Заочная полемика между лидером оппозиционной Партии Шария Анатолием Шарием и его недавними соратниками юристами Андреем Портновым и Еленой Лукаш привлекла внимание многих оппозиционно настроенных украинцев

Страсти в оппозиционных кругах кипят нешуточные, а вскипели они внезапно (и так кстати для действующей власти).

Сначала Анатолий Шарий в нескольких выпусках видеоблога подверг резкой критике Андрея Портнова, заподозрив его в том, что он в анонимном телеграм-канале выложил снимок самого Шария с его маленьким сыном, снабдив фото непотребной надписью (снимок через несколько часов был удалён, но…).

Блогер и политик также обвинил Портнова в том, что тот будто бы помогал Офису президента Зеленского в преследованиях Партии Шария. Ищенко рассказал, выдадут ли европейские власти Шария по требованию Украины © Facebook, Анатолий Шарий

По словам Шария, Портнов «практически в открытую начал помогать Офису президента, чтобы понравиться Офису президента…».

Шарий упоминает и одного из советников руководителя Офиса президента Андрея Ермака — Олега Татарова. По словам блогера, с Татаровым будто бы связана судья Вита Бортницкая, которая рассматривает дело об изъятой сотрудниками СБУ при обыске у основателей партии печатной продукции, в том числе приписываемой Партии Шария фальшивой листовке с недопустимыми выражениями.

Не будем вдаваться в подробности, в чём и на каких основаниях Анатолий Шарий обвиняет Андрея Портнова, — каждый любопытствующий может сам посмотреть соответствующие выпуски видеоблога.

Что ответил на эти обвинения Андрей Портнов? Пока ничего. Вместо него высказалась известный юрист Елена Лукаш. И не в блоге, а в эфире телеканала «НАШ». Она рассказала, что они с Портновым познакомились с Шарием «после Майдана по инициативе самого Шария». Сначала вполне плодотворно сотрудничали, но, когда Шарий решил пойти в политику, «возникло первое охлаждение». Юрист заявила, что она не воспринимает «лидеров на удалёнке», поскольку «политика — это ответственность».

Стоит отметить, что был упомянут инцидент с нападением на активиста Партии Шария Никиту Роженко. Сам Никита отреагировал на это у себя в соцсети.

«Да уж, вчерашний эфир на телеканале «НАШ» с Еленой Лукаш, мягко говоря, удивил.

Я с данной гражданкой не знаком, мы никогда не общались, и она не выходила на контакт ни с кем из моих близких. Поэтому крайне странно выглядит то, что она даёт оценки моему состоянию здоровья. Было бы интересно — есть телефон, есть интернет, всегда можно спросить у меня напрямую. Украинский суд арестовал испанскую виллу Шария © Facebook/Анатолий Шарий

Макс Назаров, тебе, как всегда, респект, особенно за предложение прямого включения и диалога с Анатолием. Но мы-то понимаем, что никакого человеческого сочувствия и интереса нет, а есть просто тезисы, которые отрабатываются.

Тезис «с Никитой Роженко ничего страшного, Шарий нагнетает» я слышал во множестве разных вариаций, вплоть до того, что это вообще была пьяная драка, которая к политике не имела отношения. Или использовали грим, и никакого покушения не было в принципе…

То, что произошло год назад, было непростым испытанием, и только единицы знают, как я его проходил, что чувствовал и что переживал», — написал Никита Роженко на своей странице в Facebook.

Конечно же, выступление бывшей соратницы детально проанализировал и сам Анатолий Шарий. По его мнению, Лукаш явно проговаривает «тезисы Офиса президента».

«Сигнал десяткам тысяч украинцев»: Портнов обвинил Зеленского в нарушении Конституции © aportnov.com

«Задумка организаторов удалась. Вас троих столкнули, и все на этом получат минус.

Шарию специально срежиссировали и подбросили информацию, понимая и прогнозируя Вашу и Андрея (Портнова. — Ред.) реакцию.

Анатолий (Шарий. — Ред.) не понял, что это мина под него.

Андрею необходимо проявить сдержанность. Идёт скрытая игра против всех троих.

Женские эмоции при защите друга очень опасны.

Возможно, достаточно было только отвергнуть все обвинения без обвинений в ответ, ссылаясь на то, что Вас специально сталкивают между собой», — пишет Николай Братко в комментарии в аккаунте Елены Лукаш в Facebook.

Сама же Елена Лукаш, реагируя на многочисленные (и не всегда доброжелательные) комментарии, написала:

«Все, что я хотела сказать, я сказала в эфире «НАШ». Жалею, что не сделала этого раньше.

Кому и во что верить — выбор ваш.

Я благодарна всем, кто выразил мне свою поддержку.

Я рада очищению от аудитории, слепо верящей в параноидальный бред о том, что я или близкие мне люди причастны к работе на Зеленского, продаже дел, атакам на граждан, планированию убийства испанского беженца, захвату никому не нужной партии, руководству действиями Нацкорпуса, анонимным каналам и т.п.»…

Портнов добился запрета на мероприятия в честь националистов © aportnov.com

Судя по тону этой записи, равно как и по тону Анатолия Шария, пути к примирению отрезаны. Впрочем, никогда не говори «никогда».

И Анатолия Шария, и Елену Лукаш наблюдатели числят в условной «партии мира», с которой только и можно связывать надежды на будущее Украины. А людям мира надо бы хранить мир — хотя бы в отношениях между собой.