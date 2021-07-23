Гора Чумка, лестница мёртвых и запутанные катакомбы: жуткие места Одессы

Портовая Одесса известна пляжами и архитектурой XIX века. Но мало кто знает, что в городе полно жутких мест. Издание Украина.ру собрало пятерку таких достопримечательностей в одну зловещую подборку

Жевахова гора

Гора находится на улице 8 Марта, 179. Подняться на гору можно от железнодорожного переезда по узенькой крутой тропинке, ведущей от Лиманной улицы.

Гора получила своё название в имперские времена в честь генерала эпохи наполеоновских войск князя Ивана Семеновича Жевахова из рода грузинских князей. Ему подарили эти земли под Одессой за службу в императорской армии.

По словам местного историка, во времена Античности тут был целый храмовый комплекс. В ходе раскопок здесь обнаружили жертвенное место, более поздний подобный аналог которого находится в Дельфах, в Греции.

Древние культовые святилища на Жеваховой горе датируются 4-5-м тысячелетиями до нашей эры. В античное время через нынешний Одесский залив пролегал морской торговый путь из Средиземноморья в крупнейший греческий город северо-западного Причерноморья — Ольвию, а также в крымские порты. Эта местность у Гомера описана как «край океана», «царство мертвых».

Местные жители рассказывают, что в этих местах в небе раньше часто можно было увидеть неопознанные летающие объекты.

Лестница мёртвых

Лестница соединяет улицы Дерибасовскую и Польскую. Её любят кинематографисты и часто снимают в фильмах.

Украинский Дракула, призрак грешницы, затерянные сокровища: легенды таинственного Чернигова © focus.ua

Некая дама купила на базаре пирожок с мясом у немолодой женщины и обнаружила в начинке фалангу человеческого пальца. Покупательница сообщила о находке в полицию, и торговку арестовали.

Выяснилось, что женщина «работала» в одном из домов на улице «белых простыней» (так в Одессе в то время называлась «улица красных фонарей»). Она убивала своих клиентов и делала из них начинку для пирожков, которые продавала. Если же что-то ее настораживало либо она слышала что-то подозрительное, она выбрасывала тело в окно, которое выходило на неосвещенный участок сквера между ее домом и описываемой лестницей. Потом спускалась вниз и закапывала тело.

Говорят, полиция нашла в указанном ею месте более 20 мужских тел.

Женщина не смогла объяснить, зачем она это делала, но была признана вменяемой и приговорена к смертной казни.

Катакомбы

Большая часть катакомб — это бывшие каменоломни, в которых добывался камень-ракушечник для строительства Одессы. Изучение Одесских катакомб началось в 1846 году и длится по сей день. Они считаются самыми длинными в мире — протяженность более 2,5 тысячи километров.

В Одесских катакомбах часто теряются люди. В основном это дети, авантюристы и местные жители. К сожалению, не все поиски заканчиваются успешно. Например, 7 января 2012 года в катакомбы в селе Холодная Балка ушел молодой парень Константин Шариков. Прошло уже почти 9 лет, а молодого человека до сих пор не нашли.

Также у катакомб есть истории и легенды. Одна из них гласит, что в 30-40-е годы прошлого столетия житель Нерубайского, капитан сухогруза, спас у берегов Испании португальский корабль, который терпел бедствие. Португальские власти отблагодарили капитана, подарив ему макет корабля из чистого золота. Сокровище капитан якобы спрятал в катакомбах и уже не вернулся за ним, поскольку ушел на фронт и погиб.

По легенде известный в начале 20-го века одесский бандит Миша Япончик спрятал в Одесских катакомбах клад из награбленных сокровищ и наград от ЧК за контрабандные операции. Некоторые краеведы верят в существование клада и полагают, что в кладе Винницкого было золото, похищенное из городского банка. Во время исследования катакомб неоднократно были обнаружены потайные помещения, где хранилось оружие, но сокровищ не нашли.

Строгановский мост

Мост находится на Греческой улице (над Польским и Деволановским спуском). Его строили десять лет — с 1853 по 1863 год. В городе его назвали «мостом самоубийц».

«Он висит над бездной. Он снабжен ныне высокою чугунною решеткою для предотвращения самоубийств. Несчастные, замученные жизнью, опираясь в отчаянии на прежние низкие каменные перила моста, испытывали непреодолимое стремление полететь вниз головою. Случаи самоубийств так одно время участились, что пришлось сделать высокую решетку», — написал о мосте краевед и журналист Александр Дерибас в 1913 году.

В начале 1980-х мост был почти полностью перестроен.

Гора Чумка

Находится на Высоком переулке.

В 1812 году город захватила страшная чума, погибли почти 3 тысячи человек. По приказу градоначальника Одессу отсекли карантинными заставами от остальной страны, а внутри поделили на районы. Жителям запретили перемещаться из района в район. По улицам ходить могли только «мортусы» — добровольцы, взявшие на себя страшный труд сбора мертвецов и спасения живых.

Градоначальник приказал выкопать за Старым кладбищем яму, и туда велено было свозить все трупы, пересыпая их послойно известью. Хоронили в братских безымянных могилах, но попадались и индивидуальные памятники.

Когда чума была остановлена, сверху на некрополь стали свозить городской мусор, формируя саркофаг. Так в равнинной Одессе появилась гора Чумка.