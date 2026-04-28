https://ukraina.ru/20260428/sbor-voennoy-pomoschi-v-latvii-sudyat-volontra-za-kostyli-khodunki-invalidam-pampersy-1078397086.html

"Сбор военной помощи": в Латвии судят волонтёра за костыли, ходунки инвалидам, памперсы

"Сбор военной помощи": в Латвии судят волонтёра за костыли, ходунки инвалидам, памперсы - 28.04.2026 Украина.ру

"Сбор военной помощи": в Латвии судят волонтёра за костыли, ходунки инвалидам, памперсы

Рижский суд рассматривает дело гражданина России и Германии Сергея Никитина, обвиняемого в "военной помощи России". Об этом 28 апреля сообщила в своём блоге независимый латвийский журналист Алла Березовская

2026-04-28T14:43

2026-04-28T14:43

2026-04-28T14:43

новости

латвия

россия

германия

князев сергей

андриян николаев

ес

суд

гуманитарная помощь

гуманитарная политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/04/1c/1078396832_0:192:2048:1344_1920x0_80_0_0_fa83fd5afad91dcdc935531086c95a57.jpg

НАЧАЛСЯ СУД ПО ДЕЛУ СЕРГЕЯ НИКИТИНАНикитина ввели в зал судебных заседаний в наручниках два охранника. До прихода судьи Березовская смогла задать вопросы подсудимому."Восемь месяцев провел в камере с клопами и стрессом. Поначалу не отдавали лекарства (от диабета), зубные протезы…. Вину свою не признал, не в чем признавать. Я вез гуманитарную помощь домам престарелым, причем уже в 20-й раз… И все было нормально. Я что - оружие вез, наркотики? Нет! Костыли, ходунки инвалидам, памперсы", - рассказал он.Нититин также сообщил о множестве благодарностей - из реабилитационных центров, из больниц, от конкретных людей, инвалидов, которым не раз помогал. "Все это должно быть в материалах дела. Никогда не думал, что за мою деятельность меня же в тюрьму посадят", - отметил он.Также он рассказал, что вчера его перевели в другую камеру, более просторную. Дважды в месяц ему разрешена связь по видео с сыновьями, дети его поддерживают и сильно за него переживают. Также он успел сказать, что его поддерживают десятки людей, письма и открытки приходят из разных стран мира - даже из Швейцарии. Никитин очень благодарен жителям Латвии, где, по его словам, "живут удивительно отзывчивые люди".Сергей берет из тюремной библиотеки. Однако на фоне диабета стало катастрофически падать зрение и надо заказывать другие очки."Никитин обвиняется в том, что будучи гражданином РФ и Германии, осуществлял умышленный сбор военной помощи стране, вовлеченной в военный конфликт, в ходе которого Россия покушается на территориальную целостность Украины… Никитин осуществлял по идеологическим мотивам передачу средств помощи разным российским организациям по поддержке военных организаций", - заявил на процессе прокурор Кикутс.Он перечислил по списку с 2023 года эпизоды пересечения Никитиным латвийской границы. Почти про каждый эпизод звучала фраза о том, что "в неустановленное время передал неустановленное количество медицинских товаров". Упомянуты также "бинокли и делали оптической техники". "Переместил через границу, и передал организациям, которые занимаются поддержкой военных организаций различный Медицинский товар… В продолжение своего преступного умысла пересекал латвийскую границу с грузом, но при проверке 4.09.2025 был задержан. Таким образом, обвиняемый осуществлял сбор средств и их передачу стороне вооруженного конфликта, которая покушается на территориальную ценность Украины….", - рассказала Березовская о выступлении гособвинителя.Никитин обвинения не признал. Назначенный Латвией адвокат Никитина передал просьбу своего подзащитного о вызове в суд в формате видеоконференции свидетелей, граждан Германии, которые могут подтвердить, что он действительно вез гуманитарный груз в дома престарелых.Прокурор не усмотрел в этом особой необходимости, но официально возражать не стал.Никитин заявил о необходимости заслушать администрацию реабилитационного центра в России, которому он помогал.Судья вынесла решение о приглашении заявленных свидетелей из Германии по видеоконференции на следующее заседание. Оно состоится 27 мая.На этом первое заседание завершилось."Я прощаюсь с Сергеем, он мне признается, что в наше правосудие не верит от слова совсем, поэтому готов к обвинительному приговору. В Латвии сейчас ведь по другому и не бывает. Геополитика теперь превыше всего…", - сообщила Березовская.Незадолго до этого Премьер Литвы призвала Зеленского перестать запугивать страны Прибалтики РоссиейБольше новостей дня представлено в обзоре Трамп "заказал" сам себя, Украина поссорила ЕС и Израилем. Хроника событий на 13.00 28 апреляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

латвия

россия

германия

украина

прибалтика

бывший ссср

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, латвия, россия, германия, князев сергей, андриян николаев, ес, суд, гуманитарная помощь, гуманитарная политика, украина, политзаключенные, репрессии, прибалтика, бывший ссср