларировал цель "сделать евреев полезными для государства" и позволил детям евреев посещать общеобразовательные школы и университеты, а их родителям – свободно заниматься торговлей и предпринимательством, отменил обязательное ношение желтой звезды Давида, а также еврейский налог. При этом было запрещено пользоваться ивритом и идишем.Уже тогда Вена становится важным центром движения "Хаскала" (Просвещение), сторонники которого ратовали за получение евреями общего образования и стирания цивилизационных границ между евреями и неевреями (гоим). Его главный представитель, прусский подданный Моше Мендельсон (дед великого композитора) считал, что евреям надлежит сохранять еврейство в частной жизни, а в общественной – интегрироваться в окружающую "гойскую" среду.Кайзер Франц снял запрет на строительство синагог в Вене, а в 1867 году для еврейских подданных Габсбургов пришло и полное равноправие.Вслед за Австрией послабления дискриминации, а то и полное равноправие евреи получили во Франции, Нидерландах, ряде германских государств и даже в Османской империи.На территории, ранее бывшей Речью Посполитой, Молдавией и Валахией, эмансипация шла очень медленно, а бедное население росло быстро и называлось на всех местных наречиях "жидами".Если в 1857 году в Вене жило 6217 евреев, то всего через 12 лет, в 1869 году – уже больше 40 000. Это происходило за счёт притока в австрийскую столицу жителей окраинных районов Австро-Венгерской империи.Появился антисемитизм, причём не столько религиозный, как в минувшие века, сколько расовый и экономический. Стали появляться околонаучные и публицистические труды, например, статьи композитора Рихарда Вагнера, пьесы Виктора Гюго, романы Эжена Сю и Всеволода Крестовского."Счастливые евреи, торговцы распятием, которые сейчас правят христианством… Ах! если бы вы захотели поменяться со мной кожей, если бы я хотя бы мог проникнуть в ваши сейфы и украсть у вас то, что вы награбили у детей, я стал бы самым счастливым из людей", – рассуждал великий Шатобриан.Немецкий историк-востоковед и профессор Пауль Лагард в книге "Евреи и индогерманцы", выпущенной в 1887 году, писал:"Мы антисемиты, потому что в Германии девятнадцатого века евреи, живущие среди нас, представляют взгляды, обычаи и требования, которые восходят к временам разделения народов вскоре после всемирного потопа… Потому, что среди христианского мира евреи — азиатские варвары".Апогеем подобного рода литературного творчества стали "Протоколы сионских мудрецов".В 1880-90-е годы антисемитизм выплеснулся с книжных страниц наружу.После убийства Александра II по южным губерниям России и Румынии пошли волна еврейских погромов и ужесточение режима проживание еврейских подданных. Во Франции антисемитизм расцвёл вместе с делом Дрейфуса, где Теодор Герцль был аккредитованным журналистом. В Вене и других владениях Франца-Иосифа, где он проживал, таким катализатором стало введение всеобщего (мужского, но внецензового) избирательного права.В 1893 году адвокат Карл Люгер, депутат парламента и великолепный оратор, основал Христианско-социалистическую партию (ныне – Австрийская народная партия). Её идеологию отличали ярый клерикализм, консерватизм и антисемитизм. Через два года она, опираясь на поддержку и крупной буржуазии, и немецкого люмпен-пролетариата, выиграла выборы в городской совет Вены.Люгер руководил городским хозяйством до самой смерти (он скончался в 1910 году в возрасте 75 лет) и вошёл в историю Вены как лучший её бургомистр. При нём быстро развивались транспортная сеть и городская инфраструктура; Люгер газифицировал Вену, расширил зелёный пояс, ввёл в действие вторую, разветвлённую, очередь водопровода.Городские заботы не мешали Люгеру пропагандировать свои, иногда граничащие с расизмом, воззрения. Он утверждал, что евреи захватили монополию при капитализме и, таким образом, ведут нечестную конкурентную борьбу.Взгляды Люгера вызывали восхищение у одного бомжа родом из Браунау, подрабатывавшего на рубеже веков в Вене рисованием и продажей дешевых открыток. Имя этого маргинала было Адольф Гитлер. Но будущего фюрера возмущала непоследовательность: наряду с антисемитскими речами Люгер дружил со многими евреями, и его высказывание "я решаю, кто еврей" стало знаменитым и приписывалось впоследствии Герингу.Вот в такой обстановке и появилась книга Теодора Герцля.Казалось бы, и в России можно стать выкрестом, как когда-то семья основателей консерваторий Рубинштейнов или супруга самого премьер-министра Сергея Юльевича Витте. В той же Вене при поддержке Люгера ставят оперетты молодых Имре Кальмана и Франца Легара, а уж в Париже канкан Жака Оффенбаха стал символом свободы. Но так могли не все.У многих евреев, живших по разные стороны Черты оседлости, появилось жгучее желание уехать из стран, пораженных антисемитизмом. А вот куда?Вроде в Европе есть скандинавские страны, но там очень мало рабочих мест. Есть Швейцария, но туда пускают далеко не всех. В Бельгии можно работу найти, но она на берегах реки Конго и очень неаппетитна.Остаётся продать последнее и купить самые дешёвые билеты на пароход до Нью-Йорка. Там евреев не очень жалуют, конечно, но принимают и натурализуют. Туда только с территории Российской империи уехало за двадцать лет более миллиона человек.Во владениях султана есть Иерусалим и его окрестности, а также святой город Цфат, бывшие много веков назад Землёй Обетованной. Там местные арабы продают землю, и её можно обрабатывать.В 1882-1903 годах около 25 тыс. человек, отправившихся в Палестину главным образом из России под влиянием движений "Ховевей Цион" и "Билу". Они основали ряд первых еврейских поселений в стране, среди которых Ришон-ле-Цион и Петах-Тиква."Билу" ("Бет Я‘аков леху ве-нелха", т.е. "Дом Иакова! Вставайте и пойдём!", Ис. 2:5) возникла в 1882 году как реакция на погромы. Центром Билу стал Харьков, а затем и Одесса. Во главе организации стоял выходец из Минской губернии Исраэль Белкинд. Первым из билуйцев прибыл в Палестину Яков Черток (отец будущего первого израильского дипломата, херсонца Моше Шарета).Плохие урожаи и трения с еврейскими хозяевами были большим разочарованием для билуйцев. Актив Ховевей Цион в России не оказал им помощи в создании их собственного поселения. Число билуйцев в России всё уменьшалось, и в конце концов "Билу" прекратила существование.К 1883 году почти все вновь созданные еврейские поселения оказались на грани распада, от которого были спасены лишь благодаря финансовой помощи британского финансиста Моше Монтефиоре и, в особенности, барона Эдмона де Ротшильда, взявшего их под своё покровительство.Сам термин "сионизм" был введен в употребление Нахманом Бирнбаумом и впервые появился в 1890 году на страницах редактировавшегося им журнала "Зельбстэмансипацион" (с мая 1893 года выходил с подзаголовком "Орган сионистов") как название "партии", которая стремилась бы обеспечить возвращение еврейского народа в Эрец-Исраэль политическими методами.Однако, как универсальную национальную идею сионизм сформулировал Теодор Герцль.В своей книге Теодор (дома – Беньямин Зеев) Герцль чётко сформулировал:"Идея(…) данного сочинения – весьма древняя, а именно: идея создания государства евреев. (…) И в чём движущая сила? Страдания евреев. (…) Еврейское государство является необходимостью (…), и поэтому оно будет создано. (…)Еврейский вопрос не является социальным или религиозным(…) Это – национальный вопрос, и с целью его решения мы должны прежде всего превратить его в государственный вопрос".Попытки ассимиляции пора прекращать. Любой патриотизм в странах Галута (рассеяния) – любовь без взаимности.Не стоит надеяться на мудрость правительств и обеспеченных классов. Всеобщее избирательное право перечеркнуло сантименты и условности, и надо теперь нравиться массам:"Нации, среди которых проживают евреи, все являются скрыто или открыто антисемитскими".Герцль писал, что евреям должна быть предоставлена достаточно большая (для их нужд) территория где-либо на земном шаре для того, чтобы они могли создать там собственное государство.Конкретно, Герцль тогда не определял где и о какой территории может идти речь, хотя упоминал в качестве возможностей Аргентину и Палестину.Герцль предлагал создать две организации – Еврейское Общество и Еврейскую Компанию. Первая занималась бы научно-теоретической и политической стороной создания нового государства, а вторая – практической стороной, проводя в жизнь решения Еврейского Общества. Переезд евреев занял бы, по мнению Герцля, несколько десятков лет.Теодор Герцль призвал всех евреев, поддерживающих его план, вступать в Еврейское Общество, которое от имени еврейского народа начнёт переговоры с мировыми державами об образовании еврейского государства на "нейтральной территории". Он подчёркивал, что "нельзя заселять Палестину тайком, но только в открытую и с соответствующими гарантиями, согласно международному праву".В рамках своей политической деятельности Герцль встречался, в частности, с султаном Абдул-Хамидом II, итальянским королем Умберто, папой римским Львом XIII и германским кайзером Вильгельмом II.Несколько лет спустя Герцль пришел к выводу, что еврейское государство следует создавать только в Палестине, и он описал государство своей мечты в книге "Старая-Новая-Земля", опубликованной в 1902 году, за два года до его кончины. Герцль также инициировал создание и созыв Сионистского конгресса.Так начинался сионизм – путь евреев к своему государству.

