В четверг, 15 апреля, французское издание Le Figaro опубликовало интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским. В этот же день проходят переговоры Зеленского с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Однако в преддверии встречи Запад дал понять, что помощь Киеву будет ограниченной

О Евросоюзе и НАТО

«Чего я ожидаю сейчас? Я очень хотел бы, чтобы у Европы было 100%-ное понимание, как они оценивают Украину. Если они видят Украину в Европейском союзе, то надо, чтобы они про это открыто говорили. Не просто, что в будущем, когда Украина сделает первое, второе, третье, четвертое, пятое, шестое… И если безопасность любой страны — это членство в Альянсе, то надо делать шаги по ПДЧ… и по ЕС», — заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Прямо по его заказу спустя два дня после записи интервью, 15 апреля, госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон в эфире радиостанции Radio J чётко и прямо обозначил позицию Парижа — он сказал, что поддержка Украины и хорошие отношения с ней вовсе не означают вступления этой страны в Европейский союз. Более того, дипломат назвал перспективу членства Украины в ЕС несерьёзной.

«Если лидеры ЕС говорят, что от Украины зависит ситуация безопасности в Европе, если мы платим за это жертвами, а уже более 14 000 человек погибли, значит, мы должны иметь какой-то статус. Украина не может чувствовать себя в ЕС и НАТО, как в гостях. Мы хотим быть своими. Я считаю, что мы давно этого заслужили», — добавил Зеленский.

Тезис о том, что Украина воюет не только за себя, но и за того парня, а точнее за Европу, Запад и весь мир, продвигают не западные, а украинские политики. Например, это любил повторять предыдущий президент страны Пётр Порошенко, а на днях фразу «Украина держит оборону против России не только ради себя, но и ради Запада» произнёс руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью британскому изданию Time. Зеленский зря угрожал Байдену: НАТО проигнорировал Украину © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

Что касается НАТО, в течение недели, предшествующей визиту Зеленского в Париж, в Европе прошла целая серия мероприятий, так или иначе связанных с перспективой вступления страны в альянс: заседание Комиссии Украина-НАТО, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба встретился в Брюсселе с госсекретарём США Энтони Блинкеном и генеральным секретарём Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом, экстренное заседание ОБСЕ в Вене, видеоконференция глав МИД и министерств обороны стран-членов Альянса при участии руководителя Пентагона Ллойда Остина и Блинкена.

Впрочем, главным результатом такого интенсивного переговорного процесса стало повторение дежурных фраз западных политиков в адрес Киева: эскалацию вооружённых действий в Донбассе осуждаем, Россию (которая не выступает стороной конфликта) к миру призываем, решение Бухарестского саммита НАТО 2008 года поддерживаем, то есть Украине членство в альянсе предоставим, а когда — неизвестно.

Среди членов НАТО нет консенсуса о принятии Украины, зато есть осознание, что если Россия вступит в конфликт в Донбассе на стороне народных республик для защиты своих граждан, то странам альянса нужно будет вмешаться на стороне Украины, если она войдёт в состав НАТО, а прямое столкновение с РФ, как заявил в интервью изданию Украина.ру американист Дмитрий Дробницкий, сейчас привёл бы либо к глобальной катастрофе, либо к показательному унижению и Североатлантического альянса, и администрации Байдена.

Про Донбасс

«Они (Россия. — Ред.) точно пытаются показать, что мы должны бояться, и они пытаются точно провоцировать нас. Мы видим, сколько выстрелов. Мы видим с оккупированных территорий снайперский огонь. Мы имеем различные разведданные, и мы видим наращивание войск как в Крыму, на Донбассе, так и на границах Украины и России в различных направлениях.

Они вроде трактуют это как подготовку к учениям «Запад-2021». Но мы всё понимаем — это давление. Давление политическое, милитаризованное, психологическое. Почему психологическое? Потому что они стреляют и ждут, что мы будем отвечать так же. Мало того, они «ждут», что мы пойдём на востоке Украины в наступление. Но мы не дадим им «такого счастья».

Мы видим их риторику, риторику окружения президента Российской Федерации. Я считаю это очень опасно для нас, для Европы и, в конце концов, для его страны. Это опасная риторика, когда ты говоришь, что мы в любом случае готовы защищать «наших» российских граждан», — заявил Зеленский. Военный эксперт сказал, какую цену заплатит Москва за спасение русских Донбасса © REUTERS, Valentyn Ogirenko

Киев на протяжении всех 7 лет боевых действий в Донбассе представляет Россию как сторону этого конфликта, однако она выступает как гарант Минских соглашений и прикладывает максимум усилий, чтобы в регион как можно скорее вернулся мир, а об этом должны напрямую договариваться как раз-таки стороны конфликта — Киев и народные республики. Однако украинские власти не только не выполняют свои обязательства по Минским соглашениям и договорённостям, достигнутым в Контактной группе и «нормандском формате», но и провоцируют обострение обстановки.

В последние дни ситуация на Украине стала одной из ключевых тем внешнеполитической повестки из-за того, что Киев, а вслед за ним и ряд западных стран пытаются выдать за подготовку «провокации» на украинско-российской границе плановую проверку Россией боевой готовности своей армии на собственной территории.

Как подчёркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, это нормальная практика усиливать свою обороноспособность, когда какой-то оборонный альянс проводит серию учений у границ государства либо в приграничной стране назревает внутренний конфликт, а на Украине сейчас вот-вот может возобновиться гражданская война.

К тому же, по сообщению министра обороны РФ Сергея Шойгу, к российским границам свои войска перебрасывают США и НАТО, в основном в Причерноморье и на Балтике. Речь идёт о 40 тысячах военнослужащих и 15 тысячах единиц вооружения и военной техники.

Российские власти открыто предупреждали, что если вооружённый конфликт в Донбассе примет угрожающие масштабы, то она встанет на защиту проживающих там граждан РФ. Это не просто право, это обязанность государства, закреплённая в Конституции.

Про Байдена и США Позвонил мне, позвонил! Что пишут в соцсетях о первом разговоре Зеленского с Байденом © РИА Новости, пресс-служба президента Украины

«Соединённые Штаты хорошо относятся к Украине, поддерживают её. Каким бы ни был президент США, каким бы ни был президент Украины, такие отношения будут. Но отношения могут быть лучше, глубже, когда президенты имеют больше, чем официальный звонок. И даже больше, чем когда команды работают. Когда есть «химия». И это зависит не от пола, не от возраста, это просто есть или нет. И это ещё всегда зависит от того, как ты лично относишься к этой стране.

Президент Байден лучше знает Украину, потому что он бывал на Украине. Он лучше понимает «украинский вопрос», как мне кажется. Но судить надо всё равно по результатам. А для результата требуется некоторое время. Когда пройдёт время, я обязательно скажу, кто из президентов США лучше для Украины», — заявил Зеленский.

Он очень долго ждал звонка от своего американского коллеги, и Байден позвонил — 2 апреля, спустя 2,5 месяца после инаугурации.

Спустя неделю Зеленский ужесточил риторику в адрес президента США и потребовал предпринять реальные действия для помощи Киеву — одних слов поддержки уже недостаточно. В таком же духе высказывались и члены украинского правительства, в частности, Кулеба представил план конкретных шагов для американцев и европейцев, который сводится к усилению давления на Россию, укреплению ВСУ, более тесному взаимодействию с НАТО. Однако Белый дом, прежде чем вводить новые санкции против РФ, предпочёл оценить, не спровоцируют ли они очередную эскалацию напряжённости в Донбассе. Дробницкий: Байден не будет пытаться найти общий язык с Зеленским © Пресс-служба президента Украины | Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

Хоть Байден впоследствии и расширил антироссийские санкции, но ни о какой «химии» между ним и Зеленским говорить не приходится. В этом решении нет украинского подтекста — Байден пытается таким образом укрепить собственное положение перед личной встречей с Путиным, с проведением которой выступил в ходе второго телефонного разговора с российским коллегой, поскольку месяцем ранее сделал нелицеприятные заявления в его адрес. А выяснить отношения в прямом эфире, как предложил тогда Путин, просто-напросто испугался.

В чём Зеленский точно прав, так в том, что Байден очень хорошо знает его страну. Конечно, ведь он был одним из ключевых архитекторов постмайданной Украины. Будучи вице-президентом США в администрации Барака Обамы, он курировал украинское направление, неоднократно приезжал в Киев, тесно общался с лидером протестного движения Петром Порошенко, а в будущем, когда тот стал президентом Украины, прямым текстом диктовал, кого уволить, какие законы принять, какие документы подписать и т.п.

Про Турцию

«У нас сейчас хорошие отношения с Турцией. У нас много вопросов. Например, вопрос крымских татар или крымчан, которые были лишены своих домов, которые уехали после оккупации. Сейчас строим для них 500 домов для их временного проживания. Сейчас у нас (между Украиной и Турцией. — Ред.) товарооборот — $5,5 млрд, и мы хотим увеличивать его вдвое. Я хотел бы, чтобы на День Независимости Украины — 30-летие — представители Турции также приехали к нам и поддержали», — сказал Зеленский.

Крымские татары никак не могут быть вопросом украинско-турецких отношений, поскольку на референдуме в марте 2014 года они сделали выбор в пользу России, и третьи страны не имеют к ним никакого отношения. После перехода полуострова в состав РФ местные жители получили право общаться и обучаться на том языке, который выберут сами: на русском, украинском или крымско-татарском. Ни Киев, ни Анкара результатов референдума и соответственно российского статуса региона не признают, но, уверен пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, со временем убедить Турцию в правильности позиции Москвы по Крыму можно, а вот донести то же самое до Украины вряд ли возможно. В Стамбул! По делу! Срочно. О чем Зеленский не договорился с Эрдоганом и почему © president.gov.ua

«Для нас важно сотрудничать в Черноморском регионе. От Турции здесь многое зависит в плане безопасности. И я хотел бы иметь общий взгляд на безопасность в регионе. Я знаю, что они поддерживают Украину как будущего члена Альянса. То, что я вижу и слышу на международных площадках, по крайней мере официально, Эрдоган это поддерживает (евроатлантическую интеграцию Украины. — Ред.)», — продолжил Зеленский.

Да, Анкара одобряет стремление Украины в НАТО, поддерживает «Крымскую платформу» — проект Киева по объединению международного сообщества для обсуждения территориальной принадлежности полуострова, поставляет украинской стороне вооружения, включая беспилотники. Обо всём этом Зеленский, совершивший визит в Турцию 10 апреля, говорит с гордостью, однако, как отметил неназванный дипломатический источник газеты «Тюркие», Анкара готова продавать своё вооружение любому государству, не делая выбора между покупателями.

Более того, 15 апреля министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу прямым текстом заявил, что в российско-украинском споре его страна Киев не поддерживает, так же, как и Москву.

«У нас хорошие отношения как с Россией, так и с Украиной. Мы выступаем за решение проблемы мирным и дипломатическим путём. Наши отношения с каждой из стран не должны влиять на отношения с другими государствами. В недопонимании между Россией и Украиной мы не поддерживаем какую-либо из сторон», — сказал дипломат.

Про «Северный поток-2»

«Это энергетическая война. Как и в любой войне, нельзя воевать, если нет единства. Кто-то точно проиграет. Если «Северный поток — 2» достроят, не только Украина проиграет. Это прецедент, это значит, что так нельзя. «Северный поток» — это другой удар, энергетический. Так называются современные войны. Гибридные войны.

Это и информационная война, энергетическая война. Так же с газом, продовольственная война. Мы знаем, как блокируют страны, и они не получают продукты. Так же война вакцин, когда нет поставок вакцин той или иной стране, и тебя шантажируют этим. Это и есть гибридная война. Поэтому какая разница, какие войска воюют против тебя? Надо помнить — это («Северный поток». — Ред.) не вопрос бизнеса. Бизнеса Европы и России. Нет, это вопрос войны», — заявил Зеленский.

Российская сторона, в том числе лично президент Владимир Путин, неоднократно подчёркивала, что не собирается отказываться от транзита газа по территории Украины после запуска «Северного потока-2», и чем больше маршрутов транспортировки топлива, тем лучше. В наращивании поставок газа из РФ заинтересована и сама Европа, причём не просто потому, что её потребности в энергоресурсах с годами будут только увеличиваться, но и потому, что Москва предлагает топливо по доступной цене и как поставщик полностью выполняет свои обязательства при любых обстоятельствах.

«Северный поток-2» Германия рассматривает исключительно как коммерческий проект, хотя многие противники пытаются помешать его реализации, используя в качестве предлога различные политические поводы. Одним из последних примеров стали призывы остановить строительство почти готового газопровода из-за эскалации конфликта в Донбассе, но глава МИД ФРГ Хайко Маас в интервью телеканалу ARD 15 апреля категорически отверг возможность такого сценария.

Проект пользуется поддержкой большинства политиков и бизнесменов Германии. Опрос, проведённый в декабре 2020 года, показал, что 70% представителей работающих в РФ немецких компаний назвали «Северный поток-2» важным или незаменимым для энергоснабжения Европы.

Зеленского, который очень хочет, чтобы на последних метрах строительства и в преддверии запуска Запад «похоронил» газопровод, точно не обрадовал тот факт, что введённые Байденом накануне очередные антироссийские санкции не затронули «Северный поток-2».

Почему ограничения на проект не были наложены, президент США объяснил на пресс-конференции: это сложный вопрос, который затрагивает союзников в Европе, но он обсуждается. Как бы в своё оправдание Байден добавил, что сам давно выступает против «Северного потока — 2».

В этом и не было сомнений, но факт остаётся фактом — говорить можно всё что угодно, но никаких действий, на которые так рассчитывал Зеленский, ни Берлин, ни Вашингтон не предприняли.

А по поводу слов президента Украины о блокировке поставок вакцины от коронавируса той или иной стране, то как раз-таки Киев это умеет и практикует — власти запретили применение и других российских препаратов только из-за страны разработки, то есть исключительно по политическим мотивам.

Пытаясь оправдать своё решение относительно «Спутника V», украинские политики ссылались на отсутствие результатов третьей стадии клинических испытаний вакцины, хотя это не помешало им одобрить применение индийского CoviShield, гораздо менее эффективного. К тому же Москва была готова в сжатые сроки поставить Киеву столько доз препаратов, сколько необходимо для скорейшей вакцинации населения.

А тем временем эпидемиологическая обстановка на Украине продолжает бить рекорды по уровню заболеваемости и смертности. Вот так власти страны по главе с Зеленским сами устроили войну вакцин, а направлена она против собственных сограждан.