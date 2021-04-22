В ближайшее время в Верховную Раду внесут законопроект, который может существенно ударить по богатейшему человеку Украины — олигарху Ринату Ахметову. Последний может потерять ряд важных для него льгот и послаблений

О готовящихся изменениях в украинское законодательство в четверг, 22 апреля, сообщило издание «Экономическая правда». Его журналистам удалось ознакомиться с одной из версий законопроекта. Сейчас документ находится на рассмотрении в Кабмине.

«Номинальным разработчиком изменений является Минфин, но инициатива "расширить базу и администрирование налогов" принадлежит Офису президента. Отвечал за наполнение новой налоговой концепции также глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев. Президентскую инициативу официально называют "налоговой реформой", но более употребляемым среди разработчиков является другое название — "антиахметовский законопроект"», — отмечалось в публикации издания.

На рассмотрение Верховной Рады документ могут вынести уже после майских праздников.

В целом от изменений в налоговое законодательство в правительстве рассчитывают получить дополнительные 50 млрд грн. (около 135 млрд руб. — Ред.) лишь за один год. И львиную долю этих средств «внесёт» Ахметов.

Удар по «хитро сделанным»

О том, что в налоговой сфере Украины готовятся масштабные изменения, сообщили не только СМИ. Так, об этом в опубликованном 19 апреля интервью изданию Lb.ua заявил министр финансов Украины Сергей Марченко.

«Мы готовим пакет изменений в Налоговый кодекс. В ближайшее время будем подавать. Я не буду пока раскрывать детали, но мы хотим сделать так, чтоб те, кто был "очень хитро сделан", платили налоги в нашей стране», — заявил он в интервью изданию.

На уточняющий вопрос журналиста, кто же на Украине «хитро сделан», министр ответил без указания конкретных фамилий.

«Все, кто уходил от уплаты налогов через Налоговый кодекс. Мы залатаем бреши, которые были созданы за последние годы», — указал он.

Ахметова украинские журналисты часто критикуют за то, что его компании пользуются дырами в украинском законодательстве. Более того, олигарха также обвиняют во влиянии на власть и оппозицию и в лоббировании выгодных для своих компаний изменений в законодательство.

«Олигарх олигарха всегда поддержит: уже второй представитель Порошенко за трибуной в Раде, и оба высказались по темнику Ахметова об импорте электрики. Ахметова в Раде нет, а песня его звучит!» — написал 13 апреля у себя в Facebook украинский журналист Дмитрий Литвин.

Так он прокомментировал выступления, направленные против импорта электроэнергии. Благодаря последнему удаётся удерживать цены на относительно приемлемом для рядовых украинцев уровне. В то же время украинским производителям электроэнергии, среди которых и компании Ахметова, импорт электроэнергии мешает задрать цены.

«Украинские производители электроэнергии хотят повысить цены, на это направлены их усилия. Крупные мощности, к примеру, принадлежат украинскому олигарху Ринату Ахметову, которому российский импорт мешает задрать цены. Однако есть и другие группы влияния, бизнес, нуждающийся в поставках дешёвой электроэнергии. И они борются с энергетиками», — пояснял в начале апреля в беседе с RT эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при Правительстве России Станислав Митрахович.

Он напомнил, что за последние годы руководство страны не раз то разрешало, то вновь запрещало импорт электроэнергии из России.

Но если импорт электроэнергии из РФ — это вопрос в том числе и политический, то лакуны в налоговом праве и льготы, которыми пользуются корпорации олигарха, — чистые экономика и финансы.

Удар по «железному человеку» и «зелёный» привет

Одной из сфер, в которых компании Ахметова являются лидерами, является производство железорудного сырья. По данным Concorde Capital за 2020 год, группа «Метинвест», 71,24% которой принадлежит ахметовской корпорации СКМ, заняла первое место на Украине по производству этой продукции. Так, «Метинвест» произвёл 19,8 млн т концентрата и 7,6 млн т окатышей.

Согласно оказавшимся в распоряжении журналистов «Экономической правды» документам, в новом законе предусматривается установление ренты за добычу железной руды не от себестоимости, а от рыночной цены на продукт. При этом если раньше рента рассчитывалась из учёта стоимости продукции с 58%-м содержанием железа, то с 1 июля (в случае принятия закона) будет применяться цена на руду с большим содержанием железа — 62%.

Предлагается установить следующую градацию размера рентной платы:

Если цена меньше $65 за тонну — 0,1%, от $65 до $85 — 3%, от $120 до $150 — 12%, от $150 до $180 — 14%, если выше $180 за тонну — 16%. На сегодняшний момент стоимость одной тонны железной руды приближается к $180.

И если сегодня государство получает около $3 с каждой тонны руды, то при новых правилах налогообложения этот показатель вырастет до почти $25.

В целом же от одной лишь этой меры в правительстве ожидают получение дополнительных 3 млрд грн. (около 8 млрд руб. — Ред.).

Но и это ещё не всё: кроме того, предлагается отменить льготу на оплату земельного налога для горнодобывающих предприятий. Сегодня предприятия этого сектора платят в бюджеты местных общин лишь 25% установленной местными советами ставки. Эта мера может привлечь в бюджет дополнительные 4-5 млрд грн. (от 10,8 до 13,5 млрд руб. — Ред.).

Ещё одним болезненным нововведением для компаний Ахметова может быть введение акцизного налога на продажу электроэнергии из возобновляемых источников. Этот вопрос уже обсуждался летом прошлого года. Тогда Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, предлагала ввести ставку в размере 3,2%.

Таким образом, предполагалось погасить в том числе и долг государства перед производителями «зелёной» энергии. Всё дело в том, что Украина покупает «зелёную» электроэнергию по довольно высокому тарифу.

«Ключевая проблема "зелёной" энергетики на Украине — тариф. С самого начала государство Украина в лице конкретных людей обязалась выкупать "зелёную" электроэнергию у всех, кто построит станции, и выкупать за бешеные деньги: вдвое дороже, чем в США, в три раза — чем в Германии и Франции, в четыре — чем, например, в Дании. Фактически построить солнечную электростанцию стало гарантированной государством прибылью. И все бросились строить. По состоянию на сегодня государство должно "зелёным" станциям 12 млрд грн. (около 32 млрд руб. — Ред.)», — сообщал в июле 2020 года украинский проект журналистских расследований BIHUS Info.

При этом станции строились не там, где нужна была электроэнергия, а там, где это было удобнее их собственникам. В том числе и в энергетически профицитных районах.

Ахметовская ДТЭК входит в пятёрку лидеров по производству «зелёной» энергии.

Теперь к идее акциза на продажу «зелёной» энергии вернулись.

«Предлагается очень широкий диапазон: от 3,2 до 40%. Точные цифры ещё обговариваются», — сообщил «Экономической правде» источник в украинском правительстве.

По его словам, в сценарий с 40%-м акцизом никто не верит, но эта величина также озвучивалась во время обсуждений.

В общем, самый богатый человек Украины будет богатеть уже не такими стремительными темпами.

Всё это означает, что в стране может появиться ещё один заинтересованный в скорейшем отстранении от власти президента Владимира Зеленского олигарх. А именно олигархический консенсус и стал одной из причин того, что Майдан 2014 года увенчался успехом.

Но это уже совсем другая история.