"Сбор военной помощи": в Латвии судят волонтёра за костыли, ходунки инвалидам, памперсы
Рижский суд рассматривает дело гражданина России и Германии Сергея Никитина, обвиняемого в "военной помощи России". Об этом 28 апреля сообщила в своём блоге независимый латвийский журналист Алла Березовская
2026-04-28T14:43
НАЧАЛСЯ СУД ПО ДЕЛУ СЕРГЕЯ НИКИТИНА
Никитина ввели в зал судебных заседаний в наручниках два охранника. До прихода судьи Березовская смогла задать вопросы подсудимому.
"Восемь месяцев провел в камере с клопами и стрессом. Поначалу не отдавали лекарства (от диабета), зубные протезы…. Вину свою не признал, не в чем признавать. Я вез гуманитарную помощь домам престарелым, причем уже в 20-й раз… И все было нормально. Я что - оружие вез, наркотики? Нет! Костыли, ходунки инвалидам, памперсы", - рассказал он.
Нититин также сообщил о множестве благодарностей - из реабилитационных центров, из больниц, от конкретных людей, инвалидов, которым не раз помогал.
"Все это должно быть в материалах дела. Никогда не думал, что за мою деятельность меня же в тюрьму посадят", - отметил он.
Также он рассказал, что вчера его перевели в другую камеру, более просторную. Дважды в месяц ему разрешена связь по видео с сыновьями, дети его поддерживают и сильно за него переживают.
Также он успел сказать, что его поддерживают десятки людей, письма и открытки приходят из разных стран мира - даже из Швейцарии. Никитин очень благодарен жителям Латвии, где, по его словам, "живут удивительно отзывчивые люди".
Сергей берет из тюремной библиотеки. Однако на фоне диабета стало катастрофически падать зрение и надо заказывать другие очки.
"Никитин обвиняется в том, что будучи гражданином РФ и Германии, осуществлял умышленный сбор военной помощи стране, вовлеченной в военный конфликт, в ходе которого Россия покушается на территориальную целостность Украины… Никитин осуществлял по идеологическим мотивам передачу средств помощи разным российским организациям по поддержке военных организаций", - заявил на процессе прокурор Кикутс.
Он перечислил по списку с 2023 года эпизоды пересечения Никитиным латвийской границы. Почти про каждый эпизод звучала фраза о том, что "в неустановленное время передал неустановленное количество медицинских товаров". Упомянуты также "бинокли и делали оптической техники".
"Переместил через границу, и передал организациям, которые занимаются поддержкой военных организаций различный Медицинский товар… В продолжение своего преступного умысла пересекал латвийскую границу с грузом, но при проверке 4.09.2025 был задержан. Таким образом, обвиняемый осуществлял сбор средств и их передачу стороне вооруженного конфликта, которая покушается на территориальную ценность Украины….", - рассказала Березовская о выступлении гособвинителя.
Никитин обвинения не признал. Назначенный Латвией адвокат Никитина передал просьбу своего подзащитного о вызове в суд в формате видеоконференции свидетелей, граждан Германии, которые могут подтвердить, что он действительно вез гуманитарный груз в дома престарелых.
Прокурор не усмотрел в этом особой необходимости, но официально возражать не стал.
Никитин заявил о необходимости заслушать администрацию реабилитационного центра в России, которому он помогал.
Судья вынесла решение о приглашении заявленных свидетелей из Германии по видеоконференции на следующее заседание. Оно состоится 27 мая.
На этом первое заседание завершилось.
"Я прощаюсь с Сергеем, он мне признается, что в наше правосудие не верит от слова совсем, поэтому готов к обвинительному приговору. В Латвии сейчас ведь по другому и не бывает. Геополитика теперь превыше всего…", - сообщила Березовская.
