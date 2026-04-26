Город будущего, построенный после катастрофы. 60 лет Ташкентскому землетрясению

Двадцать шестого апреля 1966 года, в 5 часов 23 минуты утра, просыпающийся Ташкент содрогнулся от подземного толчка огромной разрушительной силы, который достигал 9 баллов по шкале Рихтера

2026-04-26T08:00

Эпицентр Ташкентского землетрясения находился прямо в центре столицы советского Узбекистана, на глубине около трех или пяти километров. По данным сейсмографов, основные толчки продолжались всего около десяти секунд. Но за этот неуловимый миг в древнем городе рухнуло огромное количество жилых и хозяйственных зданий, окутав его облаком густой пыли – как во время сильной песчаной бури."Земля заходила ходуном под огромным городом с миллионным населением. Страшная, неведомая, неизученная сила клокотала где-то под ногами на глубине нескольких километров, билась огненной массой в земную толщу, силясь прорвать её и вырваться наружу", – описывал этот удар в своем романе известный советский писатель Георгий Свиридов.На самом деле специалисты-сейсмологи тщательно изучали обстановку в недрах земли, пытаясь заранее предсказать грозящие Ташкенту угрозы. В 1948 году, сразу после чудовищного землетрясения в Ашхабаде, в результате которого погибли около 37 тысяч человек, эксперты предупредили о том, что самому большому городу Средней Азии тоже угрожает разрушение. Ташкент находится в сейсмоопасной зоне, неподалеку от склонов западного Тянь-Шаня, и для мониторинга ситуации в предгорьях еще в пятидесятых развернули несколько постоянно работающих сейсмостанций.Республиканское руководство во главе с первым секретарем ЦК Коммунистической партии Узбекистана Шарафом Рашидовым заранее готовилось к катастрофическим сценариям. В частности, местные власти заблаговременно рассматривали планы возможной эвакуации пострадавшего населения – на случай землетрясения или ядерной войны с НАТО. Они подготовили для этого транспорт, значительные запасы армейских палаток, консервированных продуктов и медикаментов, а также предусмотрели возможность размещения людей в санаториях и пионерлагерях.В Ташкенте довольно быстро оценили последствия подземных толчков, немедленно доложив об этом в Москву. Уже через несколько часов в Кремле знали, что повторения ашхабадской трагедии удалось избежать. 26 апреля 1966 года погибли всего восемь человек, а несколько сотен человек получили серьезные ранения. Причем впоследствии было установлено, что в некоторых случаях люди травмировались сами, выпрыгивая из окон, или получили в результате стресса инфаркты.Небольшое число жертв было обусловлено характером подземных колебаний, которые имели вертикальную амплитуду – в отличие от более разрушительных по своим последствиям горизонтальных толчков, отмеченных в Ашхабаде. Кроме того, основной удар стихии пришелся на центр Ташкента, где в послевоенные годы строили укрепленные здания, как раз в расчете на возможную сейсмическую нагрузку.Тем не менее большинство этих сооружений были приведены в результате землетрясения в полную негодность. В городе были повреждены более двух миллионов квадратных метров жилой площади – практически все старые глинобитные дома дореволюционной постройки. Ташкент потерял в тот день 236 административных зданий, 700 объектов торговли и общественного питания – включая основные базары и магазины, 26 коммунальных предприятий, 180 училищ, школ и детских садов, 185 медицинских и 245 промышленных зданий. Количество оставшихся без жилья людей оценивалось в 300 тысяч человек. Поэтому в столице Узбекистана сразу же ввели специально разработанные меры, чтобы избежать эпидемий и голода, обратившись за помощью к центральному советскому руководству.Эта помощь оказалась быстрой и эффективной. Уже 26 апреля, когда в Ташкенте еще наблюдались афтершоки – отголоски землетрясения – в разрушенный город экстренно прилетели генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев, глава советского правительства Алексей Косыгин, а также большая группа специалистов, представлявшая практически все ведущие министерства и ведомства.Они провели совещание, по итогам которого было решено признать восстановление Ташкента первоочередной задачей общесоюзного значения, выделив для этого все необходимые финансовые и технические ресурсы."Шараф, береги людей, они – главное. А остальное – требуй, все возможное дадим, построим, наладим", – сказал на заседании правительственной комиссии Брежнев. Он напомнил, что в годы Великой Отечественной войны Узбекистан принял и разместил сотни тысяч беженцев из западных регионов СССР, обеспечив прочную тыловую базу для фронта. По свидетельству очевидцев, генеральный секретарь лично обошел пострадавшие кварталы, общаясь с людьми, осматривая пункты временного размещения пострадавших. А сопровождавший его Косыгин записывал в блокнот замечания и жалобы, которые брали на контроль референты.Советское правительство утвердило амбициозный план реконструкции Ташкента, чтобы превратить его в самый современный город тогдашней Азии – с подземным метрополитеном, благоустроенным жильем, развитой культурной сферой, современным промышленным производством и большой рекреационной зоной.Для разработки этого проекта экстренно привлекли лучших архитекторов и инженеров страны, и к середине мая в Узбекистан прибыли десятки строительно-монтажных поездов из большинства советских республик, нагруженных техникой и стройматериалами. "Ташкент будет лучшим городом страны!", – обещал запечатленный фотографами плакат, установленный на одном из этих составов.Москва выделила на первоначальные нужды строительства 72 миллиона рублей, а советские граждане перечислили в фонд восстановления Ташкента огромную по тем временам сумму – около 10 миллионов. В Узбекскую ССР хлынул поток писем и телеграмм. Неравнодушные люди были готовы оказать пострадавшим ташкентцам помощь – предлагали выслать деньги и вещи, помочь с жильем и вызывались добровольно участвовать в предстоящем строительстве."Я из Крыма, выделю комнату нуждающимся из раненого, но вечно живого Ташкента". "Живу в Сумгаите, готов передать свою двухкомнатную квартиру узбекской семье, сам с семьей буду жить на даче. Жена согласна". "Я из Темиртау, согласна на самую тяжелую работу, позовите!". "Мы из Колымы, старатели. Намыли сегодня сверх плана 1 кг золота, деньги от него посылаем на ваш счет, постройте садик детям!". "В нашем полку было много узбеков, они сражались с врагом как львы. Поэтому хочу к вам, чтобы помочь своим братьям". "Прочитал в книге, что в годы войны узбеки уберегли от тягот и голода 2 миллиона детей-сирот, посланных туда с линии фронта. От всех наших наций будет вам помощь, а пока посылаю вам 13 рублей, сэкономленных мною от школьных завтраков". "Я из Севастополя, посылаю вам сборно-щитовой домик, передайте ветерану войны", – цитировал эти обращения популярный советский журнал "Новый мир".За три с половиной года в Ташкенте сдали более 3 миллионов квадратных метров жилой площади, а население города увеличилось в полтора раза.Строители из разных республик возвели новые вузы, школы и детские сады на 27 тысяч мест, несколько универсальных магазинов и рынков, столовые, больницы, промышленные предприятия, административные здания и 230 объектов культуры и быта. Все это было построено качественно и настолько красиво, что в столицу Узбекистана устремились архитекторы всего мира. Они приезжали из Индии, Латинской Америки, с Ближнего Востока, из Африки и стран Западной Европы – специально для того, чтобы учиться на результатах этого полномасштабного градостроительного эксперимента.Случившееся 60 лет назад землетрясение было большой бедой, но оно преобразило Ташкент, который по праву считается одним из самых красивых городов нашего времени. На городских зданиях поныне сохраняются названия советских городов – от Владивостока до Бреста – напоминая о том, кто пришел на помощь ташкентцам. А открытый в эпицентре землетрясения памятник носит символичное название – "Дружба народов".

Александр Любарский

