Окончательное решение еврейского вопроса от Теодора Герцля. 130 лет книге "Еврейское государство"
14 февраля 1896 года в Вене вышла книга публициста Теодора Герцля "Еврейское государство. Опыт современного решения еврейского вопроса". В ней впервые собраны идеи, которые вскоре назовут сионизмом. Но если разобраться, то и теоретически, и практически еврейские массы уже во многом были готовы к тому, чтобы написанное в книге Герцля стало явью
Предки Теодора Герцля (1860-1904) не могли не быть благодарными империи Габсбургов.
Эдикт Иосифа II 1782 года декларировал цель "сделать евреев полезными для государства" и позволил детям евреев посещать общеобразовательные школы и университеты, а их родителям – свободно заниматься торговлей и предпринимательством, отменил обязательное ношение желтой звезды Давида, а также еврейский налог. При этом было запрещено пользоваться ивритом и идишем.
Уже тогда Вена становится важным центром движения "Хаскала" (Просвещение), сторонники которого ратовали за получение евреями общего образования и стирания цивилизационных границ между евреями и неевреями (гоим). Его главный представитель, прусский подданный Моше Мендельсон (дед великого композитора) считал, что евреям надлежит сохранять еврейство в частной жизни, а в общественной – интегрироваться в окружающую "гойскую" среду.
Кайзер Франц снял запрет на строительство синагог в Вене, а в 1867 году для еврейских подданных Габсбургов пришло и полное равноправие.
Вслед за Австрией послабления дискриминации, а то и полное равноправие евреи получили во Франции, Нидерландах, ряде германских государств и даже в Османской империи.
22 февраля 2020, 03:00За что в XVIII веке поляки выгоняли из Варшавы евреев22 февраля 1775 года состоялось изгнание евреев из предместий Варшавы. А как вообще жилось евреям Речи Посполитой в XVIII веке? Согласитесь, тема очень актуальная из-за польского законопроекта, согласно которому осуждаются любые попытки говорить о том, что Польша участвовала в Холокосте (ну, на воре, как известно, и шапка горит)
На территории, ранее бывшей Речью Посполитой, Молдавией и Валахией, эмансипация шла очень медленно, а бедное население росло быстро и называлось на всех местных наречиях "жидами".
Если в 1857 году в Вене жило 6217 евреев, то всего через 12 лет, в 1869 году – уже больше 40 000. Это происходило за счёт притока в австрийскую столицу жителей окраинных районов Австро-Венгерской империи.
Появился антисемитизм, причём не столько религиозный, как в минувшие века, сколько расовый и экономический. Стали появляться околонаучные и публицистические труды, например, статьи композитора Рихарда Вагнера, пьесы Виктора Гюго, романы Эжена Сю и Всеволода Крестовского.
"Счастливые евреи, торговцы распятием, которые сейчас правят христианством… Ах! если бы вы захотели поменяться со мной кожей, если бы я хотя бы мог проникнуть в ваши сейфы и украсть у вас то, что вы награбили у детей, я стал бы самым счастливым из людей", – рассуждал великий Шатобриан.
Немецкий историк-востоковед и профессор Пауль Лагард в книге "Евреи и индогерманцы", выпущенной в 1887 году, писал:
"Мы антисемиты, потому что в Германии девятнадцатого века евреи, живущие среди нас, представляют взгляды, обычаи и требования, которые восходят к временам разделения народов вскоре после всемирного потопа… Потому, что среди христианского мира евреи — азиатские варвары".
29 октября 2023, 08:00История"Дело Бейлиса": 110 лет торжества справедливостиСейчас, на фоне трагических событий на Ближнем Востоке, опять всплывают самые удивительные антисемитские концепции, включая "Катехизис еврея в СССР", "Протоколы сионских мудрецов" и даже россказни о ритуальных убийствах. Хотя, казалось бы, уж последнее было опровергнуто 110 лет назад…
Апогеем подобного рода литературного творчества стали "Протоколы сионских мудрецов".
В 1880-90-е годы антисемитизм выплеснулся с книжных страниц наружу.
После убийства Александра II по южным губерниям России и Румынии пошли волна еврейских погромов и ужесточение режима проживание еврейских подданных. Во Франции антисемитизм расцвёл вместе с делом Дрейфуса, где Теодор Герцль был аккредитованным журналистом. В Вене и других владениях Франца-Иосифа, где он проживал, таким катализатором стало введение всеобщего (мужского, но внецензового) избирательного права.
В 1893 году адвокат Карл Люгер, депутат парламента и великолепный оратор, основал Христианско-социалистическую партию (ныне – Австрийская народная партия). Её идеологию отличали ярый клерикализм, консерватизм и антисемитизм. Через два года она, опираясь на поддержку и крупной буржуазии, и немецкого люмпен-пролетариата, выиграла выборы в городской совет Вены.
Люгер руководил городским хозяйством до самой смерти (он скончался в 1910 году в возрасте 75 лет) и вошёл в историю Вены как лучший её бургомистр. При нём быстро развивались транспортная сеть и городская инфраструктура; Люгер газифицировал Вену, расширил зелёный пояс, ввёл в действие вторую, разветвлённую, очередь водопровода.
Городские заботы не мешали Люгеру пропагандировать свои, иногда граничащие с расизмом, воззрения. Он утверждал, что евреи захватили монополию при капитализме и, таким образом, ведут нечестную конкурентную борьбу.
18 октября 2025, 08:00ИсторияСамый знаменитый украинский сионист: 145 лет Владимиру ЖаботинскомуНаблюдая за тем, как современный Израиль отстаивает, расширяет и обустраивает жизненное пространство для евреев, поражаясь жесткости и ужасаясь жестокости, стоит вспомнить человека, заложившего идеологическую базу этих методов. Как это нередко бывает, этим идеологом стал представитель творческой интеллигенции - поэт, журналист, переводчик...
Взгляды Люгера вызывали восхищение у одного бомжа родом из Браунау, подрабатывавшего на рубеже веков в Вене рисованием и продажей дешевых открыток. Имя этого маргинала было Адольф Гитлер. Но будущего фюрера возмущала непоследовательность: наряду с антисемитскими речами Люгер дружил со многими евреями, и его высказывание "я решаю, кто еврей" стало знаменитым и приписывалось впоследствии Герингу.
Вот в такой обстановке и появилась книга Теодора Герцля.
Казалось бы, и в России можно стать выкрестом, как когда-то семья основателей консерваторий Рубинштейнов или супруга самого премьер-министра Сергея Юльевича Витте. В той же Вене при поддержке Люгера ставят оперетты молодых Имре Кальмана и Франца Легара, а уж в Париже канкан Жака Оффенбаха стал символом свободы. Но так могли не все.
У многих евреев, живших по разные стороны Черты оседлости, появилось жгучее желание уехать из стран, пораженных антисемитизмом. А вот куда?
Вроде в Европе есть скандинавские страны, но там очень мало рабочих мест. Есть Швейцария, но туда пускают далеко не всех. В Бельгии можно работу найти, но она на берегах реки Конго и очень неаппетитна.
Остаётся продать последнее и купить самые дешёвые билеты на пароход до Нью-Йорка. Там евреев не очень жалуют, конечно, но принимают и натурализуют. Туда только с территории Российской империи уехало за двадцать лет более миллиона человек.
5 декабря 2025, 09:52Пепел Джареда Кушнера. Внук белорусских партизан не может любить потомков организаторов Холокоста Сам Джаред Кушнер, 44-летний зять президента США Дональда Трампа и его посланник на переговорах о мире на Украине, о том, что в детстве посещал городок Новогрудок в Гродненской области Белоруссии, в своих мемуарах почему-то не упоминает.
Во владениях султана есть Иерусалим и его окрестности, а также святой город Цфат, бывшие много веков назад Землёй Обетованной. Там местные арабы продают землю, и её можно обрабатывать.
В 1882-1903 годах около 25 тыс. человек, отправившихся в Палестину главным образом из России под влиянием движений "Ховевей Цион" и "Билу". Они основали ряд первых еврейских поселений в стране, среди которых Ришон-ле-Цион и Петах-Тиква.
"Билу" ("Бет Я‘аков леху ве-нелха", т.е. "Дом Иакова! Вставайте и пойдём!", Ис. 2:5) возникла в 1882 году как реакция на погромы. Центром Билу стал Харьков, а затем и Одесса. Во главе организации стоял выходец из Минской губернии Исраэль Белкинд. Первым из билуйцев прибыл в Палестину Яков Черток (отец будущего первого израильского дипломата, херсонца Моше Шарета).
Плохие урожаи и трения с еврейскими хозяевами были большим разочарованием для билуйцев. Актив Ховевей Цион в России не оказал им помощи в создании их собственного поселения. Число билуйцев в России всё уменьшалось, и в конце концов "Билу" прекратила существование.
К 1883 году почти все вновь созданные еврейские поселения оказались на грани распада, от которого были спасены лишь благодаря финансовой помощи британского финансиста Моше Монтефиоре и, в особенности, барона Эдмона де Ротшильда, взявшего их под своё покровительство.
Сам термин "сионизм" был введен в употребление Нахманом Бирнбаумом и впервые появился в 1890 году на страницах редактировавшегося им журнала "Зельбстэмансипацион" (с мая 1893 года выходил с подзаголовком "Орган сионистов") как название "партии", которая стремилась бы обеспечить возвращение еврейского народа в Эрец-Исраэль политическими методами.
1 марта 2025, 16:21ИсторияШолом-Алейхем: самый знаменитый Рабинович2 марта 1859 года в Переяславе (ныне Переяслав-Хмельницкий Киевской области) родился Шолом (Соломон Наумович) Рабинович, писавший под псевдонимом "Шолом-Алейхем" (Мир вам), — классик литературы на языке идиш. Он писал на языке, на котором уже почти никто в мире не говорит и совсем никто не пишет стихов и прозы
Однако, как универсальную национальную идею сионизм сформулировал Теодор Герцль.
В своей книге Теодор (дома – Беньямин Зеев) Герцль чётко сформулировал:
"Идея(…) данного сочинения – весьма древняя, а именно: идея создания государства евреев. (…) И в чём движущая сила? Страдания евреев. (…) Еврейское государство является необходимостью (…), и поэтому оно будет создано. (…)
Еврейский вопрос не является социальным или религиозным(…) Это – национальный вопрос, и с целью его решения мы должны прежде всего превратить его в государственный вопрос".
Попытки ассимиляции пора прекращать. Любой патриотизм в странах Галута (рассеяния) – любовь без взаимности.
Не стоит надеяться на мудрость правительств и обеспеченных классов. Всеобщее избирательное право перечеркнуло сантименты и условности, и надо теперь нравиться массам:
27 ноября 2024, 16:00ИсторияАнтон Рубинштейн: была бы Петербургская консерватория без Бердичева? 28 ноября 1829 года в селе Выхватинец Подольской губернии (ныне - пригород Рыбницы, ПМР) в семье купца из Бердичева Герша Рубинштейна родился сын Абрам. Позднее он станет основателем системы российского музыкального образования, композитором и пианистом Антоном Рубинштейном
"Нации, среди которых проживают евреи, все являются скрыто или открыто антисемитскими".
Герцль писал, что евреям должна быть предоставлена достаточно большая (для их нужд) территория где-либо на земном шаре для того, чтобы они могли создать там собственное государство.
Конкретно, Герцль тогда не определял где и о какой территории может идти речь, хотя упоминал в качестве возможностей Аргентину и Палестину.
Герцль предлагал создать две организации – Еврейское Общество и Еврейскую Компанию. Первая занималась бы научно-теоретической и политической стороной создания нового государства, а вторая – практической стороной, проводя в жизнь решения Еврейского Общества. Переезд евреев занял бы, по мнению Герцля, несколько десятков лет.
Теодор Герцль призвал всех евреев, поддерживающих его план, вступать в Еврейское Общество, которое от имени еврейского народа начнёт переговоры с мировыми державами об образовании еврейского государства на "нейтральной территории". Он подчёркивал, что "нельзя заселять Палестину тайком, но только в открытую и с соответствующими гарантиями, согласно международному праву".
В рамках своей политической деятельности Герцль встречался, в частности, с султаном Абдул-Хамидом II, итальянским королем Умберто, папой римским Львом XIII и германским кайзером Вильгельмом II.
3 мая 2024, 09:11ИсторияГолда Меир: киевлянка, ставшая "Матерью Израиля" На одном из модерновых домов на задах киевской Бессарабки (улица Бассейная) в 2020 году появилась солидная бронзовая доска, а в 2022 улица Краснодарская получила имя знаменитой киевлянки Голды Меир. Как на грех последняя операция была проведена в рамках "деколонизации" – "знай, чужинец, тут хозяин – …", ну, вы таки поняли...
Несколько лет спустя Герцль пришел к выводу, что еврейское государство следует создавать только в Палестине, и он описал государство своей мечты в книге "Старая-Новая-Земля", опубликованной в 1902 году, за два года до его кончины. Герцль также инициировал создание и созыв Сионистского конгресса.
Так начинался сионизм – путь евреев к своему государству.
Подписывайся на