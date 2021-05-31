Украина на днях запретила полёты в Белоруссию, а также деятельность компании «Белавиа» на Украине из-за ареста Романа Протасевича из неонацистского «Азова». Белоруссия ожидаемо ответила своими ограничениями. Однако для Киева «ответка» может быть гораздо более ощутимой

Дело в том, что Белоруссия последние семь лет была основным поставщиком российских товаров, от которых Киев отказался в угоду риторике «войны с Россией». В итоге многие российские товары стали поступать через Белоруссию, ставшую своеобразной форточкой для украинской экономики. Теперь же она может быть прикрыта Минском из-за стремлений Киева угодить западным партнёрам.

В свою очередь, в Белоруссию (или через неё) Украина сбывала свои товары, ограничения на которые ввела Российская Федерация. Экспорт украинских товаров в Белоруссию в 2020 году составил $ 1,33 млрд. Импорт из Белоруссии был в два раза больше — $2,9 млрд.

«По оперативной информации, Беларусь ввела режим индивидуального лицензирования на импорт ряда украинских товаров: кондитерских изделий, шоколада, соков, пива, плит ДСП и ДВП, обоев, туалетной бумаги и упаковки, кирпича, керамической плитки, стеклянных ампул, сельхозтехники для посева, стиральных машин и мебели», — сообщает торгпред Украины Тарас Качка. Режим индивидуального лицензирования означает фактически ручное управление, то есть отдельным предпринимателям будут выдаваться разрешения. В числе пострадавших от ответных ограничений окажется и «шоколадный король» Украины экс-президент Пётр Порошенко со своими кондитерскими изделиями. Западные санкции усиливают интеграцию Белоруссии с РФ - глава МИД республики © Sputnik / Sputnik / Перейти в фотобанк

Первый заместитель министра иностранных дел Беларуси Александр Гурьянов объясняет лицензирование систематическим нарушением Киевом режима свободной торговли.

По оценкам правительства Белоруссии, такие шаги со стороны Киева зафиксировали ещё в декабре, когда Украина ввела пошлины на белорусскую металлопродукцию; в мае — уже и на белорусскую колёсную технику (лоббировали интересы Виктора Пинчука). Действуют ещё несколько пошлин — на спички, крахмал, стройматериалы и др. Предлогом для них, по словам Гурьянова, служили решения, принятые на уровне ЕАЭС, но почему-то под санкции попала только Беларусь. Запрошенные консультации украинская сторона преимущественно игнорировала.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба после этого заявил, что Киев готов к возможным санкциям Беларуси. И в случае их введения его ведомство поможет пострадавшим компаниям найти альтернативные рынки сбыта. Однако, учитывая жёсткое квотирование этой продукции в странах ЕС и побитые с Россией «горшки», вариантов, куда ещё можно сбыть эту продукцию, немного.

Однако куда более болезненными для Киева могут стать ограничения поставок нефти, бензина и дизельного топлива. Пока на этот счёт поступает противоречивая информация. «Нефтеносная» Белоруссия поставляет половину потребляемой Украиной нефти, бензина и дизтоплива. Ещё 10-15% поставляет Литва, но тоже транзитом через Белоруссию.

По словам директора «Консалтинговой группы "А-95"» Сергея Куюна, найти альтернативные маршруты поставок достаточно сложно. «Задача стоит нестандартная — найти 50 тысяч тонн "95-го" [бензина]. Без моря не обойтись, а я даже не помню, когда в последний раз эта марка приходила морем», — сообщил Куюн. Кроме того, поставки бензина осуществляются по долгосрочным контрактам, оперативно найти другой источник будет нелегко. В компании «БНК-Украина» после этого заявили, что никаких запретов на поставки ни А-95, ни других видов топлива нет. Тем не менее с 1 июня один из двух белорусских нефтеперерабатывающих заводов (Мозырский) встанет на капитальный ремонт, что уже сократит возможности поставок на Украину.

Украинский эксперт по экономическим вопросам Геннадий Рябцев считает, что власти Украины действуют необдуманно в отношениях с северной соседкой, не просчитывая риски. «В Киев тут 200 километров до Мозыря. Можно привезти топливо бензовозом, это выгодно. А как, например, привезти топливо из Греции? Это сколько будет идти танкер? Нужно будет найти топливо, подписать контракт, организовать поставку. Найти где-то танкер (если это море), а они же не стоят просто так, как такси, надо зафрахтовать танкер, — объясняет Рябцев. — Кто-то же должен просчитывать эти последствия. Никто не посчитал и действовал по принципу "значит, мы тоже", "давайте порубаем всё это". У меня создаётся впечатление, что они в режиме бога работают. Как в играх, режим бога, когда в тебя стреляют, а здоровье не уменьшается, бессмертие. Никто не считает, какие потери могут нанести экономике страны, что произойдёт с гражданами, соответствует ли это национальным интересам, будет ли обеспечена энергетическая безопасность», — говорит эксперт. Результатом ухудшения отношений с Белоруссией эксперт ожидает рост цен на бензин, а следовательно, и на все прочие товары. «Цены просто взлетят. А если начнутся проблемы ещё и с бензином из Литвы из-за транспортировки через Беларусь, то под ударом окажется уже 80% нашего рынка. В такой ситуации можно будет ездить разве что на Tesla», — говорит Рябцев. Естественно, «воевать с РФ» без бензина, который поступает из РФ через Белоруссию или Литву, тоже будет проблематично.

Ещё одна статья белорусского экспорта, жизненно важная для Украины, — это продукция машиностроения. После Евромайдана и деиндустриализации Белоруссия умело воспользовалась фактом падения промпроизводства на Украине. Она поставляет трактора, седельные тягачи, автомобили грузовые, автобусы, всевозможные запчасти и комплектующие. Киеву также оказывают существенную помощь белорусские авиаремонтные заводы. Мэр Львова Андрей Садовый уже заявил, что разрывает контракт на покупку белорусских автобусов. Литва призвала Украину прекратить также закупку белорусской электроэнергии, что и было послушно исполнено. Эксперт сказал, что будет с Россией, когда против Белоруссии введут реально жесткие санкции © РИА Новости, Михаил Климентьев / Перейти в фотобанк

Telegram-канал «Картель» винит во всех экономических потерях Украины её зависимость от западных партнёров и неспособность проводить свою независимую линию. «Анализируя внешнюю политику нашей страны, можем констатировать факт, что мы начали ориентироваться не на Независимую игру, как делает тот же Эрдоган, а становимся "шавкой" больших игроков, которые обычно используют своих сателлитов для собственных целей. Мы выбрали роль Литвы и Латвии, а не той же Турции.

В белорусском кейсе и блокировкой воздушного пространства РБ выиграла Литва и Латвия, которые забрали на себя весь аэротрафик ЕС в Россию и Азию, а мы, дураки, в этой игре понесли колоссальные потери и получим больше финансовых потерь, которые будем возмещать кредитами. Это называется выстрелить себе в ногу, чтобы порадовать партнёров, которые не спешат нам возмещать эти финансовые потери», — пишет «Картель».

Несомненно, торговая война будет ощутимой и для Белоруссии, в значительной мере ориентированной последние годы на украинскую экономику. Однако её последствия легче будет нивелировать с помощью рынков стран СНГ. В то же время Украине остаётся снова рассчитывать на кредиты западных партнёров и придётся привыкать к повышению цен на жизненно важные товары, которые теперь будут закупать в дальних странах и существенно дороже.