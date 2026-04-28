Кремль не будет сообщать, куда прилетают дроны - 28.04.2026 Украина.ру
Кремль не будет сообщать, куда прилетают дроны
Кремль не будет сообщать, куда прилетают дроны - 28.04.2026 Украина.ру
Кремль не будет сообщать, куда прилетают дроны
Кремль не будет публично говорить о местах поражения от ударов Вооруженных сил Украины. Об этом 28 апреля заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков
2026-04-28T13:43
"Что касается любой информации о местах поражения в результате ударов киевского режима — это закрытая информация. Мы не будем говорить о ней публично", — сказал он.Песков объяснил, что сейчас ведется напряженная работа по предотвращению ударов украинских беспилотников.Накануне в Тюменской области запретили распространение снимков и видеозаписей применений беспилотников, а также их последствий. Уточняется, что также запрещена публикация применения и последствий средств противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы.Главные события к этому часу: Трамп "заказал" сам себя, Украина поссорила ЕС и Израилем. Хроника событий на 13.00 28 апреля
кремль
тюменская область
новости, кремль, тюменская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Новости, Кремль, Тюменская область, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины

Кремль не будет сообщать, куда прилетают дроны

13:43 28.04.2026
 
Кремль не будет публично говорить о местах поражения от ударов Вооруженных сил Украины. Об этом 28 апреля заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков
"Что касается любой информации о местах поражения в результате ударов киевского режима — это закрытая информация. Мы не будем говорить о ней публично", — сказал он.
Песков объяснил, что сейчас ведется напряженная работа по предотвращению ударов украинских беспилотников.
Накануне в Тюменской области запретили распространение снимков и видеозаписей применений беспилотников, а также их последствий. Уточняется, что также запрещена публикация применения и последствий средств противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы.
Главные события к этому часу: Трамп "заказал" сам себя, Украина поссорила ЕС и Израилем. Хроника событий на 13.00 28 апреля
