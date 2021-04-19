В Киеве предлагают к пасхальным праздникам возобновить процесс обмена пленными, между тем ситуация в зоне конфликта в Донбассе обостряется с каждым днём. Непризнанные республики обвиняют Украину в обстрелах и сосредоточении сил в жилых районах, в Киеве, в свою очередь, заявляют о нарушениях режима прекращения огня со стороны ополченцев

Обесточенная Горловка

Утром в понедельник, 19 апреля, ВСУ обстреляли из крупнокалиберных минометов окраины Горловки и Донецка, за час было выпущено около 30 мин калибра 120 мм. Об этом сообщает представительство самопровозглашённой ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Сообщается, что в результате обстрела на северо-западе Горловки были обесточены восемь трансформаторных подстанций. Повреждён жилой дом и хозяйственные постройки.

По данным представительства ДНР в СЦКК, в целом за прошедшие сутки украинские силовики семь раз обстреляли территорию республики. Уточняется, что украинская сторона в СЦКК проигнорировала все запросы представителей ДНР по установлению режима тишины. Копатько сказал, что будет с Россией, если Украина зачистит Донбасс © РИА Новости, Нина Зотина

В самопровозглашённой ЛНР заявили об одном нарушении со стороны ВСУ.

В свою очередь, в штабе Операции Объединённых сил (ООС) заявляют о восьми нарушениях за истекшие сутки со стороны сил ЛДНР. По данным пресс-службы оперативно-тактической группировки «Восток», в результате боевых действий 18 апреля один военнослужащий погиб, ещё один получил ранения.

«Всех на всех», но когда?

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель в эфире телеканала «Дом» заявила о желательности возобновления к пасхальным праздникам процесса обмена пленными (или, как их официально называют, удерживаемыми лицами). Она напомнила, что начатый в 2019 году процесс обмена в формате «всех на всех» заблокирован. По её словам, приближающаяся Пасха — «хороший повод, чтобы, возможно, активизировать этот процесс».

Ранее украинский омбудсмен Людмила Денисова в интервью «Крым. Реалии» поясняла, что переговоры относительно обменов практически заморожены, поскольку, по её словам, «Россия связала проведение освобождения заключённых с Минским процессом».

А Минский процесс по-прежнему буксует. Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном 16 апреля заявил о необходимости выполнения декабрьских договорённостей лидеров стран «нормандской четвёрки», заверив, что Киев «выполняет всё, шаг за шагом». Пресс-секретарь Зеленского заявила, что на Пасху может произойти обмен пленными © РИА Новости, Валерий Мельников | Перейти в фотобанк

Он также отметил, что заблокирован процесс взаимного освобождения удерживаемых лиц. По словам Зеленского, которые приводит президентская пресс-служба, Украина передала списки удерживаемых в ОБСЕ, а вот «со стороны России и со стороны сепаратистов списки ОБСЕ не передали».

Президент Украины также выразил надежду на то, что после запланированного на 19 апреля заседания политических советников лидеров стран «нормандского формата» в Донбассе будет восстановлен режим прекращения огня. Предполагается, что во время встречи советники обсудят поэтапное выполнение Минских договоренностей.

В республиках Донбасса отреагировали на высказывание Мендель относительно обмена. Как отметила представитель ДНР в подгруппе по гуманитарным вопросам, уполномоченный по правам человека в республике Дарья Морозова, новый обмен пленными невозможен до тех пор, пока Украина не выполнит свои обязательства по всем этапам процедуры (речь идёт о процессуальной очистке освобождённых, о прекращении их уголовного преследования. — Ред.).

Омбудсмен ДНР подчеркнула, что именно «Киев намеренно блокирует важнейшую гуманитарную тему, надеясь получить политические дивиденды». Тогда как ДНР, по её словам, «готова к проведению обмена в любой день», — сообщает Донецкое агентство новостей.

Антитеррористические учения и особый режим

Служба безопасности Украины (СБУ) проводит и планирует проводить в большинстве областей страны масштабные многоэтапные антитеррористические учения. Как сообщает 19 апреля пресс-центр спецслужбы, «во время тренировок усиленное внимание уделяется отработке действий по защите стратегически важных объектов и границ государства». СБУ начала антитеррористические учения на границе с Россией © из открытых источников

Сообщается, что целью тренировок, которые проходят «в условиях, максимально приближённым к реальным», является усовершенствование межведомственного взаимодействия в противодействии возможным террористическим и диверсионным угрозам». По информации пресс-центра СБУ, во время учений в отдельных районах возможно временное введение особого режима — «в частности, ограничения или запрет движения транспортных средств и пешеходов, проверка документов, удостоверяющих личность, осмотр автомобилей…».

СБУ также обратилась к гражданам с просьбой информировать о подозрительных лицах, а также о появлении подозрительных авто и БПЛА у стратегических объектов.

Ранее в Киеве заявили, что Россия наращивает свои войска на границе с Украиной, некоторые украинские политики говорят об опасности «вторжения войск РФ». В свою очередь, в МИД РФ утверждают, что именно Киев стягивает свои войска к линии соприкосновения.