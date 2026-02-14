Посмотрел в глаза Патрону, заявления Зеленского. Итоги 14 февраля - 14.02.2026 Украина.ру
Посмотрел в глаза Патрону, заявления Зеленского. Итоги 14 февраля
Посмотрел в глаза Патрону, заявления Зеленского. Итоги 14 февраля - 14.02.2026 Украина.ру
Посмотрел в глаза Патрону, заявления Зеленского. Итоги 14 февраля
Генсек НАТО Марк Рютте рассказал о визите на Украину. Владимир Зеленский выступил на Мюнхенской конференции по безопасности
2026-02-14T18:15
2026-02-14T18:15
эксклюзив
хроники
владимир зеленский
рютте
женева
россия
украина
нато
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте рассказал о разговоре с украинским псом Патроном. Соответствующий комментарий он сделал, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности."Я даже посмотрел псу в глаза, и он сказал: "Мы никогда не сдадимся"", — рассказал генсек Североатлантического Альянса.Рютте отозвался о Патроне как об ответственном псе, который сейчас является "в некотором смысле героем" своей страны.При этом на самой Украине к прославленной собаке двоякое отношение. С одной стороны пёс у части украинской общества продолжает вызывать умиление. С другой — количество таких людей неуклонно снижается. Кроме того, не любят пса и военные. Связано это с тем, что собака оказалась более титулована, чем иные военнослужащие.Ещё в 2023 году бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады выступили против популярного пса."Моя мечта, чтобы пёс Патрон сдох! И с ним вся "байрактарщина"!" — заявил тогда боец бригады Виктор Розовый.Его поддержал боец под позывным "Гном"."Вы знаете, что у пса Патрона [хозяин] полный кавалер ордена "За мужество". Мне на днях вручили "За воинскую службу". Поймите, я на одну четвёртую псина! Я на одну четвёртую псина!" — заявил он.Тогда же о "пёспатронщине" вспомнили, когда в Тернополе обсуждался проект кинотеатра под открытым небом."Я понимаю, что кругом байрактарщина и пёспатронщина. Я понимаю, что власть имущие любят списывать деньги на брусчатку, но у меня кровь из глаз пошла, когда я увидел, как люди, прикрываясь военными и их опытом, их болью, усталость... хотят впихнуть обществу идею, что это (кинотеатр — Ред.) нам нужно. Реально? Тепловизор? Авто? Дрон? Протидроновое ружьё? Фигушки. На пространство под открытым небо для релакса и ощущения безопасности", — цитировало городское сообщество Тернополя в соцсетях одного из военных.Тот заявил, что хочет, чтобы "автор проекта побегал по кустам, пока над ним кружится FPV или завис дрон и миномёт всё мешает с землёй".Заявления ЗеленскогоВладимир Зеленский выступил на конференции в Мюнхене, став причиной нескольких скандалов. Так, он сделал ряд выпадов в адрес президента России Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана."Мы пошли на много компромиссов. Путин и его друзья не в тюрьме. Это самый большой компромисс, на который мир уже пошёл", — заявил в частности Зеленский.Это не нашло понимания даже на Украине. Так, популярный в стране телеграм-канал "ЗеРада" напомнил о словах президента США Дональда Трампа о том, что Зеленскому нужно срочно заключить сделку с Россией."Сказочный… Понятно, что он, его семья и дружки со светом, отоплением и водой. А остальным то что делать под ежедневными ударами? Ждать пока он нашутится?!" — отмечалось в публикации канала.Также Зеленский нахамил Орбану."За нашим народом стоит независимая Польша и свободные страны Балтии. Один Виктор может думать о том, как вырастить себе живот, а не о том, как увеличить свою армию, чтобы остановить российские танки, которые могут вернуться на улицы Будапешта", — заявил Зеленский.Орбан не стал тянуть с ответом."Уважаемый Владимир Зеленский, благодарю вас за очередную предвыборную речь в поддержку вступления Украины в Европейский союз. Это поможет венграм более ясно увидеть ситуацию. Однако вы в чем-то заблуждаетесь: эта дискуссия не о вас и не обо мне. Она о будущем Венгрии, Украины и Европы. Именно поэтому вы не можете стать членом Европейского союза", — заявил Орбан.Украинский историк и политолог Константин Бондаренко указал, что Зеленский невольно помог Орбану."Зеленский даже не понял, что своим хамством сегодня автоматически повысил рейтинги Орбана", — подчеркнул Бондаренко.Также Зеленский сделал ряд заявлений по поводу мирного соглашения."Я уверен, что эта война может быть завершена, и завершена с достоинством. Это самое важное для нас",— подчеркнул он.При этом подчеркнул, что соглашение о гарантиях безопасности должно быть подписано до достижения любого соглашения о прекращении боевых действий."Мы много инвестировали в этот процесс и находимся в постоянном контакте со Стивом Уиткоффом, Джаредом Кушнером будем работать с любым кого назначит президент Трамп. И результатом всех этих усилий должна быть настоящая безопасность и настоящий мир. Не то, что получилось в Женеве в 2021 году, не то, на что надеются россияне от этого так называемого духа Анкориджа, о котором нам не рассказали", — также заявил Зеленский.Генсек НАТО Рютте, который участвовал в совместной с Зеленским панели на конференции, не преминул оскорбить российскую переговорную группу."Путин снова посылает на переговоры в Женеву этого историка о том, как все развивалось еще от шведов или что-то подобное", — заявил Рютте.Так он прокомментировал назначение главой переговорной группы помощника президента РФ Владимира Мединского.Такие комментарии от Зеленского и Рютте позволяют предположить, что Украина не настроена на нормальное проведение переговоров в Женеве.Подробнее об урегулировании конфликта на Украине — в статье Кирилла Стрельникова "США подарят России триллион для победы над Украиной".
Посмотрел в глаза Патрону, заявления Зеленского. Итоги 14 февраля

18:15 14.02.2026
 
© telegram ukr_2025_ru / Перейти в фотобанкМультфильм «Пёс Патрон» закрылся из-за отсутствия финансирования от USAID
Мультфильм «Пёс Патрон» закрылся из-за отсутствия финансирования от USAID - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
© telegram ukr_2025_ru
Перейти в фотобанк
Егор Леев
автор издания Украина.ру
Все материалы
Генсек НАТО Марк Рютте рассказал о визите на Украину. Владимир Зеленский выступил на Мюнхенской конференции по безопасности
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте рассказал о разговоре с украинским псом Патроном. Соответствующий комментарий он сделал, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.
"Я даже посмотрел псу в глаза, и он сказал: "Мы никогда не сдадимся"", — рассказал генсек Североатлантического Альянса.
Рютте отозвался о Патроне как об ответственном псе, который сейчас является "в некотором смысле героем" своей страны.
При этом на самой Украине к прославленной собаке двоякое отношение. С одной стороны пёс у части украинской общества продолжает вызывать умиление. С другой — количество таких людей неуклонно снижается. Кроме того, не любят пса и военные. Связано это с тем, что собака оказалась более титулована, чем иные военнослужащие.
Ещё в 2023 году бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады выступили против популярного пса.
"Моя мечта, чтобы пёс Патрон сдох! И с ним вся "байрактарщина"!" — заявил тогда боец бригады Виктор Розовый.
Его поддержал боец под позывным "Гном".
"Вы знаете, что у пса Патрона [хозяин] полный кавалер ордена "За мужество". Мне на днях вручили "За воинскую службу". Поймите, я на одну четвёртую псина! Я на одну четвёртую псина!" — заявил он.
Тогда же о "пёспатронщине" вспомнили, когда в Тернополе обсуждался проект кинотеатра под открытым небом.
"Я понимаю, что кругом байрактарщина и пёспатронщина. Я понимаю, что власть имущие любят списывать деньги на брусчатку, но у меня кровь из глаз пошла, когда я увидел, как люди, прикрываясь военными и их опытом, их болью, усталость... хотят впихнуть обществу идею, что это (кинотеатр — Ред.) нам нужно. Реально? Тепловизор? Авто? Дрон? Протидроновое ружьё? Фигушки. На пространство под открытым небо для релакса и ощущения безопасности", — цитировало городское сообщество Тернополя в соцсетях одного из военных.
Тот заявил, что хочет, чтобы "автор проекта побегал по кустам, пока над ним кружится FPV или завис дрон и миномёт всё мешает с землёй".
Рубио в Мюнхене - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
13:00
Выступление Рубио в Мюнхене, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 14 февраляГоссекретарь США Марко Рубио выступил в Мюнхене с речью, в которой затронул и украинский конфликт. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России
Заявления Зеленского
Владимир Зеленский выступил на конференции в Мюнхене, став причиной нескольких скандалов. Так, он сделал ряд выпадов в адрес президента России Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.
"Мы пошли на много компромиссов. Путин и его друзья не в тюрьме. Это самый большой компромисс, на который мир уже пошёл", — заявил в частности Зеленский.
Это не нашло понимания даже на Украине. Так, популярный в стране телеграм-канал "ЗеРада" напомнил о словах президента США Дональда Трампа о том, что Зеленскому нужно срочно заключить сделку с Россией.
"Сказочный… Понятно, что он, его семья и дружки со светом, отоплением и водой. А остальным то что делать под ежедневными ударами? Ждать пока он нашутится?!" — отмечалось в публикации канала.
Также Зеленский нахамил Орбану.
"За нашим народом стоит независимая Польша и свободные страны Балтии. Один Виктор может думать о том, как вырастить себе живот, а не о том, как увеличить свою армию, чтобы остановить российские танки, которые могут вернуться на улицы Будапешта", — заявил Зеленский.
Орбан не стал тянуть с ответом.
"Уважаемый Владимир Зеленский, благодарю вас за очередную предвыборную речь в поддержку вступления Украины в Европейский союз. Это поможет венграм более ясно увидеть ситуацию. Однако вы в чем-то заблуждаетесь: эта дискуссия не о вас и не обо мне. Она о будущем Венгрии, Украины и Европы. Именно поэтому вы не можете стать членом Европейского союза", — заявил Орбан.
Украинский историк и политолог Константин Бондаренко указал, что Зеленский невольно помог Орбану.
"Зеленский даже не понял, что своим хамством сегодня автоматически повысил рейтинги Орбана", — подчеркнул Бондаренко.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
10:06
Усилия Трампа и признание Зеленского. Хроника событий на утро 14 февраляПрезидент США Дональд Трамп убеждён, что кризис на Украине урегулируют. Владимир Зеленский признал давление Соединённых Штатов
Также Зеленский сделал ряд заявлений по поводу мирного соглашения.
"Я уверен, что эта война может быть завершена, и завершена с достоинством. Это самое важное для нас",— подчеркнул он.
При этом подчеркнул, что соглашение о гарантиях безопасности должно быть подписано до достижения любого соглашения о прекращении боевых действий.
"Мы много инвестировали в этот процесс и находимся в постоянном контакте со Стивом Уиткоффом, Джаредом Кушнером будем работать с любым кого назначит президент Трамп. И результатом всех этих усилий должна быть настоящая безопасность и настоящий мир. Не то, что получилось в Женеве в 2021 году, не то, на что надеются россияне от этого так называемого духа Анкориджа, о котором нам не рассказали", — также заявил Зеленский.
Генсек НАТО Рютте, который участвовал в совместной с Зеленским панели на конференции, не преминул оскорбить российскую переговорную группу.
"Путин снова посылает на переговоры в Женеву этого историка о том, как все развивалось еще от шведов или что-то подобное", — заявил Рютте.
Так он прокомментировал назначение главой переговорной группы помощника президента РФ Владимира Мединского.
Такие комментарии от Зеленского и Рютте позволяют предположить, что Украина не настроена на нормальное проведение переговоров в Женеве.
Подробнее об урегулировании конфликта на Украине — в статье Кирилла Стрельникова "США подарят России триллион для победы над Украиной".
