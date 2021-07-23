В пятницу, 23 июля, вступил в силу закон «О коренных народах Украины». Такими в стране объявлены три: крымские татары, караимы и крымчаки. Для русских места в этом законе не нашлось

Новый закон был опубликован в газете «Голос Украины». Документ предусматривает установление правовых гарантий на полное обладание всеми правами человека и основоположными свободами лицам, принадлежащим к коренным народам Украины. ООН будет внимательно следить за реализацией закона Украины о коренных народах © dan-news.info

Коренным народом Украины, согласно закону, считается «автохтонное этническое сообщество, которое сформировалось на территории Украины, является носителем самобытного языка и культуры, имеет традиционные, социальные, культурные или представительские органы, самоосознаёт себя коренным народом Украины».

Согласно этому закону, коренными народами признаны крымские татары, караимы и крымчаки. При этом русские коренным народом не являются.

Положение русских на Украине и без этого закона вызывает у многих нарекание.

«То, что делается в Украине особенно, где просто выжигают информационное поле, закрывают ведущие телеканалы, запрещают сотнями литературу из РФ на русском языке и многое другое, вообще искореняют русский язык из жизни», — заявил в пятницу, 23 июля, министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе вебинара «Внешняя политика России: успехи, вызовы, задачи и перспективы».

Вступление же закона в силу снова актуализирует дискуссию о происходящем на Украине.

Без прав?

Верховная Рада одобрила закон о коренных народах 1 июля. Ранее документ в парламент внёс президент Украины Владимир Зеленский. Уже после того, как законопроект приняли, его прокомментировал народный депутат от «Слуги народа» Олег Семинский.

«Сегодняшний день — трагедия для российского Кремля и украинских олигархов, а для украинцев — начало восстановления справедливости! Россияне на законодательном уровне — не коренной народ, поэтому не смогут в полной мере владеть всеми правами человека и основными свободами, определенными нормами международного права, а также предусмотренными в Конституции и законах Украины. В отличие от украинцев, крымских татар, караимов и крымчаков», — написал он у себя в Facebook 1 июля.

У русских Украины такая запись предсказуемо вызвала бурные чувства.

«А вот как трактуют закон о коренных народах в "Слуге народа". Мол, ура, отныне официально русских можно вообще не считать за людей», — прокомментировал эту запись главред одесского издания «Таймер» Юрий Ткачёв.

Он отметил, что Семинский ещё и не ознакомился с законом в полной мере. Ведь, исходя из его логики, прав должны быть лишены и украинцы, которые в законе тоже не упомянуты.

«В законе о коренных народах украинский народ тоже не фигурирует. И, следуя ублюдочной логике данного нардепа от "Слуги народа", теперь украинцы тоже будут лишены гражданских прав. То есть нардеп Семинский настолько тупой, что даже не понял, за что он голосует. И поспешил выставить свою тупость на всеобщее обозрение», — указал Ткачёв.

После скандала Семинский удалил свою запись.

«Признаю, что некоторые формулировки в ней (публикации. — Ред.) были некорректными и написаны под влиянием эмоций. Приношу извинения всем, у кого мой пост вызвал негатив. Без сомнений, все люди, независимо от национальной принадлежности, должны иметь равные права», — извинился народный депутат.

Примечательно, что перед тем, как сделать первую запись, Семинский проигнорировал развернувшуюся вокруг закона полемику.

Так, президент России Владимир Путин ещё до принятия закона заявил: это документ заставит русских покинуть Украину.

«Уму непостижимо: испокон веков здесь жили русские люди, и теперь они объявляются некоренными. Что это такое? К чему это приведет? Это приведет к тому, что часть людей может уехать, но куда ехать-то — квартира, работа и так далее. Тогда будут вынуждены переписываться, чтоб не чувствовать себя людьми второго сорта, это приведет к сокращению общего числа русских», — заявил российский президент на прямой линии 30 июня.

Он заявил, что закон по своим последствиям сопоставим с «применением какого-то оружия массового поражения». Зеленский подписал закон о коренных народах Украины © пресс-служба Президента Украины

МИД Украины пытался возражать: мол, такая интерпретация закона не имеет ничего общего с действительностью. Но в России переубедить никого не удалось. В Москве запомнили, как на Украине обошлись с русскими.

«При обмене мнениями по внутриукраинскому кризису, в том числе в контексте итогов встречи Ангелы Меркель с президентом Украины Владимиром Зеленским в Берлине 12 июля, президент России обратил особое внимание на принятый Верховной Радой откровенно дискриминационный закон "О коренных народах Украины"», — уже 21 июля сообщила пресс-служба Кремля.

Теперь закон вступил в силу. И всё это на фоне полемики о триединстве русского, украинского и белорусского народов.

Шизофреническая ситуация

В центре Киева — у Исторического музея — находится камень с надписью на древнерусском языке: «Отсюда есть пошла земля русская». Этот камень был установлен в честь 1500-летия со дня основания Киева. Слова на нём — усечённая цитата из «Повести временных лет»: «Се повѣсти времѧньнꙑхꙿ лѣтꙿ · ѿкуду єсть пошла рускаꙗ землѧ · кто въ києвѣ нача первѣє кнѧжитꙿ и ѿкуду рускаꙗ землѧ стала єсть». Автор памятника — Авраам Милецкий.

И этот скульптор, и сам Нестор Летописец сильно бы удивились, узнав, что сегодня на Украине ширится полемика касательно того, откуда пошла земля русская. И кого, собственно, можно называть русскими.

Причиной полемики стала статья Путина «Об историческом единстве русских и украинцев».

На Украине эта статья вызвала скандал. Так, Светлана Крюкова — журналистка издания «Страна», которое считали пророссийским, попыталась критиковать статью, воспроизведя в своей заметке все известные псевдоисторические штампы. Это сыграло против издания: многие из его читателей выразили неудовольствие статьёй Крюковой. Крюкова и поколение ЕГЭ © Facebook, Svetlana Kryukova

Не стали молчать и украинские историки. Так, на сайте Института истории Украины Национальной академии наук появился «разбор» статьи Путина. Украинские историки заявили, что отрицают существование единого древнерусского народа. При этом они же признают существование русского, украинского и белорусского народов.

Что касается «материнской земли» этих народов, то здесь украинские историки предпочитают умолчать, начиная отвечать на этот вопрос с эпохи после разрушения Киева монголами.

«Стоит вспомнить, что территория вокруг Суздаля, Ростова, Владимира-на-Клязьме и Москвы впервые названа "Русью" в "Слове о погибели русской земли" при описании монгольского нашествия на эти земли. А чем она было раньше, предыдущие 250 лет, пока "Русью" был Киев? Поэтому предки русского народа как не были "Русью" в исторический период "Руси", так и его руководители — не могли бы претендовать на территориальное наследие "исторической Руси" или "Руси в узком смысле". В дальнейшем, если обратиться к "Задонщине" 14-15-го столетий, то это — "Орда Залесская". Поэтому претензии на "отчины" несколько надуманны», — делают парадоксальный вывод украинские историки.

При этом в своей статье они намекают на то, что раньше русскими называли себя украинцы. Их ответ Путину © РИА Новости, Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

«Согласно реляциям европейских дипломатов и посланников, был нужен переводчик с "русского" языка на "московский"», — пишут украинские историки.

Как современные русские стали русскими, а современные украинцы лишились своего «исторического названия», украинские историки не поясняют.

В общем, получается шизофреническая ситуация. Русские вроде и есть, но они — украинцы. А те русские, которые не украинцы, — некоренные, хоть когда-то их земли и назывались Русью. А всё это потому, что после захвата монголами эти земли назывались Ордой. Каша в головах украинских историков совпадает с кашей в голове у украинских законодателей.

А на выходе появился закон о коренных народах, который касается тех народов, большинство представителей которых живут не на Украине, но в России — в Крыму.