"Отмыть" людоловов и "очеловечить" мобилизацию. Что показал скандал с ТЦК в Одессе

На Украине в очередной раз в центре скандала оказались территориальные центры комплектования (ТЦК), ответственные за призыв и мобилизацию военнослужащих в украинские вооружённые силы

2026-04-27T11:47

В Одессе на днях СБУ провела жёсткое задержание банды вымогателей из ТЦК, а спустя день появились предложения минобороны по реформе системы мобилизации, которые уже наполовину отвергнуты Владимиром Зеленским.Пока властям при всех этих проблемах удаётся наловить в ВСУ и загнать на передовую минимально необходимое для удержания фронта количество военных. Сопротивление населения против злоупотреблений ТЦК, хоть и растёт, но на данный момент не стало массовым и состоит из малочисленных эпизодов.Из официальных заявлений украинских силовых структур следует, что работники одесского районного ТЦК действовали по традиционным схемам обычных преступных группировок. Они заранее выслеживали своих состоятельных жертв, чтобы после их задержания, шантажируя отправкой на фронт, выбивать из них откупные.Людоловы ТЦК работали вместе с участковыми из Пересыпского райотдела полиции и наводчиком. У каждого была своя специализация. Постоянный приток информации обеспечивали участковые полиции, которые хорошо знали жильцов на своём участке и могли отследить состоятельных жертв. Участковые, помимо сбора информации, давали "законную крышу" работе группы, а наводчик собирал информацию о состоятельных клиентах, знакомясь с ними. Деньги выбивались не только у уклонистов, но даже у тех, кто не подлежал призыву.Тех, кто не мог или не хотел платить, оставляли на несколько дней в районном ТЦК, игнорируя документы об отсрочке или бронировании.После задержания банды главком ВСУ Александр Сырский уволил глав Одесского областного ТЦК и Пересыпского районного ТЦК.Буквально в эти же дни, по случайному совпадению или намеренно, минобороны во главе с Михаилом Фёдоровым внесло предложения по реформе системы мобилизации. Из того, что уже известно, Фёдоров предлагает возложить на полицию административную ответственность за задержание уклонистов, доставку их в ТЦК и открытие против них уголовных дел.Предлагается передать полиции в целом всю работу по уклонистам: информацию о тех, кто в розыске, с именами, адресами, номерами телефонов. Для этого потребуется внести изменения в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодекс.В МВД подтвердили, что работу по "оповещению" на улицах, как стыдливо называют представители режима похищение людей, хотят полностью перебросить на полицию.Даже без деталей, главные задачи предлагаемой реформы ТЦК понятны: во-первых, более равномерно распределить грязную работу по поимке людей и насилию над ними между ТЦК и полицией, и, соответственно, снять часть критики с ТЦК; во-вторых, сделать основной упор на розыске и поимке огромного числа уклонистов, чтобы за счёт их мобилизации на фронт постепенно провести демобилизацию долго воюющих боевиков и в целом чаще проводить ротацию в воюющих частях.К решению первой проблемы минобороны подталкивает статистика сопротивления населения людоловам. По данным полиции, на апрель этого года на Украине зафиксировано 620 случаев нападений на представителей ТЦК. По сравнению с количеством ежемесячно мобилизуемых на Украине – порядка 20-25 тыс. чел. это всё ещё незначительная цифра. В разрезе областей получается пока совсем незначительное число – буквально десятки, даже не сотни, случаев насильственного сопротивления людоловам.Поэтому, просматривая многочисленные кадры с насильственной "бусификацией" во дворах жилых домов надо иметь в виду, что во многих случаях это действует "одесская схема" - поимка конкретных "жирных" клиентов, которых взяли по информации от участковых и которых будут шантажировать отправкой на фронт, выбивая из них деньги.Но быстрый рост случаев сопротивления ТЦК свидетельствует о превращении мобилизации в источник открытого противостояния между властями и частью украинского общества, а это подталкивает киевский режим к поиску решений проблемы.Суть второй проблемы - превратить уклонистов в ресурс для ротаций военных на фронте и демобилизации, - министр обороны Фёдоров озвучил в виде цифр: около двух миллионов уклонистов, не ставших на учёт и ещё порядка 200 тысяч в "самоволке".По отзывам "не под запись" работников ТЦК, каждая такая городская структура должна по плану мобилизовать за день – от 5-10 человек в небольших городах и до нескольких десятков человек – в городах – миллионниках. На практике, чаще всего план выполняется на треть, реже – на половину.Работа по розыску такого количества в принципе неподъёмна для полиции, учитывая, что они требуются на фронте здесь и сейчас, а не через два-три-пять лет. Например, в 2024 году из почти 90 тысяч точно известных уклонистов полиция разыскала лишь около 8 тысяч. Вряд ли в этом году что-то радикально изменится.Зеленский и командование ВСУ уже высказали несогласие по ряду моментов предлагаемой реформы ТЦК. Суть возражений, как стало известно от депутатов комитета Рады по вопросам нацбезопасности, в том, что эти предложения могут плохо повлиять на уже налаженные процессы.Повальное мздоимство, избирательность решений, управленческий хаос, вопиющая несправедливость в работе военно-врачебных комиссий (ВВК), когда в ВСУ попадают абсолютно непригодные, опасения попасть на фронт без перспектив ротации в условиях чудовищного уровня потерь в рядах ВСУ – всё это напрочь подрывает всякую мотивацию у уклонистов.Поэтому, скорее всего, не будет никакой перестройки модели мобилизации на Украине. Как заявил руководитель Офиса Зеленского Кирилл Буданов*, принудительную мобилизацию не остановят, но сделают человечнее.Видимо, подразумевается, что в условиях усиления принуждения в виде упрощения процедур поимки людей, усиления наказания, расширения ограничений и контроля, периодически будут проводиться показательные разоблачения совсем уже обнаглевших людоловов, как в недавней истории в Одессе.Может, бить при поимке будут меньше и постараются как-то уменьшить количество смертей в ТЦК. Так себе, "человечность".Симптоматично, что на фоне задержания банды в Одессе на Украине начали расти цены на уклонение от мобилизации, как дополнительная плата за риск.Украинские СМИ и различные военные общественники считают, что все прежние схемы мздоимства в ТЦК останутся. За то, чтобы отпустить при задержании теперь берут от 2 до 3 тысяч долларов. Просто выйти из ТЦК, куда несчастный уже попал - от 12 до 15 тысяч. Снять с розыска стоит от 14 до 24 тысяч долларов, но такие решения принимает либо начальник районного ТЦК, либо его заместитель. Ранее за такую услугу платили от 10 до 15 тысяч.Комплексное оформление документов о непригодности к военной службе, которое включает соответствующее решение ВВК и снятие с военного учёта, стоит сейчас от 30 до 40 тысяч долларов.Скорее всего, поимка людей продолжится по инерции и далее, с небольшими косметическими изменениями. Какие-то принципиальные изменения в системе мобилизации деградировавший украинский госаппарат в ситуации войны произвести не может.По мере усиления жёсткости мобилизации и пропорционального ей роста злоупотреблений будет нарастать количество уклонистов, но, одновременно с увеличением числа мобилизованных. Поэтому не стоит питать иллюзий, что на фронте уменьшится количество украинских военных. Впереди предстоит трудная работа по преобразованию стратегической инициативы ВС России в СВО в победу.*Включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

Виктор Пироженко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/0d/1070013358_381:27:900:546_100x100_80_0_0_4c45dbee4a144a011f76c5d23ab421d5.jpg

