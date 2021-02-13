Мэры Ивано-Франковска и Львова переложили на горожан обязанности по уборке улиц от снега, мотивируя это практикой европейских стран. Но Андрей Садовый хотя бы сам вышел на площадь Рынок с лопатой

На борьбу со снегом выехали БТР и армейские гусеничные тягачи

Главным событием уходящей недели для Западной Украины стали мощные снегопады, которые «неожиданно» случились в феврале. При этом снег, который в большинстве областей стал обильно падать ещё в понедельник, 8 февраля, во многих местах не прекратился до сих пор. Так, по сообщению «Укравтодора» 12 февраля, начала действия циклона больше всего снега выпало во Львовской — до 90 см, а в Волынской, Тернопольской, Хмельницкой и Ровенской областях — по 15-20 см. Разгул стихии на Украине: дома и машины ушли под снег. ФОТО © REUTERS, Valentyn Ogirenko

При этом как раз на дорогах последней области ситуация оказалась одной из самых сложных. Как сообщило в пятницу управление Государственной службы чрезвычайных ситуаций (ГСЧС) в Ровенской области, за последние дни его специалисты 26 раз выезжали на помощь водителям. Всего вызволили из снежного плена и отбуксировали 75 автомобилей, среди которых 54 фуры и других грузовиков, 17 легковушек, три кареты «скорой помощи» и один школьный автобус с 10 детьми. Три школьных автобуса в эти дни буксировали сотрудники ГСЧС во Львовской области, на Прикарпатье их коллеги выручили бригаду управления эксплуатации газового хозяйства, которая ехала на вызов, но не смогла преодолеть заносы на дороге, а в Черновицкой области — две заполненные людьми междугородние маршрутки.

Полиция Ровенской области для буксировки застрявшего транспорта, в том числе маршрутных троллейбусов, впервые применила несколько БТР роты специального назначения. В расчистке улиц и дорог принимает участие и личный состав полиции, а также военнослужащие базирующихся в области частей Национальной гвардии и ВСУ. А в Тернопольской области местные дорожники для расчистки трасс и буксировки транспорта использовали гусеничный артиллерийский тягач. Идеальный мэр. Кличко победит снегопад с помощью Бандеры © Украина.ру

Несмотря на все эти усилия, в последние дни на некоторое время перекрывалось движение на трассах Н-09 Мукачево-Ивано-Франковск-Львов, М-06 Киев-Чоп, М-09 Тернополь-Львов-Рава Русская, М-10 Львов-Краковец, М-11 Львов-Шегини, Н-13 Львов-Ужгород, Н-17 Львов-Луцк, Р-15 Ковель-Владимир-Волынский-Львов, а также на участках дорог внутриобластного сообщения. К примеру, вице-губернатор Львовщины Юрий Бучко 11 февраля вынужден был признать, что большинство дорог в области остаётся нерасчищенными. В тот же день в интернет-СМИ Западной Украины появилось видео будто бы схода снежной лавины на трассу Киев-Чоп в Карпатах, однако оно оказалось снятым в Швейцарии. При этом спасатели настоятельно призвали туристов не ходить в горы в ближайшие дни, а снегопады продолжаются не только в Карпатах, но и по всему региону.

Ситуация в областных центрах

Учитывая количество снега, хуже всего оказалась ситуация во Львове, где до сих пор затруднён проезд по множеству улиц. Так, по состоянию на 12 февраля во всём почти миллионном «большом Львове» курсируют всего 36 трамваев и 45 троллейбусов, ситуацию немного спасают автобусы и маршрутки. При этом 11 февраля один из трамваев и вовсе сошёл с рельс, перегородив движение в районе Стрыйского рынка во Львове. А 12 февраля в «Укрзализныце» сообщили, что из-за сложных погодных условий с опозданием следуют поезда №142 Львов-Бахмут и №14 Солотвино-Львов-Киев, которые задерживаются на пять и шесть часов соответственно. Кроме того, был перенесён с 11 на 12 февраля рейс Стамбул-Львов, а чартер из Шарм-эль-Шейха прибыл во Львов с опозданием на сутки. Силач-рекордсмен пойдет на выборы в Раду от партии Зеленского © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Плачевные последствия снегопада для города и его коммунального хозяйства мэр Львова Андрей Садовый решил обратить себе на пользу. 8 февраля более 150 сотрудников различных подразделений Львовского городского совета во главе с Садовым вышли на расчистку городских улиц, начав с площади Рынок, где находится ратуша. После этого мэр со свитой под камеры убирал снег у храма Святого Андрея. На своей странице в Facebook градоначальник заявил, что вина за сложившуюся ситуацию лежит на нем, а коммунальным службам не хватает ресурса, поэтому они сконцентрированы исключительно на расчистке главных магистралей.

Однако после этого Садовый привычно перешёл к обвинениям горожан, заявив, что на нерасчищенные улицы жалуются жители преимущественно с тех территорий, за которые ответственны объединения собственников жилья и управляющие компании. Мэр в куртке бренда Peakperformance стоимостью почти 350 евро также призвал вооружиться лопатами каждого львовянина — мол, «когда случаются такие снегопады, то в цивилизованных странах чистить снег выходят все». Отмечу, что это правда лишь отчасти: к примеру, в Варшаве собственники жилья отвечают з расчистку снега только на тротуарах вдоль своих домов, а с улиц, даже небольших, снег убирают коммунальные службы. Андрей Садовый: кто он © president.gov.ua | president.gov.ua | Перейти в фотобанк

В Ивано-Франковске, где пик снегопада пришёлся на ночь с 11 на 12 февраля, градоначальник Руслан Марцинкив также призвал горожан взяться за лопаты — правда, в отличие от мэра Львова, сам с ней на улице не появился. «Помочь им может каждый — это привычная практика для европейских стран. В первую очередь обращаюсь к владельцам магазинов, кафе и других заведений: обеспечьте проезд до своего заведения, проведите пешеходную дорожку. И так удастся справиться гораздо скорее!» — добавил Марцинкив.

В мэрии Ровно не нашли ничего лучше, чем обвинить в нерасчищенных от снега улицах города… предыдущего мэра. «Как можно тремя тракторами успеть почистить 1 млн. 100 тыс. кв. м. пешеходных зон — и это только Ровно, без Квасилова?! И как оставленными «в наследство» пятнадцатью единицами техники, всем из которых более 20 лет, расчистить более 2 млн. кв. м. проезжей части?!», — написано на сайте Ровенского горсовета, и добавлено, что за неделю в городе выпала двухмесячная норма осадков. Мэр Черновцов Роман Кличук также посетовал на предшественников, но хотя бы извинился перед горожанами за то, что «город не совсем расчищен от снега».

Зима — зимой, а политика по распорядку

Погода не мешает кампании по досрочным выборам депутата Верховной Рады в округе №87 на Прикарпатье. Ранее тут уже были зарегистрированы «Маруся Звиробий» (настоящее имя — Елена Самбул) от партии Петра Порошенко «Европейская Солидарность» (ЕС), и директор туркомплекса «Буковель» Александр Шевченко — от партии «За будущее» Палицы-Коломойского. А на уходящей неделе президентская партия «Слуга народа» выдвинула по этому округу известного спортсмена, некогда самого сильного человека мира Василия Вирастюка, уроженца Ивано-Франковска.

Как отметил в разговоре с изданием Comments.ua украинский политолог Олег Вострых, Офис президента решил воспользоваться брендом самого Вирастюка, с подсветкой от президента и его партии, раскручивая Василия как спортсмена, активного помощника воинам на передовой и в реабилитации после операций.

«Это, по задумке, должно привлечь на его сторону активных патриотов и молодёжь. Насколько это сработает, судить сложно. Но шансы на сегодня не очень велики. Придется очень сильно поработать, и на словесных дуэлях тоже. А тут ещё январские платежки начинают приходить к избирателям», — добавил Вострых. Бильченко объяснила, как Бандера мешает Украине стать частью Европы © Facebook, Евгения Бильченко | Facebook, Евгения Бильченко | Перейти в фотобанк

Сам же Вирастюк на брифинге 11 февраля заявил, что пойти в политику его пригласил президент Украины в ходе встречи, которая состоялась «в течение недели». Поскольку Владимир Зеленский в массовом сознании имеет имидж клоуна, то приглашение Вирастюка живо напомнило пассаж Пелевина о «единственной перспективе у продвинутого парня в этой стране».

Ожидается, что партия «Свобода» выдвинет по этому округу бывшего вице-спикера парламента Руслана Кошулинского. Однако на устроенной этой партией 9 февраля массовой акции в Каменце-Подольском Кошулинского не было. «Свободовцы» из разных областей так рьяно поддерживали своего однопартийца, мэра Каменца-Подольского Михаила Поситко, который конфликтует с большинством в горсовете, что их задержала полиция. Среди задержанных — председатель Тернопольской областной организации «Свободы» Олег Сиротюк, бывший губернатор Тернопольщины и экс-депутат Верховной Рады.

Коллега и однопартиец Сиротюка, нынешний председатель Тернопольского областного совета Михаил Головко, на минувшей неделе сделал первый шаг к реанимации «Галицкой ассамблеи» — так называлось объединение Львовского, Ивано-Франковского и Тернопольского облсоветов, созданное Вячеславом Черноволом в 1990 году. Ещё с одним «свободовцем», председателем Ивано-Франковского областного совета Александром Сычём, Головко 11 февраля обсудил подписание меморандума о сотрудничестве между двумя соседними областями и реализацию межрегиональных проектов.

Перспективы присоединения к этому меморандуму Львовского облсовета невелики, поскольку его возглавляет представитель ЕС Ирира Грымак, а «Свобода» там находится в оппозиции. Однако объединить эти партии может фигура Степана Бандеры, ведь 16 февраля на сессии Львовского областного совета будет рассматриваться обращение к президенту относительно возвращения Бандере звания Героя Украины.

Кстати, именно с этим обращением многие во Львове связывают обливание краской памятника Степану Бандере в этом городе на предыдущей неделе. А уже 11 февраля полиция отчиталась, что установила и задержала исполнителей акта вандализма — двух львовских студентов, уроженцев Хмельницкой области: 19-летнего Владимира Тищука и 24-летнего Николай Щегельского. По предварительной информации, мотивом правонарушения была материальная выгода. Полиция также задержала предполагаемую заказчицу преступления — местную жительницу, 26-летнюю Викторию Бибель. «За совершение акта вандализма женщина заплатила молодым людям две тысячи гривен», — рассказал источник издания Vesti.ua в МВД. По его словам, Бибель пошла на это из «личных идеологических убеждений».

Подозреваемым избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. За содеянное им грозит до 7 лет лишения свободы, ведь их действия квалифицированы по ч. 3 ст. 297 УК Украины — «Надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего». Отмечу, что никакой могилы или места захоронения рядом с памятником Степану Бандере во Львове нет, его тело похоронено в Мюнхене. При этом реальная могила Бандеры регулярно подвергается осквернению.