Кремль не будет сообщать, куда прилетают дроны
Кремль не будет публично говорить о местах поражения от ударов Вооруженных сил Украины. Об этом 28 апреля заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков
"Что касается любой информации о местах поражения в результате ударов киевского режима — это закрытая информация. Мы не будем говорить о ней публично", — сказал он.
Песков объяснил, что сейчас ведется напряженная работа по предотвращению ударов украинских беспилотников.
Накануне в Тюменской области запретили распространение снимков и видеозаписей применений беспилотников, а также их последствий. Уточняется, что также запрещена публикация применения и последствий средств противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы.
