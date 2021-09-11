Леонид Кучма во время своего президентства постановил отмечать День украинского кино ежегодно во вторую субботу сентября. В 2021 году это 11 сентября

Вечером 28 декабря 1895 года на бульваре Капуцинов в доме №14 в подвале «Гранд-кафе» 35 любопытных посетителей приобрели за 1 франк входные билеты и увидели чудеса: в комнате, где царил мрак, большое белое полотно озарилось сиянием, после чего на нем возникло неподвижное изображение площади Белькур в Лионе. Через мгновение на полотне начали двигаться люди и гужевая повозка.

Примерно так принято представлять начало эпохи кинематографа, а слава первооткрывателей принадлежит французам братьям Люмьер.

В то же время гораздо меньше людей знают об Иосифе Андреевиче Тимченко — сыне крепостного крестьянина из Харьковской губернии. Тимченко удалось опередить на несколько лет Луи и Огюста Люмьеров. Изобретатель познакомил общественность Одессы, а позже и Москвы, с прототипом киноаппарата и аналогом современного видео.

Летом 1893 года Тимченко уже снял фильмы «Скачущий всадник» и «Копьеметатель».

Через три с половиной года, 2 декабря 1896-го, на территории современной Украины впервые состоялся аналог киносеанса: фотограф Альфред Федецкий показал публике Харьковского оперного театра двухминутный сюжет-зарисовку, на котором зрители наблюдали оживленную улицу Харькова. Ток-шоу о сельских извращенцах: Пашинин раскритиковал украинское кино © скриншот с видео "Военторг Спецназ" / скриншот с видео "Военторг Спецназ" / Перейти в фотобанк

С 1895 по 1896 год Федецкий снял фильмы «Джигитовка казаков 1-го Оренбургского казачьего полка», «Уход поезда от Харьковской станции», «Крестный ход с Куряжа в Харьков», «Народные гуляния на Конной площади в Харькове».

Примерно через 15 лет, в сентябре 1911 года, один из первых отечественных кинооператоров Данило Сахненко начал работу над фильмом «Запорожская Сечь». Сюжет основан на истории кошевого атамана Ивана Сирка и казаков, которые боролись с набегами татар и турков. Картина считается первым полнометражным украинским игровым фильмом и примечательна тем, что в ее создании приняли участие потомки сечевых казаков.

Позднее, в 1922 году, было основано Всеукраинское фотокиноуправление, которому удалось буквально воссоздать Одесскую и Ялтинскую киноиндустрию. А в 1927 году на Одесской фабрике по мотивам сказки «Сказка о соломенном бычке» художник-мультипликатор Вячеслав Левандовский снял первый на территории современной Украины мультфильм с одноименным названием. Об этом напоминают кадры, которые сохранились в газетах и журналах: первоначальная версия анимационного фильма на сегодняшний день считается утерянной.

Через год, в 1928 году, начала работать одна из крупнейших в мире (по тем временам) кинофабрика — Киевская. Позже она стала известна как Национальная киностудия художественных фильмов имени Александра Довженко.

Трудно переоценить вклад Довженко в мировой кинематограф — он по праву признан основоположником украинского советского кино. Киностудию им. Довженко вынуждают отказаться работать с оппозиционными телеканалами © 112.ua

Довженко стал автором таких картин как «Звенигора», «Арсенал», а наиболее известной стала «Земля».

В основе сюжета последней — быт крестьянской семьи в период коллективизации. Картина в свое время был раскритикована советской прессой за натурализм, при этом в 1958 году на Всемирной выставке в Брюсселе «Земля» заняла десятое место в списке 12 лучших фильмов в истории кино.

Знаменательным в истории украинского кинематографа стал 1930 год — до этого момента снимали исключительно немое кино. В 1930 году ситуация изменилась: мир увидел первый звуковой украинский и советский документальный фильм «Энтузиазм (Симфония Донбасса)», режиссером и автором которого выступил Дзига Вертов.

Кинокартина познакомила зрителя с ходом выполнения пятилетнего плана на заводах и шахтах Донбасса. О фильм очень положительного отозвался культовый деятель кино Чарли Чаплин: «Я и представить не мог, что индустриальные звуки можно воссоздать так, чтобы они казались прекрасными. Я считаю «Энтузиазм» одной из самых волнующих симфоний, которые я когда-либо слышал».

В 1967 году впервые вышел популярный украинский мультфильм о трех казаках. Он знакомит юного и не только зрителя с традициями казаков и культурными особенностями других стран. Мультсериал создали режиссер Владимир Дахно и художник-постановщик Эдуард Кирич на студии «Киевнаучфильм». За пятьдесят лет создатели выпустили 10 циклов о приключениях трёх казаков.

Со слов известного советского футболиста и футбольного функционера Виктора Банникова известно, что серию «Как казаки в футбол играли» на удачу перед каждым матчем пересматривала вся команда «Динамо».

Также Украина стала популярным местом для съёмок советского кино. Например, большую часть кинокартин «Приключения Электроника» и «Приключения Петрова и Васечкина» снимали в солнечной Одессе, «французскую» часть мюзикла «Д'Артаньян и три мушкетёра» — во Львове, Одессе, Свиржском замке и Хотинской крепости, комедию «Максим Перепелица» — в живописном селе Савинцы Миргородского района, а мелодраму «Весна на Заречной улице» — в Запорожье.