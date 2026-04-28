Трамп "заказал" сам себя, Украина поссорила ЕС и Израилем. Хроника событий на 13.00 28 апреля

Трамп "заказал" сам себя, Украина поссорила ЕС и Израилем. Хроника событий на 13.00 28 апреля - 28.04.2026 Украина.ру

Трамп "заказал" сам себя, Украина поссорила ЕС и Израилем. Хроника событий на 13.00 28 апреля

ЕС готов ввести санкции против Израиля за покупку российского зерна, а Киев может начать атаки на морские суда с пшеницей. Трамп стал жертвой системной демонизации: пресс-секретарь Белого дома обвинила демократов в "разжигании насилия", которое привело к покушению. Политолог, между тем, уверен, что последнее покушение на Трампа стало инсценировкой

2026-04-28T13:00

2026-04-28T13:00

2026-04-28T13:00

Украина поссорила Евросоюз с ИзраилемЕвросоюз рассматривает введение санкций против израильских граждан и компаний, которые якобы помогают России обходить международные ограничения, пишет издание Haaretz.В заявлении ЕС говорится: "Мы осуждаем все действия, которые помогают финансировать военную кампанию России и обходить санкции".Поводом стал сухогруз, заподозренный в перевозке зерна, вывезенного с освобожденных территорий, который в воскресенье прибыл в залив Хайфы. Брюссель запросил у Израиля подробные данные о поставках пшеницы.На происходящее резко отреагировал и Киев: власти Украины вызвали посла Израиля для объяснений в связи с сообщениями о поставках подозрительного зерна.Киев также пригрозил Израилю серьезными последствиями из-за возможного захода в порт Хайфы российского судна с зерном с новых территорий России.Глава МИД Израиля Гидеон Саар заявил о бездоказательности украинских обвинений в закупках зерна из новых российских регионов."Обвинения не являются доказательствами. Доказательства, подтверждающие обвинения, до сих пор не предоставлены. Вы даже не обратились за юридической помощью, прежде чем обратиться к СМИ и социальным сетям", — заявил в ответ Гидеон Саар.Политолог Владимир Жарихин в беседе с NEWs.ru пояснил, что Украина вполне способна атаковать грузы с зерном для Израиля."Зеленский перекрыл нефтепровод "Дружба" для союзника Трампа – Венгрии. Зеленский дал команду атаковать инфраструктуру Каспийского нефтяного консорциума, где часть акционеров – американские компании. Почему бы ему не нападать на суда с российским зерном для Израиля?", - рассуждает эксперт.В этом случае, по его мнению, Израиль может серьезно ответить, но, скорее, не военным путем.Трамп стал жертвой системной демонизации"Попытки покушения на президента США Дональда Трампа являются следствием его "системной демонизации", - сообщила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.К покушению, по ее словам, могли привести риторика демократов и комментаторов в СМИ.По мнению Ливитт, накаленная риторика политических оппонентов Трампа легитимизирует политическое насилие в США. По ее словам, "демократы "разжигают насилие этого рода".Пресс-секретарь подтвердила, что правительство расценивает субботнее ЧП на приеме в Вашингтоне как новую попытку покушения на жизнь президента.Между тем, Коулу Томасу Аллену, устроившему стрельбу на приеме с участием президента США, грозит пожизненное лишение свободы. По словам исполняющего обязанности министра юстиции страны Тодда Бланша, ему предъявлены три федеральных обвинения, включая попытку убийства главы государства. Также вменяются транспортировка оружия и боеприпасов для совершения тяжкого преступления, применение огнестрельного оружия при насильственном преступлении.Покушение на президента США Дональда Трампа на приёме в честь журналистов Белого дома могло быть инсценировкой и медийной постановкой. С такой оценкой в разговоре с Life.ru выступил директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин, комментируя ситуацию вокруг американского политика."Не сомневаюсь, что покушение на Трампа было инсценировкой и постановкой, как и всё то, что происходит вокруг Трампа, который сам является мастером постановок и инсценировок", - пояснил эксперт.Трамп, по его словам, это "лжец-лжец", это тот, кто живёт во лжи, производя её в огромных количествах, и считает ложь единственным средством существования и достижения каких-либо целей в мире, где всё ещё остаются люди, которые по старинке, как ему кажется, верят в правду."В случае реального покушения Трампа убрали бы профессионально и максимально скрытно", - уверен Валерий Коровин.Военная хроникаРоссийские средства ПВО за сутки уничтожили 10 управляемых авиационных бомб и 281 беспилотник самолетного типа ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Также, по данным ведомства, ВСУ потеряли убитыми и ранеными за сутки около 1070 боевиков.Согласно данным Минобороны, в зоне ответственности группировки войск "Север" ВСУ потеряли более 150 человек, от действий группировок "Запад" - до 190, "Южная" - свыше 130, "Центр" - до 300, "Восток" - до 260 и "Днепр" - до 40 военнослужащих.В минувшие сутки российские войска установили контроль над населенным пунктом Землянки в Харьковской области, а также освободили Ильиновку в Донецкой Народной Республике.На Севастополь, между тем, продолжаются атаки беспилотников, пока их успешно отражают."В Севастополе военные, ПВО и мобильные огневые группы отразили атаку ВСУ. Сбито два БПЛА в районе Балаклавского МО и Северной стороны. Никто из людей не пострадал. Повреждений не зафиксировано", - сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.Атакуют ВСУ и Белгородскую область. Два FPV-дрона попали в грузовой автомобиль в селе Пуляевка Белгородского округа, ранен мирный житель. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков."Грузовой автомобиль в селе Пуляевка Белгородского округа подвергся атакам двух FPV-дронов ВСУ. Ранен мирный житель", - написал он.Мужчина получил минно-взрывную травму, осколочные ранения мягких тканей лица, непроникающие слепые осколочные ранения ноги и спины, а также ушиб легкого.Пострадавшего доставили в горбольницу №2 Белгорода, медики оказывают всю необходимую помощь.

израиль

сша

украина

Никита Миронов

Никита Миронов

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Никита Миронов

израиль, сша, украина, дональд трамп, владимир жарихин, владимир зеленский, ес, мид, хроники, эксклюзив