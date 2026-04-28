Запад блокирует расследования преступлений киевского режима - посол России - 28.04.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260428/zapad-blokiruet-rassledovaniya-prestupleniy-kievskogo-rezhima---posol-rossii-1078393661.html
Запад блокирует расследования преступлений киевского режима - посол России
Запад блокирует расследования преступлений киевского режима - посол России - 28.04.2026 Украина.ру
Запад блокирует расследования преступлений киевского режима - посол России
Публикация данных о преступлениях киевского режима и расследование таких фактов блокируется западными спонсорами киевского режима. Об этом 27 апреля заявил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник
2026-04-28T13:31
2026-04-28T13:31
новости
украина
россия
киев
родион мирошник
ес
военные преступления
военнопленные
мид рф
дипломатические отношения
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/17/1073506101_0:0:1169:658_1920x0_80_0_0_7aaafc8f12c32183e927066541a4b309.jpg
Западные спонсоры установленного на Украине режима фактически становятся соучастниками его преступлений, констатировал российский посол заявил в интервью ИС "Вести"."Есть тенденция, которую мы наблюдаем, которую фиксируем на целом ряде международных площадок, куда вносятся такого рода факты (убийства военнопленных ВС РФ. – Прим. ред.), есть позиция спонсоров Украины, то есть тех стран, которые, по сути дела, являются соучастниками подобных действий. То есть они выполняют свою миссию, в рамках которой они, по сути дела, стремятся блокировать любые возможности расследования, привлечение к ответственности по международным стандартам, о проведении детальных, скажем так, оглашения данных, на основании которых можно было бы дать международно-правовую оценку", - сказал Мирошник.По его словам, десятки стран делают все, чтобы выносимые Россией на международный трибунал факты преступлений Киева "максимально дезавуировались, блокировались и не подвергали Украину этому давлению"."То есть здесь есть сговор, определенный сговор спонсоров Киева, которые стремятся создать, по сути дела, такую дипломатическую крышу над Украиной, которая в значительной степени зависима от содержания западников", - констатировал российский дипломат.Мирошник уверен, что факты преступлений киевского режима должны максимально оглашаться."По дипломатическим каналам они будут детально описаны и передаются уже в российские загранучреждения через наших послов, представителей, дипломатических представителей. Это происходит информирование тех государств, которые способны это слышать, которые способны воспринимать и на основании уже правдивых данных, формировать свое отношение, официальную позицию на международных площадках, где по идее могут быть сформированы некие пакеты санкций или варианты давления", - сообщил российский дипломат.Он отметил, что "на начальном этапе необходимо донести правду, чему тоже очень сильно препятствуют западники на тех площадках, где они доминируют".
украина
россия
киев
запад
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/17/1073506101_0:0:1169:877_1920x0_80_0_0_fa6574f34713762bcd4d99ba3f2f6d9c.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, россия, киев, родион мирошник, ес, военные преступления, военнопленные, мид рф, дипломатические отношения, публичная дипломатия, запад
Новости, Украина, Россия, Киев, Родион Мирошник, ЕС, Военные преступления, военнопленные, МИД РФ, дипломатические отношения, публичная дипломатия, Запад

Запад блокирует расследования преступлений киевского режима - посол России

13:31 28.04.2026
 
© РИА Новости . МИД РФРодион Мирошник
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 28.04.2026
© РИА Новости . МИД РФ
Читать в
ДзенTelegram
Публикация данных о преступлениях киевского режима и расследование таких фактов блокируется западными спонсорами киевского режима. Об этом 27 апреля заявил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник
Западные спонсоры установленного на Украине режима фактически становятся соучастниками его преступлений, констатировал российский посол заявил в интервью ИС "Вести".
"Есть тенденция, которую мы наблюдаем, которую фиксируем на целом ряде международных площадок, куда вносятся такого рода факты (убийства военнопленных ВС РФ. – Прим. ред.), есть позиция спонсоров Украины, то есть тех стран, которые, по сути дела, являются соучастниками подобных действий. То есть они выполняют свою миссию, в рамках которой они, по сути дела, стремятся блокировать любые возможности расследования, привлечение к ответственности по международным стандартам, о проведении детальных, скажем так, оглашения данных, на основании которых можно было бы дать международно-правовую оценку", - сказал Мирошник.
По его словам, десятки стран делают все, чтобы выносимые Россией на международный трибунал факты преступлений Киева "максимально дезавуировались, блокировались и не подвергали Украину этому давлению".
"То есть здесь есть сговор, определенный сговор спонсоров Киева, которые стремятся создать, по сути дела, такую дипломатическую крышу над Украиной, которая в значительной степени зависима от содержания западников", - констатировал российский дипломат.
Мирошник уверен, что факты преступлений киевского режима должны максимально оглашаться.
"По дипломатическим каналам они будут детально описаны и передаются уже в российские загранучреждения через наших послов, представителей, дипломатических представителей. Это происходит информирование тех государств, которые способны это слышать, которые способны воспринимать и на основании уже правдивых данных, формировать свое отношение, официальную позицию на международных площадках, где по идее могут быть сформированы некие пакеты санкций или варианты давления", - сообщил российский дипломат.
Он отметил, что "на начальном этапе необходимо донести правду, чему тоже очень сильно препятствуют западники на тех площадках, где они доминируют".
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаРоссияКиевРодион МирошникЕСВоенные преступлениявоеннопленныеМИД РФдипломатические отношенияпубличная дипломатияЗапад
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
