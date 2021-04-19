Обесточенная Горловка
Утром в понедельник, 19 апреля, ВСУ обстреляли из крупнокалиберных минометов окраины Горловки и Донецка, за час было выпущено около 30 мин калибра 120 мм. Об этом сообщает представительство самопровозглашённой ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Сообщается, что в результате обстрела на северо-западе Горловки были обесточены восемь трансформаторных подстанций. Повреждён жилой дом и хозяйственные постройки.
По данным представительства ДНР в СЦКК, в целом за прошедшие сутки украинские силовики семь раз обстреляли территорию республики. Уточняется, что украинская сторона в СЦКК проигнорировала все запросы представителей ДНР по установлению режима тишины.
В самопровозглашённой ЛНР заявили об одном нарушении со стороны ВСУ.
В свою очередь, в штабе Операции Объединённых сил (ООС) заявляют о восьми нарушениях за истекшие сутки со стороны сил ЛДНР. По данным пресс-службы оперативно-тактической группировки «Восток», в результате боевых действий 18 апреля один военнослужащий погиб, ещё один получил ранения.
«Всех на всех», но когда?
Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель в эфире телеканала «Дом» заявила о желательности возобновления к пасхальным праздникам процесса обмена пленными (или, как их официально называют, удерживаемыми лицами). Она напомнила, что начатый в 2019 году процесс обмена в формате «всех на всех» заблокирован. По её словам, приближающаяся Пасха — «хороший повод, чтобы, возможно, активизировать этот процесс».
Ранее украинский омбудсмен Людмила Денисова в интервью «Крым. Реалии» поясняла, что переговоры относительно обменов практически заморожены, поскольку, по её словам, «Россия связала проведение освобождения заключённых с Минским процессом».
А Минский процесс по-прежнему буксует. Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном 16 апреля заявил о необходимости выполнения декабрьских договорённостей лидеров стран «нормандской четвёрки», заверив, что Киев «выполняет всё, шаг за шагом».
Он также отметил, что заблокирован процесс взаимного освобождения удерживаемых лиц. По словам Зеленского, которые приводит президентская пресс-служба, Украина передала списки удерживаемых в ОБСЕ, а вот «со стороны России и со стороны сепаратистов списки ОБСЕ не передали».
Президент Украины также выразил надежду на то, что после запланированного на 19 апреля заседания политических советников лидеров стран «нормандского формата» в Донбассе будет восстановлен режим прекращения огня. Предполагается, что во время встречи советники обсудят поэтапное выполнение Минских договоренностей.
В республиках Донбасса отреагировали на высказывание Мендель относительно обмена. Как отметила представитель ДНР в подгруппе по гуманитарным вопросам, уполномоченный по правам человека в республике Дарья Морозова, новый обмен пленными невозможен до тех пор, пока Украина не выполнит свои обязательства по всем этапам процедуры (речь идёт о процессуальной очистке освобождённых, о прекращении их уголовного преследования. — Ред.).
Омбудсмен ДНР подчеркнула, что именно «Киев намеренно блокирует важнейшую гуманитарную тему, надеясь получить политические дивиденды». Тогда как ДНР, по её словам, «готова к проведению обмена в любой день», — сообщает Донецкое агентство новостей.
Антитеррористические учения и особый режим
Служба безопасности Украины (СБУ) проводит и планирует проводить в большинстве областей страны масштабные многоэтапные антитеррористические учения. Как сообщает 19 апреля пресс-центр спецслужбы, «во время тренировок усиленное внимание уделяется отработке действий по защите стратегически важных объектов и границ государства».
Сообщается, что целью тренировок, которые проходят «в условиях, максимально приближённым к реальным», является усовершенствование межведомственного взаимодействия в противодействии возможным террористическим и диверсионным угрозам». По информации пресс-центра СБУ, во время учений в отдельных районах возможно временное введение особого режима — «в частности, ограничения или запрет движения транспортных средств и пешеходов, проверка документов, удостоверяющих личность, осмотр автомобилей…».
СБУ также обратилась к гражданам с просьбой информировать о подозрительных лицах, а также о появлении подозрительных авто и БПЛА у стратегических объектов.
Ранее в Киеве заявили, что Россия наращивает свои войска на границе с Украиной, некоторые украинские политики говорят об опасности «вторжения войск РФ». В свою очередь, в МИД РФ утверждают, что именно Киев стягивает свои войска к линии соприкосновения.