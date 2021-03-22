Вечером 20 марта сторонники находящегося в тюрьме одесского радикала, убийцы Сергея Стерненко в день его рождения предприняли штурм Офиса президента на Банковой. Ну как – штурм? Побузили немножко, украсили стены здания патриотическими граффити, пожги файеры, выставили требования власти и с чувством выполненного долга разошлись

Власть, как ни странно, осталась довольной — националисты, дескать, показали свою полную неадекватность и полностью себя дискредитировали. Ну и спровоцировать полицию на избиение «онижедетей» не удалось. То, что националисты самодискредитацией занимаются не первое десятилетие к делу очевидно, не относится. Так же как и то, что избиение протестующих — обычное времяпровождение полиции в демократических странах.

Между тем, из этих событий следуют два вывода — хороший и так себе.

Минутка оптимизма

Нас с 1991 года пугали возможностью прихода к власти радикальных националистов и установления националистической диктатуры. Нас с 2014 года убеждали, что власть выполняет любые хотелки националистов и, одновременно, сами националисты зачищают недовольных властью.

Между тем события вроде вчерашнего наглядно показывают нам, что всё это ерунда.

Что мы видели? Мы видели толпу бездельников-беспредельщиков на зарплате, которые отлично управляемы, и которых, по большому счёту, никто не боится. А ведь на Банковой были серьёзные люди, включая ветеранов Майдана и АТО, с, казалось бы, начисто сорванными тормозами…

Очень хорошо прокомментировал эту ситуацию Михаил Погребинский: «по поводу широко известной картинки разгрома входа в Офис президента с надписью "ЛОХ". У меня вопрос: а почему только "ЛОХ", а не, скажем, "Ж-Д"? У меня есть и ответ: потому что в этом случае посольству США пришлось бы «решительно осудить и потребовать строго наказать».

В 2012 году у нас появился призрак реального такого, «конвенционального» фашизма, который приводит к власти через демократические процедуры. Именно призрак — «Свобода» была и остаётся партией чисто региональной.

В 2014 году националисты вполне могли взять власть путём переворота — остаточно было не ехать в Донбасс «воевать с Россией», а пойти на Банковую. Не пошли.

Даже с задачей расправы с политическими оппонентами они не справятся. Причём даже если пытаются что-то делать, то государство их тут же осуждает. Правда, только морально и очень неубедительно. Если бы националисты хотели… Но он не хотят. Хотя и рассказывают о том, как они готовы залить страну кровью.

На Украине просто нет массового националистического движения и нет лидеров, способных возглавить то жалкое подобие движения, которое есть.

Минутка пессимизма

Несмотря на то, что сами по себе националисты мало на что способны а их идеология и политические организации не популярны в стране, национализм крепко окопался в головах политической элиты.

Наиболее трагикомичная ситуация с действующим президентом. Ну казалось бы — русскоязычный еврей с восточной Украины… Ну ведь последний человек, от которого можно было бы ожидать перехода на националистические позиции. Но нет — старательно отрабатывает всю ту повестку дня, которая осталась от предшественника.

Вот конкретный пример — президент вываливает на бойцов националистических формирований (покойников в основном) мешок орденов и тут же поучает от их побратимов известный продукт метаболизма, которым мажут ступеньки офиса президента. Кстати, уравнивать государственные награды со вторичным продуктом не мы придумали, а они — «патриоты». И что? И ничего…

Казалось бы — зачем это власти? Неужели она так боится националистов?

Да нет. В смысле, отдельные индивидуумы опасаются. В конце концов, интеллигентному мальчику из хорошей семьи встречаться с недоносками вроде Стерненко ещё в школе приходилось. И впечатления остались так себе. Но власть как таковая националистов не боится. Они же ручные.

Зато власти очень нравится националистическая идеология.

Во-первых, она идеально позволяет разделять и властвовать. Если в стране что-то не так, то всегда можно сказать, что во всём виновата Москва и её агенты.

В пропаганде виноваты каналы Медведчука, хотя они всего лишь дают сбалансированную картину мнений. Чисто пропагандистские каналы, начиная с «Дома», никто, понятно, не трогает.

Во-вторых, западные партнёры требуют поддерживать конфликт с Россией. Без национализма тут трудно. Причём тут нужен именно украинский национализм: антинациональный и антигосударственный, но главное — антироссийский.

Так что националисты на Украине к власти не могут прийти потому, что они уже находятся при власти. Клоуны на улице выполняют только операцию прикрытия (повторим — национализм в украинском обществе непопулярен), показывая, что власть — не националисты.