В среду, 7 апреля, в Донецке отмечают 7-ю годовщину провозглашения ДНР. Эта дата в этом году пришлась на не самое лучшее время: Киев сконцентрировал на линии соприкосновения тяжелую боевую технику и увеличил численность военнослужащих, участились обстрелы, провокации со стороны ВСУ, увеличилось число жертв среди мирного населения

Есть основания полагать, что Украина вот-вот начнет наступление. Однако среди тех, с кем в ДНР и ЛНР поговорила Украина.ру, существуют две точки зрения. Одни полагают, что никакого украинского наступления не будет. К ним, например, относятся экс-министр иностранных дел ДНР Александр Кофман и российский волонтер Александр Жучковский, который с 2014 года постоянно находится в ДНР: сначала он воевал в Славянске, теперь живет в Донецке. Но таких меньшинство.

Большинство же наших собеседников полагают, что наступление все-таки будет — расслабляться нельзя.

Точка зрения: почему украинского наступления не будет

Те, кто считает, что ВСУ останутся на своих позициях, приводят, как правило, следующие аргументы. Их перечислил один из наших высокопоставленных собеседников в ДНР.

«Не надо считать, что Украиной правят идиоты. Они прекрасно знают четыре вещи.

Во-первых, как только они попытаются занять Донецк и Луганск, границу, и с Украиной в том числе, пересечет российская армия, одна из двух самых сильных армий мира. Исход боестолкновения понятен — украинская армия будет разбита российской.

Во-вторых, ДНР и ЛНР прирастут новыми территориями.

Мало того, Киев понимает, что выходом на границы бывших Донецкой и Луганской областей российская армия может не удовлетвориться. Она может дойти до Днепра, выйдя к Крыму, а может даже и дальше — до Одессы. Только «понадкусывать». Готовы ли националисты Украины воевать с Россией? © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

В-третьих, поражение Украины будет означать катастрофу для киевской власти. У нее больше не будет никакого авторитета ни среди граждан Украины, ни среди политической элиты, ни на внешнеполитической арене.

Даже среди заукраинской российской оппозиции, которая симпатизирует Киеву, а не Москве, авторитет будет потерян. Всем сразу будет очевидна слабость Украины. Произойдет то, что произошло с Грузией. Из флагмана антироссийской оппозиции на постсоветском пространстве она превратилась в лузера. Ее уже списали со счетов. Точно так же спишут и Украину.

В-четвертых, это означает конец антироссийским санкциям ЕС и Минским соглашениям. Ведь очевидно будет, что именно Украина перешла линию соприкосновения, против чего категорически выступает Евросоюз. Не надо забывать, что и Германия, и Франция категорически против войны в Европе, поэтому они никогда не поддержат Украину, если та вдруг захочет перейти линию соприкосновения. А без санкций Берлина и Парижа Киев войну не начнет», — не сомневается наш собеседник.

Точка зрения: почему украинское наступление возможно

Те, кто считает, что украинское наступление будет, полагают, что Украине не надо на это никаких санкций Берлина и Парижа. Ей достаточно договориться об этом с Вашингтоном, которому кровь из носу важно сорвать окончание строительства «Северного потока – 2». Андрей Пургин: Украина будет делать все, чтобы разрушить русское цивилизационное пространство © РИА Новости, Михаил Воскресенский | Перейти в фотобанк

«Тут ведь цели Вашингтона и Киева совпадают. Оба теряют огромные барыши, если российский газ пойдет в Германию по новому газопроводу. Им ведь не надо какого-то серьезного украинского наступления. Им надо только занять хотя бы какой-то небольшой район в Донецке и Горловке и спровоцировать российскую армию на пересечение границы. Вот и всё. Да, риски есть: и разгром, и потеря территории.

Но в итоге-то Россия будет выглядеть в глазах европейцев как агрессор, и под воздействием шквала критики — как вы можете иметь дело с агрессором — немцы будут вынуждены если не разорвать сделку по "Северному потоку – 2", то, по крайней мере, снова ее заморозить до лучших времен. Это хорошо понимают и в Вашингтоне, и в Киеве, поэтому наступление с очень высокой степенью вероятности будет. Видимо, в мае», — считает один из высокопоставленных военных в ДНР.

Цели украинского наступления

Никто из собеседников Украины.ру, придерживающихся мнения, что украинское наступление все-таки будет, не считает, что его целью станет полная зачистка ЛДНР от «сепаров».

«Для этого у Украины нет сил. Это очень затратная операция. Украина просто увязнет. Даже если российская армия не вмешается, то никакого украинского блицкрига не будет. Донбасс же сплошная городская агломерация. Бои в городах будут затяжными. К тому же украинцы вряд ли снова попытаться обходить республики вдоль российской границы. Это ведь тоже ни к чему не приведет, как и летом 2014 года. Просто украинская армия снова попадет под огонь российской реактивной артиллерии», — говорит наш собеседник.

Почти все источники Украины.ру сходятся на том, что украинцы вместо наступления вглубь территории ЛДНР могут занять один или два крупных населенных пункта — например, Донецк и Горловку — или хотя бы достаточно значительную территорию внутри этих населенных пунктов. Однако, например, российский военкор Дмитрий Стешин в беседе с корреспондентом Украины.ру сказал, что считает, что ВСУ могут высадить морской десант, захватив Новоазовск и Седово, выйти на границу с Россией.

Что касается ЛНР, то основной удар может прийтись по городу Первомайску, потому что этот город и район, к нему прилегающий, находятся как бы на выступе, и его украинцы могут попытаться окружить, а там затем настанет очередь Стаханова и Алчевска.

Придет ли на помощь российская армия?

«Да, придет. Но, по всей вероятности, ее вмешательство будет неофициальным, как это было в Крыму весной 2014 года, когда "вежливые люди" были без всяких опознавательных знаков, и как это было в августе 2014 года, когда в ЛДНР вошло 6 батальонно-тактических групп порядка 5-6 тысяч человек. Этого количества хватило, чтобы разгромить украинскую армию», — напоминает высокопоставленный военный из ДНР.

«Россия не может действовать открыто из-за соображений санкций и обвинения в агрессии. Ведь формально Донбасс — это территория Украины. Как тогда тут оказалась российская армия? Чтобы избежать подобных обвинений и разговоров, российская армия будет действовать под видом Народной милиции ЛДНР. И пусть попробуют кто-то в Киеве и на Западе доказать обратное», — говорит наш источник.