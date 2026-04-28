Кремль не будет сообщать, куда прилетают дроны

Кремль не будет публично говорить о местах поражения от ударов Вооруженных сил Украины. Об этом 28 апреля заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков

2026-04-28T13:43

"Что касается любой информации о местах поражения в результате ударов киевского режима — это закрытая информация. Мы не будем говорить о ней публично", — сказал он.Песков объяснил, что сейчас ведется напряженная работа по предотвращению ударов украинских беспилотников.Накануне в Тюменской области запретили распространение снимков и видеозаписей применений беспилотников, а также их последствий. Уточняется, что также запрещена публикация применения и последствий средств противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы.Главные события к этому часу: Трамп "заказал" сам себя, Украина поссорила ЕС и Израилем. Хроника событий на 13.00 28 апреля

