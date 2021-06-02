В первых двух статьях из цикла материалов о политических партиях Белоруссии мы рассмотрели оппозиционные партии республики. В данном материале предлагаем рассмотреть политические силы, поддерживающие президента республики Александра Лукашенко

Незарегистрированные политические партии Белоруссии: пророссийские, либералы, христианские демократы © Facebook, Сергей Лущ

Кроме того, есть две политические силы, которые официально себя относят к центристским, нейтральным или «конструктивно-оппозиционным» партиям, но при этом фактически выступают на стороне действующего в республике режима — Либерально-демократическая партия Белоруссии (ЛДПБ) и Республиканская партия (РП).

Провластные либерал-демократы

Самой крупной, медийно раскрученной и популярной пропрезидентской политической партией выступает ЛДПБ во главе с Олегом Гайдукевичем (с 2019 года). Эта политическая сила была создана в 1994 году на основе белорусского отделения Либерально-демократической партии Советского Союза, откуда вышла также Либерально-демократическая партия России Владимира Жириновского.

Как и у российской партии, название белорусской не совсем совпадает с реальной идеологией — лидеры обеих политических сил отстаивают, скорее, государственническую позицию, а не либеральную.

Эта политическая сила неизменно принимала участие во всех избирательных кампаниях, причём её представительство было одним из самых многочисленных — партия стремилась выдвинуть своих кандидатов на всех 110 избирательных округах республики. Тем не менее победы её членов были весьма редким явлением. Предыдущий лидер партии Сергей Гайдукевич регулярно принимал участие в президентских выборах, но он не выступал с резкой критикой в адрес действующего главы государства.

Оппозиционные политические партии Белоруссии: коммунисты, либералы и «зелёные» © РИА Новости, Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Ситуация стала меняться в последние годы. Например, в 2020 году кандидат в президенты от партии Олег Гайдукевич снял свою кандидатуру в пользу Александра Лукашенко. При этом он регулярно выступает в качестве политического эксперта с провластной позицией, что в целом даёт повод говорить, что ЛДПБ стала не «конструктивно-оппозиционной», а пропрезидентской политической силой.

Коммунисты за Лукашенко

После развала Советского Союза и роспуска КПСС в 1991 году белорусские коммунисты постепенно начали объединяться вокруг новой политической силы — «Партии коммунистов Белоруссии» (ПКБ), которая объявила себя правопреемницей Компартии Белорусской ССР.

В партии постепенно росли противоречия на фоне отношения к власти. Так, в 1996 году ЦК партии проанализировал итоги правления и программные документы президента Лукашенко и пришёл к выводу, что его политика не соответствует коммунистическим идеалам, в связи с чем Компартия готовилась занять более жёсткую по отношению к власти позицию. С этим не согласилась группа активистов ПКБ, вышла из её состава и объявила о создании другой политической силы — Коммунистической партии Белоруссии (КПБ). Вскоре она была зарегистрирована и заняла пропрезидентскую позицию.

На данный момент первым секретарём ЦК партии является Алексей Сокол, однако он не очень известный в Белоруссии политик, поэтому и КПБ остаётся в тени в медийном пространстве республики.

Эта партия, как и ЛДПБ, является довольно крупной и многочисленной по белорусским меркам. Она выдвигала кандидатов на каждых парламентских и местных выборах, и их результаты на фоне остальных политических сил были довольно приличными: партия получала более десятка мест в представительных органах.

Однако КПБ не принимает участия в выборах президента. Вероятно, это связано с безоговорочной поддержкой курса действующего президента.

Республиканская партия труда и справедливости

Левоцентристская, социал-консервативная Партия труда и справедливости (РПТС) была создана в 1993 году и сразу после прихода к власти Лукашенко в 1994-м стала его поддерживать. Целью партии является отстаивание интересов трудящихся всех областей народного хозяйства, а также защита интересов всех социально уязвимых групп населения. При этом партия выступает за развитие и сохранение духовности, культуры и науки.

В 2006 году в качестве её лидера был выбран военный лётчик в запасе уроженец Украины Василий Заднепряный.

Партия регулярно принимала участие в выборах в парламент и местные советы, набирая довольно приличные по сравнению с другими политическими силами результаты. В частности, в текущем созыве Палаты представителей у неё 6 мест из 110, а в местных органах управления 127 депутатов из 18 110 представляют РПТС. Поэтому говорить о каком-то влиянии этой партии на политику государства всё равно не приходится. В выборах президента партия не выдвигала своих кандидатов, тем самым демонстрируя поддержку действующего лидера.

Ситуация в партии стала постепенно меняться после событий Евромайдана на Украине. Так, в 2014 году её руководство выпустило обращение о признании Крыма частью России, несмотря на то что белорусское руководство не делало таких заявлений и заняло нейтральную позицию по поводу принадлежности полуострова.

А в разгар политического кризиса в 2020 году руководство партии, совместно с представителями ещё 9 политических сил республики, подписало обращение к власти с предложением «организовать диалог с представителями всего спектра общественно-политических сил Белоруссии по вопросу проведения в течение ближайших 6 месяцев новых выборов президента».

Это стало очередной претензией на отход РПТС от статуса пропрезидентской силы в сторону нейтральности или даже умеренной оппозиционности. А с учётом её ориентации на союз с Россией — пророссийской оппозиционности.

Спустя несколько месяцев ряд активистов партии из-за вышеописанных событий инициировали замену партийного лидера и, критикуя Заднепряного за «отход от принципов партии», избрали на эту должность Александра Степанова. Министерство юстиции это зафиксировало, и именно Степанов является официальным председателем.

Заднепряный и его сторонники это не признают и считают этот процесс захватом политической силы.

Иные политические силы

Оппозиционные политические партии Белоруссии: националисты и социал-демократы © РИА Новости, Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

За исключением Республиканской партии, ни у одной из данных политических сил нет даже своего официального сайта, что в наше время очень красноречиво говорит об их пассивности. Да и у Республиканской партии официальный сайт не обновляется с 2005 года.

От этих партий лишь изредка появляются какие-то новости. Например, в 2015 году лидер Белорусской патриотический партии Николай Улахович баллотировался в президенты, а в последние несколько лет в Республиканской партии происходят скандалы по поводу борьбы за руководство — молодые активисты стремятся активизировать деятельность этой политической силы.

Власть, взяв курс на построение суперпрезидентской республики, не особо нуждается в партиях, которые бы её активно поддерживали. Вертикаль выстроена на исполнителях на местах, а не на политиках. В качестве консолидирующей общественной силы для руководства было выбрано общественное движение «Белая Русь». И именно на его базе в будущем может быть создана партия власти.