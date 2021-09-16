Одесса и тайны украинского кинематографа. Кто совершил первые в мире киносъёмки

Считается, что история мирового кинематографа начинает свой отчёт с декабря 1895 года, когда в Париже состоялся первый платный киносеанс. Но мало кто знает, что первые в мире киносъёмки были осуществлены украинским инженером

Сделал это сын крепостного крестьянина из Харьковской губернии, главный механик Одесского Новороссийского университета и талантливый изобретатель Иосиф Тимченко, который в 1893 году сконструировал киносъемочный аппарат (кинетоскоп, снимавший на дисковую фотопластинку) и аппарат для кинопроекции. Первый фильм в истории, легендарная «Земля» и похвала Чарли Чаплина. Удивительные факты об украинском кино © РИА Новости, Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

Первые киносъемки

Тимченко произвёл первые в мире киносъемки — снял на Одесском ипподроме скачущих всадников и метателей копий. Эти две ленты («Скачущий всадник» и «Копьеметатель») демонстрировались в ноябре-декабре 1893 года в гостинице «Франция» (Одесса).

А в декабре 1896-го «на территории современной Украины впервые состоялся аналог киносеанса: фотограф Альфред Федецкий показал публике Харьковского оперного театра двухминутный сюжет-зарисовку, на котором зрители наблюдали оживленную улицу Харькова», пишет автор Украины.ру Ольга Вишняк.

Изобретатель прототипов кинокамеры и кинопроектора Тимченко обращался к российскому научному сообществу, к промышленникам и предпринимателям (в том числе к миллионеру Савве Мамонтову), но денег на развитие ему раздобыть не удалось. Слава создателей кинематографа как жанра искусства досталась более предприимчивым братьям Люмьер.

Что известно об украинском изобретателе? Родился Иосиф Тимченко в 1852 году в селе Окоп Харьковской губернии, учился в механических мастерских оптика и механика, поставщика Харьковского императорского университета Александра Эдельберга. Почему звезда фильма «В бой идут одни старики» так навсегда и остался «Кузнечиком» © РИА Новости, Осипов / Перейти в фотобанк

В 22-летнем возрасте Тимченко перебрался в Одессу, собираясь, под влиянием трудов Миклухо-Маклая, отправиться в Океанию. Но затем изменил планы, поступив работать в Российское Общество Пароходства и Торговли, а затем на должность механика физико-математического факультета Новороссийского университета (ныне — Одесский национальный университет имени И.И. Мечникова).

Более сорока лет Иосиф Тимченко заведовал всем механическим хозяйством университета. Сделал ряд изобретений и осуществил множество конструкторских разработок. В частности, изготовил электрические часы, которые были сначала подарены губернатору, а затем отправлены в Санкт-Петербург в качестве подарка императору (однако… часы потерялись в дороге). «Тревожная молодость». Как в Киеве начиналась карьера самого успешного режиссерского дуэта в советском кино © РИА Новости, Игорь Костин / Перейти в фотобанк

Различные изобретения Тимченко на всероссийских и международных вставках в Париже, Петрограде, Одессе и Нижнем Новгороде, в общей сложности получили четыре золотые и три серебряные медали.

Как отмечает в своей статье о деятельности механика-изобретателя историк и политолог Игорь Коваль, занимавший в своё время должность ректора Одесского университета, «к сожалению, (…) И.А. Тимченко окружали не только друзья и единомышленники, но также завистники и откровенные недруги». Изобретателя «без каких-либо объяснений» исключили из штата университета, выселили из его механической мастерской.

«Несмотря на все старания И.А. Тимченко сохранить свое детище, оно все-таки было уничтожено. Механик вынужден был за собственные средства приобрести небольшое помещение на Херсонской улице, 11, перевезти туда часть оборудования и открыть там физико-оптическую мастерскую», — пишет Коваль. Впоследствии мастерскую в университете всё же восстановили, так как «начавшаяся Первая мировая война делала невозможной выписку и из-за границы новых приборов и материалов…».

Как бы то ни было, а факт остаётся фактом: Украина (и, конечно, Одесса) занимают особое место в истории мирового кинематографа.

Осталось несколько кадров

Что касается развития киноискусства и кинопроизводства непосредственно на территории современной Украины, то тут, пожалуй, стоит отметить несколько вех. Забытые и проклятые: Довженко и его фильм «Арсенал» © РИА Новости, РИА Новости / Перейти в фотобанк

В 1911 году кинооператор и кинорежиссёр Данило Сахненко (1875-1930) начал работу над первым полнометражным украинским игровым фильмом «Запорожская Сечь». Сюжет основан на истории кошевого атамана Ивана Сирка и казаков, противостоявшим набегам татар и турок. Дело на съёмках было поставлено вполне серьёзно: в создании фильма принимали участие потомки запорожских казаков, а консультировал съёмочную группу известный историк и краевед Дмитрий Яворницкий (1855 — 1940). На Украине «Запорожскую сечь» считают первым национальным игровым фильмом. К сожалению, лента не сохранилась, осталось лишь несколько кадров в российских архивах.

В 1927 году на Одесской фабрике Всеукраинского фотокиноуправления (ВУФКУ) по мотивам сказки «Бычок — смоляной бочок» художник-мультипликатор Вячеслав Левандовский (1897 — 1962) снял первый на территории современной Украины мультфильм "Сказка про соломенного бычка". Фильм был кукольный, художник использовал технику плоских марионеток, при этом сам конструировал марионетки и станки для их съёмок. Как отмечает Ольга Вешняк, об этом первом мультфильме теперь напоминают лишь «кадры, которые сохранились в газетах и журналах: первоначальная версия анимационного фильма на сегодняшний день считается утерянной».

А киноаппарат Иосифа Тимченко хранится в Политехническом музее в Москве с сопроводительной табличкой: «Первый кинематограф для съемки, печатания и показа ленты».