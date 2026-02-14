https://ukraina.ru/20260214/posmotrel-v-glaza-patronu-zayavleniya-zelenskogo-itogi-14-fevralya-1075635668.html

Посмотрел в глаза Патрону, заявления Зеленского. Итоги 14 февраля

Генсек НАТО Марк Рютте рассказал о визите на Украину. Владимир Зеленский выступил на Мюнхенской конференции по безопасности

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте рассказал о разговоре с украинским псом Патроном. Соответствующий комментарий он сделал, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности."Я даже посмотрел псу в глаза, и он сказал: "Мы никогда не сдадимся"", — рассказал генсек Североатлантического Альянса.Рютте отозвался о Патроне как об ответственном псе, который сейчас является "в некотором смысле героем" своей страны.При этом на самой Украине к прославленной собаке двоякое отношение. С одной стороны пёс у части украинской общества продолжает вызывать умиление. С другой — количество таких людей неуклонно снижается. Кроме того, не любят пса и военные. Связано это с тем, что собака оказалась более титулована, чем иные военнослужащие.Ещё в 2023 году бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады выступили против популярного пса."Моя мечта, чтобы пёс Патрон сдох! И с ним вся "байрактарщина"!" — заявил тогда боец бригады Виктор Розовый.Его поддержал боец под позывным "Гном"."Вы знаете, что у пса Патрона [хозяин] полный кавалер ордена "За мужество". Мне на днях вручили "За воинскую службу". Поймите, я на одну четвёртую псина! Я на одну четвёртую псина!" — заявил он.Тогда же о "пёспатронщине" вспомнили, когда в Тернополе обсуждался проект кинотеатра под открытым небом."Я понимаю, что кругом байрактарщина и пёспатронщина. Я понимаю, что власть имущие любят списывать деньги на брусчатку, но у меня кровь из глаз пошла, когда я увидел, как люди, прикрываясь военными и их опытом, их болью, усталость... хотят впихнуть обществу идею, что это (кинотеатр — Ред.) нам нужно. Реально? Тепловизор? Авто? Дрон? Протидроновое ружьё? Фигушки. На пространство под открытым небо для релакса и ощущения безопасности", — цитировало городское сообщество Тернополя в соцсетях одного из военных.Тот заявил, что хочет, чтобы "автор проекта побегал по кустам, пока над ним кружится FPV или завис дрон и миномёт всё мешает с землёй".Заявления ЗеленскогоВладимир Зеленский выступил на конференции в Мюнхене, став причиной нескольких скандалов. Так, он сделал ряд выпадов в адрес президента России Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана."Мы пошли на много компромиссов. Путин и его друзья не в тюрьме. Это самый большой компромисс, на который мир уже пошёл", — заявил в частности Зеленский.Это не нашло понимания даже на Украине. Так, популярный в стране телеграм-канал "ЗеРада" напомнил о словах президента США Дональда Трампа о том, что Зеленскому нужно срочно заключить сделку с Россией."Сказочный… Понятно, что он, его семья и дружки со светом, отоплением и водой. А остальным то что делать под ежедневными ударами? Ждать пока он нашутится?!" — отмечалось в публикации канала.Также Зеленский нахамил Орбану."За нашим народом стоит независимая Польша и свободные страны Балтии. Один Виктор может думать о том, как вырастить себе живот, а не о том, как увеличить свою армию, чтобы остановить российские танки, которые могут вернуться на улицы Будапешта", — заявил Зеленский.Орбан не стал тянуть с ответом."Уважаемый Владимир Зеленский, благодарю вас за очередную предвыборную речь в поддержку вступления Украины в Европейский союз. Это поможет венграм более ясно увидеть ситуацию. Однако вы в чем-то заблуждаетесь: эта дискуссия не о вас и не обо мне. Она о будущем Венгрии, Украины и Европы. Именно поэтому вы не можете стать членом Европейского союза", — заявил Орбан.Украинский историк и политолог Константин Бондаренко указал, что Зеленский невольно помог Орбану."Зеленский даже не понял, что своим хамством сегодня автоматически повысил рейтинги Орбана", — подчеркнул Бондаренко.Также Зеленский сделал ряд заявлений по поводу мирного соглашения."Я уверен, что эта война может быть завершена, и завершена с достоинством. Это самое важное для нас",— подчеркнул он.При этом подчеркнул, что соглашение о гарантиях безопасности должно быть подписано до достижения любого соглашения о прекращении боевых действий."Мы много инвестировали в этот процесс и находимся в постоянном контакте со Стивом Уиткоффом, Джаредом Кушнером будем работать с любым кого назначит президент Трамп. И результатом всех этих усилий должна быть настоящая безопасность и настоящий мир. Не то, что получилось в Женеве в 2021 году, не то, на что надеются россияне от этого так называемого духа Анкориджа, о котором нам не рассказали", — также заявил Зеленский.Генсек НАТО Рютте, который участвовал в совместной с Зеленским панели на конференции, не преминул оскорбить российскую переговорную группу."Путин снова посылает на переговоры в Женеву этого историка о том, как все развивалось еще от шведов или что-то подобное", — заявил Рютте.Так он прокомментировал назначение главой переговорной группы помощника президента РФ Владимира Мединского.Такие комментарии от Зеленского и Рютте позволяют предположить, что Украина не настроена на нормальное проведение переговоров в Женеве.Подробнее об урегулировании конфликта на Украине — в статье Кирилла Стрельникова "США подарят России триллион для победы над Украиной".

