В среду в «Украинском доме» (бывшем музее Ленина) состоялся брифинг на тему строительства мемориала «Бабий Яр». Участники брифинга в очередной раз пытаются ставить палки в колеса мемориальному комплексу жертвам, погибшим в том числе и от рук украинских националистов

Причастному к геноциду евреев украинскому националисту поставили памятник в Бабьем Яру © vkieve.net

Общественностью или гражданскими активистами на Украине с 2014 года называют радикальных националистов, или ультраправых. Любой дебош какой-нибудь неонацистской группировки вроде С-14 называется в украинских СМИ «протестом общественности». Общественностью не считаются сторонники оппозиционных партий, пророссийские украинцы или сторонники канонической церкви, даже если они составляют большинство населения. К ним обычно применяется термин «антиукраинцы», даже если они говорят на чистейшем украинском языке и поколениями жили в Виннице. «Пророссийским проектом» или «пророссийским нарративом» называют в украинских СМИ всё, что не нравится националистам или неонацистам, даже если это поддерживается большинством стран мира.

В данном случае недовольство националистов вызывает проект строительства мемориала жертвам Холокоста в Киеве, в котором принимали участие и украинские коллаборационисты, включая ОУН. Современные украинские националисты являются, как правило, не меньшими антисемитами, но вынуждены «шифровать» свое отношение отсылками к РФ или «российским проектам».

Как киевлянин Виктор Некрасов из окопов Сталинграда через Бабий Яр попал в диссиденты © РИА Новости, П. Манушин / Перейти в фотобанк Герман Хан и Михаил Фридман. Из-за их спонсорского участия украинские националисты и называют этот проект «российским», хотя его финансируют также Виктор Пинчук, экс-президент Польши Александр Квасневский и мэр Киева Виталий Кличко. Наблюдательный совет возглавляет израильский политик Натан Щаранский. Мемориал, согласно проекту, должен включать: музей, архив, синагогу, церковь, мечеть, библиотеку и исследовательский центр. Оценочная стоимость мемориала — $100 миллионов, и эти средства уже есть. Этот проект поддерживает Израиль. Президент Зеленский тоже поддержал его, но не отказался и от второго проекта, традиционно пытаясь усидеть между двух стульев.

Второй проект — государственный, запущенный при Петре Порошенко в 2016 году. Его оценочная стоимость $40 миллионов, но этих денег пока нет, и вряд ли они найдутся в скудном государственном бюджете. Проект был разработан украинским Институтом истории Национальной академии наук. Существуют опасения, что этот проект окажется скорее мемориалом ОУН-УПА*, то есть палачам, а не жертвам. В самом Бабьем Яре уже цинично установили памятник ОУН-УПА, перечислив в списке имена «погибших за независимость Украины» организаторов погромов 1941 года. В прошлом году памятник оуновцам пытались разбить кувалдой и облили краской.

Этот, второй, проект лоббируют экс-глава Института Нацпамяти Владимир Вятрович, националист Сергей Стерненко, Богдан Шухевич (сын Романа Шухевича, лидера УПА), подконтрольные Порошенко националисты из «Движения против капитуляции» и сам экс-президент. Первый проект они называют «российским» и даже «российской аннексией Бабьего Яра» из-за участия двух российских спонсоров.

Кто убивал людей в Бабьем Яру? Историческая амнезия украинской элиты © РИА Новости, Григорий Василенко / Перейти в фотобанк

Выделенные из бюджета 150 миллионов гривен таинственным образом исчезли — они были переведены на счета фирм-однодневок, которые тут же прекратили свое существование. Украинские правоохранители в прошлом году проводили обыски у директора Музея Майдана, что вызвало возмущение у тех же политиков, которые и сейчас лоббируют второй проект Музея Холокоста — Порошенко и Вятровича. «Причина обысков — по предварительной информации, расследование уголовного производства, начатого по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами Национального мемориального комплекса Героев "Небесной сотни" — Музея Революции достоинства, которые совместно с частной компанией организовали схему использования бюджетных средств в особо крупных размерах с целью присвоения указанных средств», — заявили украинские правоохранители.

Аналогичную схему они могли бы осуществить и с Музеем Холокоста, который не был бы построен никогда. Однако им перешли дорогу организаторы первого, так называемого «российского» проекта.

*Деятельность организации запрещена на территории РФ.