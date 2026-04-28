Фицо приедет в Москву на машине: по-другому никак
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо посетит Москву в День Победы. Об этом 28 апреля сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в польских дипломатических кругах
2026-04-28T14:36
Более того, сообщается, что премьер выбрал транспорт, с помощью которого он будет добираться до РФ.
"Совершенно понятно, что никто из стран, в которые были поданы запросы, не позволит премьеру Словакии лететь в Москву через свою территорию. Теоретический маршрут через Венгрию, Румынию и Черное море – очень длинный. По моей информации, принято решение добираться в Москву на автомобиле", — отмечается в источнике.
Ранее Фицо заявил, что Литва, Латвия и Эстония не разрешат его самолету пролететь над их территориями на торжества в Москве. Польша пока рассматривает заявку, но глава польского МИД Радослав Сикорский сказал, что вопрос закрыт.
При этом польский дипломат не раскрыл причин такого решения, а также не уточнил, по какому именно маршруту будет ехать Роберт Фицо.