Европа открыла глаза на несвободу слова на Украине

История с закрытием оппозиционных телеканалов на Украине приобрела международный масштаб. Депутаты Бундестага внесли этот вопрос в повестку дня комитета по внешней политике и комитета по правам человека и гуманитарной помощи. Более того, межпарламентская комиссия по правам человека парламентской группы «Альтернатива для Германии» приняла официальное заявление о действиях украинского государства в сфере свободы слова.

Партизанский отряд с предателем. Кто выиграл от атаки на СМИ Медведчука
Партизанский отряд с предателем. Кто выиграл от атаки на СМИ Медведчука
© РИА Новости, Дмитрий Астахов | Перейти в фотобанк

«С большой тревогой и непониманием мы узнали новость о том, что указом президента Украины Зеленского были одномоментно закрыты три телеканала, вещавших на русском языке, без каких-либо на то адекватных и явных причин. Закрытие телеканалов произошло не в результате решения суда, без какой-либо дискуссии в СМИ и обществе, без официальных доказательств, то есть вне рамок правового поля. Сложно не согласиться с тем, что это решение беспрецедентно и будет иметь значительные последствия как для свободы слова, так и резонанс в международной политике в отношении к Украине», — говорится в документе.

Немецкие депутаты предупреждают, что украинские власти делают выбор в пользу радикальной политики национализма; запреты на свободу слова и выражение мнения, политическое преследование журналистов с альтернативной точкой зрения в долгосрочной перспективе становятся питательной средой для нападения на религиозное и национальное многообразие. Они предупреждают, что в будущем такие нарушения могут привести к созданию мононационального авторитарного государства Украина, не имеющего ничего общего с общепризнанными правами человека.

«Мы, члены межпарламентской комиссии по правам человека, не приемлем неправового запрета и цензуры средств массовой информации в любой стране. Права национальных, языковых и прочих меньшинств должны быть под защитой. Любое нарушение прав человека или посягательство на свободу слова должно быть наказано», ‒ говорится в заявлении.

Как сообщил председатель Межпарламентской комиссии по правам человека фракции «Альтернатива для Германии» в Бундестаге Вальдемар Гердт, парламентарии сейчас готовит запрос к правительству ФРГ о преследования СМИ и оппозиции на Украине.

В конце февраля политик в интервью РИА Новости подчеркнул, что непозволительно спокойно смотреть на происходящее на Украине, сейчас не время для замалчивания и политкорректных дипломатических высказываний — надо называть вещи своими именами, иначе есть риск потерять контроль над процессами.

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Личная месть. Зеленский очень обиделся на Медведчука за нелицеприятную критику?
© скриншот видео НВО

«Закрытие каналов на своей территории, введение беспрецедентных санкций в отношении граждан Украины, отжим бизнеса — очень сильно похоже на то, что делали нацисты в 30-е годы в Германии с неугодными», — заявил Гердт.

Похожей точки зрения придерживается и российский телеведущий Владимир Познер. В закрытии телеканалов он увидел признак надвигающегося тоталитаризма.

«На Украине запретили, закрыли три телеканала. Да, они пророссийские, ну и что? Чего вы боитесь-то? Если они неправду говорят, если они такие, то вы их легко можете просто разоблачить. А закрыть — это уже плохой признак. Опять-таки, значит, они что-то такое говорят, чего вы боитесь и вам нечем крыть», — заявил Познер в эфире канала «И Грянул Гэм».

Он указывает, что репрессии украинской власти против оппозиционных СМИ свидетельствуют о слабости позиций Зеленского и его команды, а также отсутствии у них внятных аргументов в споре с оппонентами.

Германия не будет жертвовать диалогом с Россией ради Украины

Немецкие политики следят за ситуацией на Украине не только в контексте соблюдения международного права, но и потому, что в отдельных отраслях она напрямую касается национальных интересов ФРГ, в частности в энергетике, а конкретно речь идёт о «Северном потоке-2».
4 марта российский трубоукладчик «Академик Черский» покинул немецкий порт Висмар и присоединяется к трубоукладчику «Фортуна» для строительства участка в территориальных водах Дании. В тот же день компания Uniper оценила степень готовности газопровода в 98%, в целом ситуацию с ходом строительства характеризует как довольно хорошую — никаких технических рисков нет. Однако в отчёте за 2020 год Uniper не исключила возможность не завершения проекта из-за санкций США.

Ранее немецкая газета Handelsblatt о начале переговоров властей США и ФРГ о судьбе Северного потока-2». По имеющейся информации, Вашингтон рассматривает возможность смягчения санкционного давления в обмен на предоставление гарантий Украине, что она останется поставщиком энергоресурсов в Евросоюз, а также внедрение некоего механизма остановки подачи газа по газопроводу в случае «нарушения Россией прав человека». Берлин готов обсуждать с американской стороной вопрос о механизме отключения, но не в таком формате, как настаивает Вашингтон, поскольку опасается зависимости от Киева в плане поставок по «Северному потоку — 2». Кроме того, немецкие политики считают, что спровоцировать газовый конфликт может не Россия, а Украина. Свежи ещё воспоминания о том, как Киев перекрыл транзит в первые дни 2006 года, оставив Европу без российского газа.

«Северный поток – 2»: В Германии изучают варианты развития ситуации, а на Украине готовятся жить в условиях запуска газопровода
«Северный поток – 2»: В Германии изучают варианты развития ситуации, а на Украине готовятся жить в условиях запуска газопровода

«Готовность США к диалогу по «Северному потоку — 2» можно приветствовать. Однако решения относительно энергополитики Германии США принимать не могут. Я решительно отвергаю предложенную США идею механизма отключения, при помощи которого можно было бы остановить поставки газа из России при определённых условиях. Мы не можем ставить нашу энергобезопасность в зависимость от платёжеспособности Украины», — заявил глава комитета Бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст.

В свою очередь, Зеленский обещает, что приложит все усилия, чтобы газопровод в обход его страны не был достроен, и действует на этом направлении в тесной координации с Польшей. По словам немецкого политолога Александра Рара, Киев как заинтересованная сторона постоянно подливает масло в огонь, тогда как в Германии «Северный поток — 2» поддерживают все здравомыслящие люди, против только «Зелёные», и несмотря на все усилия американцев показать, что они хозяева мира и вводят санкции, строительство газопровода продолжается, потому что нет запрета ЕС, и это сильно накаляет ситуацию».

«Я думаю, что такая страна, как Украина, делает громадную ошибку, ей должно быть стыдно. Потому что Европейский союз привлекает Украину в своё энергетическое пространство. А Украина же понимает, что Байден хочет договориться с Европой — американцы перестают вмешиваться напрямую, нагло, как это было при Трампе, в энергетическую безопасность Европы. Сейчас это пытается сделать Украина. Пытаться опять спровоцировать какие-то скандалы, конфликты с Россией, чтобы на последних метрах уже остановить «Северный поток — 2» в союзе с Польшей, когда Америка эту ситуацию уже не поддерживает, — это просто близоруко», — заявил Рар.

Обострение отношений между Европой и Россией произошло в 2014 году из-за ситуации на Украине и до сих про украинский вопрос служит оправданием для усиления давления на Москву. И такая картина многим западным политикам порядка надоело, причём говорят они об этом публично. В программе, с которой Социал-демократической партии Германии пойдёт на парламентские выборы, говорится о необходимости налаживания диалога с Россией.

Эксперт рассказал, отменит ли США санкции против «Северного потока — 2»
Эксперт рассказал, отменит ли США санкции против «Северного потока — 2»
© Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

«Совершенно ясно, что в интересах Германии и Европы достигнуть вместе с Россией общего прогресса по вопросам общей безопасности, разоружения и контроля над вооружениями, а также в области защиты климата, устойчивого развития, энергетики и борьбы с пандемиями. Мир в Европе возможен не вопреки, а только с Россией», — написано в документе.

Наконец-то в Европе перестали закрывать глаза на те бесчинства, которые творятся на Украине на протяжении 7 постмайданных лет. Запад всегда так рьяно выражает обеспокоенность нарушением прав человека, особенно в России, причём доказательства никто даже не пытается искать — достаточно анонимных источников либо простых догадок по принципу «highly likely», чтобы ввести очередные санкции. Только в соседней Украине они предпочитают «не видеть» ни ущемление национальных меньшинств, преследование людей за общение на родном языке и многие другие случаи.

Предание Бундестагом гласности истории с закрытием телеканалов без суда и следствия явно свидетельствует об усталости Запада от Украины.