22 июня исполняется очередная годовщина нападения нацистской Германии на Советский Союз. Традиционно эта дата отмечается как День памяти и скорби, а в украинском варианте - День скорби и чествования памяти жертв войны

Мы вспоминаем трагический 1941 год с его чудовищными испытаниями, огромными жертвами, горечью оккупации. И каждый раз в приуроченных к памятной дате телепрограммах мы видим на кадрах геббельсовской кинохроники того времени огромные толпы наших военнопленных, сотни единиц брошенной военной техники, убитых красноармейцев, и на этом фоне браво марширующих гитлеровских солдат…

Кадры, ставшие своего рода киноклассикой, создают зримый образ трагедии, — и всё это, конечно, так, но не совсем.

План Маркса, директива «Барбаросса» и Отечественная как гражданская © РИА Новости, / Перейти в фотобанк

Затертая нашими телеканалами эффектная кинохроника ведомства Геббельса меньше всего предназначалась для скрупулезного отображения фактов, в ней нет места чужим подвигам.

С первых часов войны, начиная с погранзастав, многие советские солдаты дрались упорно и яростно. По планам немецкого командования на преодоление пограничных заслонов отводились считанные минуты, а многие заставы держались сутками, так что уж говорить о более крупных соединениях. Классикой стала история Брестской крепости, которая упорно сопротивлялась врагу несколько недель, когда фронт откатился уже далеко на восток. К слову сказать, в её реконструкции в своё время принимал участие царский офицер, а потом советский генерал и Герой Советского Союза Дмитрий Карбышев, памятник которому националисты «декоммунизировали» в Киеве.

С первого дня войны вторгшиеся в пределы Советского Союза немцы столкнулись с мощным сопротивлением. Давайте обращаться не только к эмоциям, но и первоисточникам. Один из наиболее признанных — «Военные дневники» начальника гитлеровского генштаба Франца Гальдера, суховатые ежедневные записи из самого центра принятия решений германской армии.

Несколько отрывков из его записей за первую неделю войны. 22 июня: «После первоначального "столбняка", вызванного внезапностью нападения, противник перешел к активным действиям. Без сомнения, на стороне противника имели место случаи тактического отхода, хотя и беспорядочного. Признаков же оперативного отхода нет и следа».

Далее: «Итоговые сводки за 23.6 и сегодняшние утренние донесения подтверждают наши предположения. Противник в пограничной полосе почти всюду оказывал сопротивление». 24 июня: «Следует отметить упорство отдельных русских соединений в бою. Имели место случаи, когда гарнизоны дотов взрывали себя вместе с дотами, не желая сдаваться в плен».

Великая Отечественная война на Украине © topast.ru

Подводя итоги первой недели войны, Франц Гальдер пишет: «Сведения с фронта подтверждают, что русские всюду сражаются до последнего человека. Лишь местами сдаются в плен… Бросается в глаза, что при захвате артиллерийских батарей и т.п. в плен сдаются лишь немногие…»

Почему же, несмотря на столь упорное сопротивление, немцы неудержимым потоком все-таки прорвались в глубь нашей страны. Ответ будет банален для любителей конспирологии: стратегическая внезапность нападения и четкость исполнения поставленных противником задач. На направлениях главных ударов немцы имели 4-5-кратное превосходство в живой силе и технике, на второстепенных — двукратное. Плюс боевой опыт, полученный за два года военных действий в Европе, немецкая организация и выучка, высокая моторизация, боевой дух. Это была самая сильная армия мира, к которой присоединились союзные войска практически со всего континента.

«Карлики на фоне великанов». Эксперт о том, чем закончились попытки смешать бандеровцев с героями Великой Отечественной © РИА Новости, Петр Задорожный / Перейти в фотобанк Сталин, Ворошилов, Жуков, Тимошенко и другие советские военачальники? А с них вины никто и не снимает. Кстати, они тоже тогда не снимали с себя ответственности (вспомним, например, самокритичный сталинский «Тост за русский народ»). С другой стороны, именно их стараниями была создана и вооружена РККА, достоинства которой был вынужден признавать даже самый серьёзный противник.

Фельдмаршал фон Клейст, летом 1941 года командующий 1-й танковой группой, писал: «Русские с самого начала показали себя как первоклассные воины, и наши успехи в первые месяцы войны объяснялись просто лучшей подготовкой. Обретя боевой опыт, они стали первоклассными солдатами. Они сражались с исключительным упорством, имели поразительную выносливость…»

Фельдмаршал Браухич констатировал в июле 1941 года: «Своеобразие страны и своеобразие характера русских придает кампании особую специфику. Первый серьезный противник». Начальник Генштаба Франц Гальдер: «Бои с русскими носят исключительно упорный характер. Захвачено лишь незначительное количество пленных» (запись от 4 июля).

Кто дал нам право забыть этот безмерный, отчаянный подвиг самопожертвования? Да, бывало, обращались в бегство, а многие сдавались в плен, расстреляв боекомплект, оставшись фактически безоружными, надеясь на милосердие «цивилизованных европейцев» и не зная, какие муки их ждут в плену. Но ценой этих и ещё многих жертв был сорван тот самый блицкриг, перед которым к тому времени пали все страны континентальной Европы, имевшие несчастье понадобиться Гитлеру: Варшава пала через 4 недели, Франция была разгромлена за 6 недель, остальные и того меньше.

На разгром Советской России фюрер отводил весьма обширный, по его меркам, срок — от трёх до пяти месяцев, и стратегические задачи были определены им вполне конкретно. Из директивы по стратегическому сосредоточению и развертыванию войск («Операция «Барбаросса»), 31 января 1941 года: «Операции должны быть проведены таким образом, чтобы посредством глубокого вклинивания танковых войск была уничтожена вся масса русских войск, находящихся в Западной России. При этом необходимо предотвратить возможность отступления боеспособных русских войск в обширные внутренние районы страны».

Исходя из этой стратегической задачи осуществлялось планирование операций, обеспечение войск, производство вооружений и т.д. Провал блицкрига означал для Германии совершенно другую войну — битву на истощение, в которой её шансы победить устремились к нулю. А сорвали эти планы в течение первых трёх месяцев войны советские солдаты своим мужественным, иногда даже отчаянным сопротивлением. 11 августа 1941 года, когда пришло время подводить первые итоги исполнения плана «Барбаросса», начальник германского Генерального штаба Франц Гальдер меланхолично записывает в своём дневнике: «Общая обстановка все очевиднее показывает, что колосс Россия… был нами недооценен».

«Не Великая Отечественная, а советско-немецкая»: Азарова шокировал школьный урок истории от Дробовича © РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк Гюнтер Блюментрит писал: «Поведение русских войск даже в первых боях находилось в поразительном контрасте с поведением поляков и западных союзников при поражении. Даже в окружении русские продолжали упорные бои. Там, где дорог не было, русские в большинстве случаев оставались недосягаемыми. Они всегда пытались прорваться на восток…»

Накануне решающей битвы за Москву, закончившейся разгромом немцев, Гальдер в своём дневнике отметил, что потери немцев достигли более 20% личного состава армии вторжения (а после поражения под Москвой — уже 25%). К концу года план «Барбаросса» потерпел окончательный крах — и по срокам его исполнения, и по предполагаемым потерям. И в этом бессмертный подвиг сотен тысяч известных и безымянных героев первого этапа Великой Отечественной войны.

1941 год остаётся для нас одним из самых страшных периодов в истории. Хотя есть и те, для кого он был посветлее: в те месяцы, например, неплохо чувствовали себя различные прогерманские национал-формирования и организации, которые двигались на восток в немецких обозах, занимая должности в оккупационных администрациях и полиции, карая и милуя, участвуя в акциях устрашения, с энтузиазмом заселяясь в квартиры убитых евреев.

Еще 3 июля 1941 года заместитель Степана Бандеры и одна из самых важных фигур в пантеоне современных национальных «героев» Ярослав Стецько писал Гитлеру: «Ваше превосходительство! Преисполненные искренней благодарности и восхищения Вашей героической армией, которая покрыла себя неувядаемой славой на полях битв со злейшим врагом Европы — московским большевизмом, мы посылаем вам, Великому фюреру, от имени всего украинского народа и его правительства, которое создано в освобождённом Лемберге [Львове], сердечные поздравления и пожелания увенчать эту борьбу полной победой…»

Естественно, для них та война до сих пор «советско-немецкая», а день нашей, столь нежеланной для них, Победы — вовсе не праздник, таковы особенности их «исторической памяти». А мы, в свою очередь, должны помнить: без яростного мужества сражавшихся с врагом в 1941 году советских солдат не было бы и победного мая 1945-го. Вечная слава настоящим героям!