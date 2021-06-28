Блогера и политического эксперта Михаила Шпира объявили в розыск по подозрению в посягательстве на территориальную целостность Украины. Михаил покинул страну задолго до открытия уголовного производства из-за преследований со стороны праворадикалов и хочет участвовать в процессе онлайн

СБУ игнорирует его ходатайства, а СМИ распространяют клеветническую информацию о «враге нации».

Опасно говорить

19 марта пресс-служба СБУ, как всегда, не обращая внимания на принцип презумпции невиновности, сообщила о предъявленном подозрении «пророссийскому пропагандисту», который «публично ставил под сомнение субъектность Украины и призывал к официальному прекращению ее существования».

В качестве же, по всей видимости, доказательства, СБУ приложила к сообщению удостоверение участника программы переселения соотечественников в РФ, которое официально выдается в российских консульствах на Украине. Михаил Шпир прокомментировал открытое против него СБУ уголовное дело за «любовь к Путину» © кадр из видео Украина.ру

«Пропагандистом» оказался киевский предприниматель и блогер родом из Ивано-Франковска Михаил Шпир. В предъявленных Шпиру ст. 110 УК (посягательство на территориальную целостность) и ст. 161 УК (нарушение равноправия по признакам расы, национальности и религии) нет ни слова про сомнения в субъектности Украины и посягательство на ее существование, что не помешало пресс-службе СБУ написать указанный выше заголовок с целью создания в обществе заведомо негативного отношения к подозреваемому, легитимировать в общественном сознании будущий арест.

Это стандартный, но незаконный метод. Таким образом, в тот же день почти все украинские СМИ некритично перепечатали информацию пресс-службы СБУ, называя не имеющего приговора суда человека преступником, агентом иностранных спецслужб, предателем Украины и т.д.

Михаил Шпир занимался пиар-бизнесом, его агентство «Системы» оказывало услуги по брендингу, продвижению, дизайну, рекламе.

«Никаких деловых отношений в плане политики в РФ у меня ни с кем не было, в прессе я тоже не работал. Я просто выражал свое мнение в соцсетях как гражданин», — рассказал нам Михаил.

Однако выражать собственное мнение на Украине после победы Майдана стало опасно, особенно, если это мнение расходится с официальной точкой зрения. Один из самых трагических примеров тому — безнаказанное убийство оппозиционного журналиста Олеся Бузины.

Случаев же физического насилия со стороны банд ультраправых и политически-мотивированных арестов за мнения и взгляды просто не счесть.

Боевики в масках

Впервые с преследованиями Шпир столкнулся в 2017 году, после того как критически высказался насчет дискриминационной по отношению к меньшинствам языковой политики и закрытия российских интернет-сервисов на Украине. Шпир рассказал о русофобских настроениях на Украине — видео

Тогда начались первые скоординированные угрозы националистов — «беги из города», «тебе конец» и т.д. Одновременно с поступающими угрозами на ультраправых, разжигающих ненависть пабликах экстремистской партии «Нацкорпус» «Опусти вату» и др. появились личные данные Михаила, адрес его проживания.

«Ну а у меня такой характер, что я не замолк и стал дерзко им отвечать, — говорит Шпир, - вроде попробуйте мне только что-то сделать и в таком духе. Но тогда все происходило только в интернете, домой ко мне никто не приехал и это в какой-то степени сыграло злую роль, потому что я расслабился и был уверен, что на интернет-угрозах все и закончится.

Я продолжил высказывать свое мнение в сети по поводу АТО, небесной сотни, которую нам стали навязывать как нечто сакральное. В общем, называл черное черным, а белое белым».

В начале мая 2020 г. в очередном интернет-обсуждении Михаил выразил поддержку одному киевскому ресторану, который, несмотря на тотальную националистическую пропаганду, сохранил русский язык в своем меню:

«Пост был в общем-то безобидный, но он почему-то взбудоражил интернет, разлетелся по националистическим пабликам, и меня начали травить. А я, будучи ошибочно уверен, что наци никогда не приходят, что это только интернет-хомячки, написал им адрес кафе в самом центре Киева, около костела, куда собирался идти завтракать. Они взяли и пришли».

Пока Михаил завтракал в компании своей девушки, группа боевиков в масках, около 10 человек, собралась у входа на летнюю террасу ресторана. Они стояли там около часа, ждали, пока Шпир выйдет, но он не торопился. СБУ возбудила дело на оппозиционного депутата Лесика © Facebook, Андрей Лесик

У Михаила конечно возникли некоторые опасения, но быть уверенным, что пришли за ним, он не мог. Во-первых, с 2014 г. агрессивная шпана с закрытыми лицами в центре города стала на Украине будничным явлением. Во-вторых, в связи с пандемией коронавируса, многие нормальные люди уже носили маски.

В общем, где-то через час двое боевиков не выдержали и ворвались в кафе.

«Они таскали меня за пиджак, поломали очки, облили кофе и ушли», — рассказал Шпир о том, что произошло дальше.

Поскольку это все происходило средь бела дня под камерой и в присутствии большого числа свидетелей, было написано заявление в полицию. Но данные даже не внесли в ЕРДР, не говоря уже о реальных следственных действиях.

Банды нацистов на Украине — неприкасаемые. А учитывая, что уголовное дело против Шпира, как он узнал позже, было заведено именно в мае 2020 г., есть ненулевые основания предполагать, что именно этот эпизод — «возмутительное» заявление на националистов в полицию — стал катализатором политически-мотивированного уголовного преследования.

Спасаясь от наци, спасся от тюрьмы

«Все лето меня прослушивали, заказывали экспертизы моих постов в интернете и готовы были меня закрывать. А я очень спокойно и хорошо провел лето, даже не думая, что надвигается такая гроза. В августе же произошло неприятное событие, которое, как бы это странно ни звучало, меня спасло», — продолжает Шпир. Украинская русофобия становится все более радикальной. Марков поделился инструментом для борьбы с ней © РИА Новости, Нина Зотина

24 августа, на день независимости, Михаил приехал погостить к родителям в Ивано-Франковск. Там на улицах города он снял сатирический видеоролик для Instagram о том, как в ХХI веке народ массово переодевается в навязываемые властями вышиванки — сельскую одежду 200-летней давности.

Казалось бы, снял и снял, в его Instagram было не так много подписчиков, чтобы ролик мог кого-то всерьез взволновать. Но снова, как и в мае, контент почему-то разлетелся по интернету и опять националистические паблики выложили личные данные Михаила: адрес его регистрации в Киеве, адрес родителей в Ивано-Франковске, адрес его девушки в Киеве.

По таблицам с адресами видно, что взяты они были, вероятнее всего, из баз МВД.

Тут же началась невиданная травля, которая из интернета перетекла и в реальные физические действия. Праворадикалы стали регулярно появляться под домом родителей Шпира, светили фарами в окна как в американских боевиках, сигналили, тем самым делая жизнь пожилых людей невыносимой.

Чтобы попытаться обезопасить себя и близких, Михаил придумал хитроумный план. В СМИ внезапно просочилась информация, что националисты избили его во Львове. Появилось даже видео нападения.

«На самом же деле меня никто не избивал, — объяснил Шпир, - видео драки взято откуда-то из интернета и не имеет ко мне никакого отношения. Я просто хотел, чтобы наци успокоились, увидев, что я как бы наказан, и выложил этот ролик с подписью, что меня избили в нескольких пабликах. Даже заплатил 100 долларов за его расшаривание.

Но быть уверенным, что они успокоятся, я, конечно, не мог. И решил, что пора куда-то уезжать. Понял, что невозможно жить в стране, где тебя за любое высказывание будут угрожать убить».

Чувствуя себя загнанным зверем, который не может даже позвонить в полицию, потому что по сути эти те же люди, которые ему угрожали («Нацкорпус» является политической партией неонацистского полка «Азов», входящего в состав Национальной гвардии МВД), 6 сентября Михаил Шпир покинул Украину.

Его отъезд был связан исключительно с опасностью для жизни и здоровью, исходящему от праворадикалов, но не с открытым в отношении него уголовным производством. Об активности СБУ он тогда не знал и знать не мог, поскольку открытое в мае дело было засекречено. Засекречен был и доступ к реестру, чтобы никто не смог при желании выяснить, открыто производство или нет. Просто о сложном. Как и почему на Украине появилась русофобия?

«Вот так удивительно получилось, что нацики спасли меня от тюрьмы, из которой я бы вряд ли вышел. Убегая от нациков, я убежал от СБУ», - пояснил Шпир.

«Негативная оценка деятельности националистов» как угроза существованию Украины

Узнал об открытом в его отношении уголовном деле Михаил только 18 марта 2021 г., уже находясь в России. Тогда сотрудники СБУ ворвались с обысками к родителям, в его киевскую квартиру и в квартиру его девушки. Она к тому времени тоже успела уехать и эсбэушники встретились с квартирантами, которых до смерти напугали.

По всем адресам забрали технику и все, что похоже на коммунистическую символику. Хотя в постановлении на обыск о символике речи не шло.

«В первые годы советской власти христианский обряд крещения пытались заменить поднесением новорожденного к звезде, — говорит Михаил. - У моей девушки была такая именная звезда, сувенир, и они ее забрали как доказательство каких-то якобы совершенных мной преступлений против украинской государственности».

Заметим, изъяли несмотря на то, что сама по себе красная звезда законом не запрещена, как не запрещено и хранение сувениров в частных домашних коллекциях.

А у родителей забрали просто все — все их личные телефоны, всю технику — планшет, роутеры, систему видеонаблюдения, все деньги. Интересно, что про деньги в протоколе обыска написали, что это «резаная цветная бумага, внешне похожая на доллары США».

В постановлении суда об обыске про деньги речи не шло, еще и про деньги в квартире родителей Шпира, где он даже не был прописан. Изъяли их очевидно незаконно, но суд решил иначе. Обоснование уникальное — поскольку предъявленная статья предусматривает конфискацию, а они считают, что эти деньги Михаила (специально взяли показания у одноклассника Шпира, который рассказал, где в доме родителей была его комната), поэтому и арест. Мехти Логунов, он же Вальтер, про СБУ: Это коммерческая организация

«А вот почему они написали про резаную цветную бумагу — это еще интереснее. Я думаю для того, чтобы в какой-то момент забрать деньги себе и заменить их резаной цветной бумагой», - говорит блогер.

Родители ходили в суд с адвокатом, предъявили документы, подтверждающие происхождение денег от продажи земельного участка. Суд их доводы проигнорировал.

Свидетелем оказался не только одноклассник Шпира, подтвердивший, что Михаил «вел антиукраинскую деятельность, осуждал революцию достоинства и ее участников», но и некий гражданин, вообще лично подозреваемого не знавший.

«Вы знаете Шпира?», - спросили у него.

«Лично нет, но слежу за его деятельностью в соцсетях, где он унижает честь и достоинство украинского народа», — ответил гражданин.

В материалах дела присутствуют и данные Михаила Шпира, взятые со скандального сайта «Миротворец», созданного правыми экстремистами для террора в отношении граждан Украины демократических и антифашистских взглядов.

Лигвистическая же экспертиза блогерских текстов Михаила сделана не независимым учреждением, а экспертным институтом СБУ, что запрещено законом. Формулировки в документе больше похожи не на ответы эксперта-лингвиста на поставленные в рамках следствия вопросы, а на обвинительный приговор с философско-экзистенциальными умозаключениями о роли личности в государстве.

«Шпир констатирует, — пишет эксперт, - что Украина — несамостоятельная, управляемая Америкой страна, слабая в военно-технической сфере, самая опасная в Европе для жизни, пронизанная национализмом и дикой русофобией, где запрещено любое альтернативное мнение.

Эти тезисы в совокупности дискредитируют Украину, формируют негативный имидж, подрывают ее авторитет, усиливают пораженческие настроения и одновременно у патриотически настроенных лиц, с учетом того, что государство является наибольшей ценностью любой нации, способны разжечь неприязнь, унижение национальной чести и достоинства». «За каждым таким случаем таится своя боль»: Кимаковский рассказал, сколько политзаключенных томится в застенках СБУ © РИА Новости, Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Эксперт-лингвист в рамках уголовного дела по ст. 110 (призывы к нарушению территориальной целостности» и ст. 161 (нарушение равноправия по признакам расы, национальности и религии) может сказать, есть такие призывы (в сугубо лингвистическом смысле) в текстах подозреваемого или нет.

В выводе так и написано: «Высказывания, в которых есть призывы к изменению территориальных границ — отсутствуют, высказывания, разжигающие национальную и религиозную ненависть — отсутствуют».

Однако несмотря на это очень «патриотически» настроенный эксперт СБУ начинает субъективные философские размышления о том, что «государство является высшей ценностью для любой нации» (в Конституции Украины, на всякий случай, написано, что высшей ценностью является человек), а высказывания Шпира с проявлением «презрения к украинским националистам, сторонникам Майдана, участникам АТО» и негативной оценкой «деятельности украинских националистов, участников АТО» «носят деструктивный для Украины характер, силой слова, т.е. информационно угрожают ее существованию».

Билет на Украину — билет в СИЗО

Сказал, что националисты достойны презрения — поставил Украину на грань исчезновения, вот как оказывается. Но самое удивительно, что в начале документа эксперт считает слова Шпира о пронизанной национализмом Украине дискредитирующими страну, а в конце выдает, что страну дискредитирует негативная оценка националистов.

Интересно, что по этому поводу скажет суд. Впрочем, скорее всего, мы об этом не узнаем, поскольку Михаил объявлен в розыск, участвовать в следственных действиях онлайн ему не дают, а прокуратура наверняка будет ходатайствовать о т.н. заочном судебном разбирательстве по ускоренной процедуре.

Хотя, спрашивается, какой розыск, если подозреваемый покинул страну задолго до предъявления подозрения, ни от кого не скрывается и готов давать показания в онлайн-режиме из московского суда.

Но в СБУ на такой вариант не согласны, поскольку единственный шанс на победу в таком шитом белыми нитками деле у них — помещение подозреваемого в СИЗО и, запугивая 10-летним сроком, выбивание самооговора с последующим подписанием сделки с прокурором. Елена Бондаренко обвинила СБУ в запугивании ее родителей © РИА Новости, Владимир Трефилов

Повестку вручили адвокатам, а подозрение объявили в ролике на Youtube-канале СБУ и напечатали его в «Урядовом курьере» — правительственной газете. Вопрос — а позволяет ли это закон?— остается открытым.

В общем, не в силах разобраться, хорош национализм или все-таки плох, эксперт-лингвист таки находит в текстах Шпира «публичные призывы к созданию Франковской республики, т.е. действий, которые изменят государственные границы Украины».

Эксперт, наверное, не смотрел на карту, но в Ивано-Франковской области нет государственных границ Украины. Кроме того, любой гражданин имеет конституционное право призывать к любым территориальным изменениям Украины путем референдума. Закон о референдуме в 2018 г. отменили, что лишило нас понимания процедуры референдума, но в Конституции — высшем законе, имеющем прямое действие, референдум прописан.

Таким образом, подобные призывы, если речь не идет о насильственных действиях, не могут быть основанием для уголовного преследования. Но это в государстве, где работает закон, а не произвол как минимум симпатизирующих правым экстремистам спецслужб.

Но что же это за «публичные призывы»?

«Делаем Франковскую республику?», — спрашивает Шпир в сети.

«Нет, — отвечают ему, - зачем нам республики? Нам нужна сильная и единая Украина».

«А мне кажется, что было бы неплохо создать Западную Рутению», — выражает свое мнение Михаил.

На границе Ада. Появилась финальная версия законопроекта о реформе СБУ © president.gov.ua

А пока «эксперты» выдают свои «заключения», запугивание со стороны праворадикалов и переживания по поводу судьбы сына привели пожилого отца Михаила Шпира в больницу.

«Отцу стало плохо. Если бы не открытое дело, я бы на следующий день был в Ивано-Франковске, нашел бы способ доехать. Но я понимал, что это будет билет прямо в СИЗО», — говорит Михаил.

В разделе «В розыске» на сайте СБУ Михаил Шпир находится на одной странице с Виктором Януковичем. И хотя разыскиваемый никуда и исчезал, а официально пересек границу Украины задолго до объявления его в розыск (и это СБУ конечно известно), на сайте указано: место исчезновения — г. Ивано-Франковск.

Впрочем, то же самое указано и касательно десятков людей, вывезенных на обмен в ЛДНР. Поскольку «обмен» граждан Украины на граждан Украины никаким законом не предусмотрен, для СБУ они просто «исчезли».

Михаил исчезать не собирается, но сделает все, чтобы получить справедливое решение суда и вернуться на Украину свободным человеком.